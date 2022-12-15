"Пан подарил нам лес, чтобы дед сел за него". Как живет 91-летняя последняя староверка в деревне на Нарочи

"Я молилась и плакала, чтобы корова не сдохла"

В деревне Малая Сырмеж возле Нарочи сейчас около 70 дворов. Дом бабушки Степаниды выглядит молодым, но стоит тут почти 100 лет. Его фасады уже обновили и обложили кирпичом, поэтому так и не скажешь, что здесь в свое время была школа и выросли два поколения.

Староверы приехали в деревню еще в 18 веке. В деревне насчитывалось три такие семьи, в том числе и Артаевы - семья Степаниды. Рядом был дом католиков и две семьи - православные. Соседи уважали традиции друг друга, никто никого не обижал, всем делились.

- Нам давали пользоваться мельницей, мы разрешали приходить в баню. У всех были большие семьи, поэтому в помощи друг друга нуждались.