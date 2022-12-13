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Угадайте, сколько стоит припарковаться в «Доме Чижа»? Вчера одно место в подземном паркинге продали за долги

13.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В понедельник, 12 декабря, на аукционной площадке «Белреализация» прошел аукцион по продаже машиноместа на Сторожевской, 6 в Минске. Место в подземном паркинге в известном доме «У Троицкого», который был построен на набережной Свислочи в 2011 году, продавалось за долги собственника. Выяснили, как прошли торги.

Угадайте, сколько стоит припарковаться в «Доме Чижа»? Вчера одно место в подземном паркинге продали за долги

Напомним, что элитную многоэтажку на 235 квартир рядом с Троицким предместьем 11 лет назад возвела компания «Трайпл» под управлением Юрия Чижа. Отсюда и неофициальное название дома. Стоимость квартир в элитной многоэтажке, учитывая локацию и огромные площади, всегда зашкаливала. А что с ценами на парковку?

Итак, машино-место площадью 17,5 «квадратов» на третьем уровне подземного паркинга было продано единственному участнику торгов за 33,2 тысячи рублей, или 13 тысяч долларов.

Собственником имущества выступал ООО «ТРАЙПЛ», управляющим по делу о банкротстве должника − компания «Советник».

Угадайте, сколько стоит припарковаться в «Доме Чижа»? Вчера одно место в подземном паркинге продали за долги
Угадайте, сколько стоит припарковаться в «Доме Чижа»? Вчера одно место в подземном паркинге продали за долги

Паркинг на 320 машино-мест занимает три подземных этажах в доме «У Троицкого». Сюда можно попасть на лифте прямо из подъезда дома. На въезде в паркинг дежурит консьерж.

На нашей площадке можно найти квартиры в доме на Сторожевской стоимостью от 155 тысяч до 1,9 миллиона долларов.

Что касается стоимости паркинга, то в Минске «на вторичке» есть предложения и за 26 тысяч долларов (клубный дом на Смолячкова), и за 35 тысяч (ЖК «Парус»).

Угадайте, сколько стоит припарковаться в «Доме Чижа»? Вчера одно место в подземном паркинге продали за долги

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 12 декабря, на аукционной площадке «Белреализация» прошел аукцион по продаже машиноместа на Сторожевской, 6 в Минске. Место в подземном паркинге в...
 
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