«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали

В данный момент в комплексе продается 7 квартир: 4 однушки, две двушки и одна трешка. По стоимости квартиры оценивают в сумму от 46 до 85 тысяч долларов.

К примеру, вот эта 35-метровая однушка со свежим ремонтом предлагается за 46,7 тысяч долларов. Она находится на 4-м этаже дома 2017 года строительства. В квартире есть все, что нужно для жизни − свежий ремонт, техника и мебель. Другие аналогичные однушки на разных этажах стоят от 46,9 до 49,9 тысяч долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры в ЖК «Боровая 2007» площадью 49 «квадратов» варьируются от 61,5 до 74,5 тысяч долларов.