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До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

17.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем наши увлекательные поиски достойного домика в деревне под дачу. В этот раз обращаем внимание на крепкие хаты с печным отоплением возле леса - до 15 тысяч долларов, недалеко от Минска

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Малевичи, Мядельское направление, 54 км от МКАД

Деревня находится в экологически чистом районе, рядом с лесом и речкой.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Дом деревянный, снаружи обшит вагонкой. Общая площадь — 68,7 м2. Внутри снята старая отделка до бревен. В доме есть погреб.

Электричество заведено в дом, отопление печное, вода из колодца.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Территория огорожена, соседи только с одной стороны. Из хозяйственных построек имеются сарай, гараж, дровница.

Размер участка — 25 соток. При желании можно взять под ЛПХ еще столько же.

За дом просят 14 000 долларов.

Веселый угол, Брестское направление, 44 км от МКАД

Этот дом находится в небольшой деревне рядом со Станьково, места тихие и живописные.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Он деревянный, общая площадь — 35 м2. В нем две комнаты и кухня. Отопление печное( печь необходимо ремонтировать). Рядом находится скважина, от которой можно подключить водопровод.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

На участке 11 соток имеются хозпостройки и плодоносящий сад ( яблони, груши, вишни). По периметру он огорожен.

Стоимость11 000 долларов.

Воловники, Гродненское направление, 38 км от МКАД

Деревня жилая, сюда ходит автобус из Минска. Магазинов нет, но два раза в неделю приезжает автолавка с продуктами. Несомненный плюс — вокруг леса.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Здесь продается крепкий жилой дом на 43 «квадрата» с пристроенной террасой. Кровля шиферная, но есть и комплект черепицы. Установлены окна ПВХ.

Внутри стены обшиты ДСП и оклеены обоями, пол и потолок деревянные.

Отопление печное (печь облицована плиткой). В доме есть электричество, настольная газовая плита, подключенная к газовому баллону.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Участок площадью 14 соток огорожен забором из сетки-рабицы. На нем также расположен сарай из бруса, к которому пристроена уборная. На территории растет сад, земля плодородная. Рядом с участком находится прудик с карасями для любителей рыбалки.

За все это просят 11 900 долларов.

Калюга, Слуцкое направление, 75 км от МКАД

Деревня понравится любителям рыбалки и грибникам — она расположена на краю леса, рядом имеется озеро с платной рыбалкой.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Дом деревянный, на высоком фундаменте, не ошалеван — можно без труда оценить реальное состояние сруба. На крыше шифер, окна из ПВХ, входная дверь — металлическая.


До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

К дому подведен водопровод, имеется санузел и душевая. Канализация — местная.


До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

На участке 25 соток растет молодой сад, установлены две теплицы. Территория обнесена железобетонным забором.

Все это оценили в 9 500 долларов.

Илья, Мядельское направление, 58 км от МКАД

В агрогородке есть вся инфраструктура для комфортной жизни: детский сад, школа, магазины, участковая больница, остановка общественного транспорта и другие объекты. Хорошее транспортное сообщение с Минском. Рядом лес, в 9 километрах - Вилейское водохранилище.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Здесь продается одноуровневый кирпичный дом площадью 48,4 м2. Визуально состояние хорошее, сделан косметический ремонт.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

Имеется еще и баня — с парилкой, мойкой и комнатой отдыха.

До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем наши увлекательные поиски достойного домика в деревне под дачу. В этот раз обращаем внимание на крепкие хаты с печным отоплением возле леса - до 15 тысяч...
 
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