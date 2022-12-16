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«Вокруг лес, красота и тишина». Загадочный ЖК в Минске, про который вы скорее всего не знали
16.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот комплекс из трех панельных девятиэтажек надежно спрятан в лесу рядом с МКАД в районе Зеленого Луга. Когда-то здесь был детский тубдиспансер, потом − колония свободного поселения, а в 2011 году здесь появились жилые дома. Сегодня квартиры тут продаются по цене от 1019 долларов за квадрат. Посмотрели, как выглядит закрытый от посторонних глаз микрорайон.
Официально эти жилые многоэтажные дома находятся в деревне Боровая Минского района. Территориально – квартал располагается между логойской трассой, Новой Боровой и улицей Тикоцкого. Панельки Зеленого Луга и «Боровую-2007» (официальное название комплекса) разделяют МКАД, полоса густого соснового леса и около 500 метров.
Конечно, главная особенность комплекса в том, что он со всех сторон окружен лесом. Когда-то тут должны были дышать хвоей дети, больные туберкулезом, но в нулевых учреждение закрыли. Теперь старые двухэтажные здания, доставшиеся комплексу в наследство, немного портят сказочную атмосферу лесного квартала. Говорили, что здесь откроют школу или детский сад, но точные сроки пока неизвестны. Еще до строительства домов в бывшем тубдиспансере недолго размещалась женская и мужская «химии», а в бывшей санаторной спецшколе (она находится в некотором отдалении) прописалось Минское городское кадетское училище №2. Оно, кстати, работает до сих пор.
Из минусов – отсутствие инфраструктуры. До остановок общественного транспорта, школ, детских садов или больших магазинов придется «идти в город». Через хвойный лес к подземному переходу под МКАД ведет асфальтированная освещенная дорожка. В основном, жильцы «Боровой-2007» обращаются за инфраструктурой в Зеленый Луг. Тут есть сады № 341, 361, 383 и 395, школы № 13 и 114. Если же отправиться из домов в противоположную сторону, то можно прийти в Новую Боровую.
В данный момент в комплексе продается 7 квартир: 4 однушки, две двушки и одна трешка. По стоимости квартиры оценивают в сумму от 46 до 85 тысяч долларов.
К примеру, вот эта 35-метровая
Цены на двухкомнатные квартиры в ЖК «Боровая 2007» площадью 49 «квадратов» варьируются от
Кроме того, в квартале есть одна вакантная
В материале использованы фотографии из объявлений.
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Этот комплекс из трех панельных девятиэтажек надежно спрятан в лесу рядом с МКАД в районе Зеленого Луга. Когда-то здесь был детский тубдиспансер, потом − колония...
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