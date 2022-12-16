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«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

16.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот комплекс из трех панельных девятиэтажек надежно спрятан в лесу рядом с МКАД в районе Зеленого Луга. Когда-то здесь был детский тубдиспансер, потом − колония свободного поселения, а в 2011 году здесь появились жилые дома. Сегодня квартиры тут продаются по цене от 1019 долларов за квадрат. Посмотрели, как выглядит закрытый от посторонних глаз микрорайон.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

Официально эти жилые многоэтажные дома находятся в деревне Боровая Минского района. Территориально – квартал располагается между логойской трассой, Новой Боровой и улицей Тикоцкого. Панельки Зеленого Луга и «Боровую-2007» (официальное название комплекса) разделяют МКАД, полоса густого соснового леса и около 500 метров.

Строился это жилой комплекс для сотрудников уголовно-исполнительной системы и аппарата МВД. Правда, несмотря на цифры в названии, новостройки появились тут в 2011, 2014 и 2017-м годах. Десятиэтажки возводил Солигорский домостроительный комбинат.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

Конечно, главная особенность комплекса в том, что он со всех сторон окружен лесом. Когда-то тут должны были дышать хвоей дети, больные туберкулезом, но в нулевых учреждение закрыли. Теперь старые двухэтажные здания, доставшиеся комплексу в наследство, немного портят сказочную атмосферу лесного квартала. Говорили, что здесь откроют школу или детский сад, но точные сроки пока неизвестны. Еще до строительства домов в бывшем тубдиспансере недолго размещалась женская и мужская «химии», а в бывшей санаторной спецшколе (она находится в некотором отдалении) прописалось Минское городское кадетское училище №2. Оно, кстати, работает до сих пор.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

Из плюсов квартала – хорошие детские и спортивные площадки, парковки, безопасность. По периметру ЖСПК установлено ограждение и есть видеонаблюдение подъездов. Ну а в шикарный лес можно пойти на пробежку или просто на шашлыки.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

Из минусов – отсутствие инфраструктуры. До остановок общественного транспорта, школ, детских садов или больших магазинов придется «идти в город». Через хвойный лес к подземному переходу под МКАД ведет асфальтированная освещенная дорожка. В основном, жильцы «Боровой-2007» обращаются за инфраструктурой в Зеленый Луг. Тут есть сады № 341, 361, 383 и 395, школы № 13 и 114. Если же отправиться из домов в противоположную сторону, то можно прийти в Новую Боровую.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

Что касается покупок, то в квартале есть только небольшой продуктовый магазин. До ближайших ТРЦ «Экспобел», гипермаркета Bigzz, гипермаркета стройматериалов «Новоселкин» придется пройти или проехать.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

В данный момент в комплексе продается 7 квартир: 4 однушки, две двушки и одна трешка. По стоимости квартиры оценивают в сумму от 46 до 85 тысяч долларов.

К примеру, вот эта 35-метровая однушка со свежим ремонтом предлагается за 46,7 тысяч долларов.  Она находится на 4-м этаже дома 2017 года строительства. В квартире есть все, что нужно для жизни − свежий ремонт, техника и мебель. Другие аналогичные однушки на разных этажах стоят от 46,9 до 49,9 тысяч долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры в ЖК «Боровая 2007» площадью 49 «квадратов» варьируются от 61,5 до 74,5 тысяч долларов.

Кроме того, в квартале есть одна вакантная трешка. Она предлагается за 85,5 тысяч долларов. Большая 83-метровая квартира расположена на последнем этаже. Тут сделан ремонт, есть кухня и встроенная мебель.

«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

В материале использованы фотографии из объявлений.

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Теги: Минск
 
 
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Этот комплекс из трех панельных девятиэтажек надежно спрятан в лесу рядом с МКАД в районе Зеленого Луга. Когда-то здесь был детский тубдиспансер, потом − колония...
 
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