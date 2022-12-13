Угадайте, сколько стоит припарковаться в «Доме Чижа»? Вчера одно место в подземном паркинге продали за долги

Напомним, что элитную многоэтажку на 235 квартир рядом с Троицким предместьем 11 лет назад возвела компания «Трайпл» под управлением Юрия Чижа. Отсюда и неофициальное название дома. Стоимость квартир в элитной многоэтажке, учитывая локацию и огромные площади, всегда зашкаливала. А что с ценами на парковку?

Итак, машино-место площадью 17,5 «квадратов» на третьем уровне подземного паркинга было продано единственному участнику торгов за 33,2 тысячи рублей, или 13 тысяч долларов.

Собственником имущества выступал ООО «ТРАЙПЛ», управляющим по делу о банкротстве должника − компания «Советник».