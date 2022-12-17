До 15 тысяч долларов, с печкой, возле леса. Смотрим крепкие хаты в деревнях недалеко от Минска
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Источник материала:
realt.by
Продолжаем наши увлекательные поиски достойного домика в деревне под дачу. В этот раз обращаем внимание на крепкие хаты с печным отоплением возле леса - до 15 тысяч долларов, недалеко от Минска. Малевичи, Мядельское направление, 54 км от МКАД
Деревня находится в экологически чистом районе, рядом с лесом и речкой.
Дом деревянный, снаружи обшит вагонкой. Общая площадь — 68,7 м
2. Внутри снята старая отделка до бревен. В доме есть погреб.
Электричество заведено в дом, отопление печное, вода из колодца.
Территория огорожена, соседи только с одной стороны. Из хозяйственных построек имеются сарай, гараж, дровница.
Размер участка — 25 соток. При желании можно взять под ЛПХ еще столько же.
За дом
просят 14 000 долларов. Веселый угол, Брестско е направлени е, 44 км от МКАД
Этот дом находится в небольшой деревне рядом со Станьково, места тихие и живописные.
Он деревянный, общая площадь — 35 м
2. В нем две комнаты и кухня. Отопление печное( печь необходимо ремонтировать). Рядом находится скважина, от которой можно подключить водопровод.
На участке 11 соток имеются хозпостройки и плодоносящий сад ( яблони, груши, вишни). По периметру он огорожен.
— Стоимость 11 000 долларов.
Воловники, Гродненское направление, 38 км от МКАД
Деревня жилая, сюда ходит автобус из Минска. Магазинов нет, но два раза в неделю приезжает автолавка с продуктами. Несомненный плюс — вокруг леса.
Здесь продается крепкий жилой дом на 43 «квадрата» с пристроенной террасой. Кровля шиферная, но есть и комплект черепицы. Установлены окна ПВХ.
Внутри стены обшиты ДСП и оклеены обоями, пол и потолок деревянные.
Отопление печное (печь облицована плиткой). В доме есть электричество, настольная газовая плита, подключенная к газовому баллону.
Участок площадью 14 соток огорожен забором из сетки-рабицы. На нем также расположен сарай из бруса, к которому пристроена уборная. На территории растет сад, земля плодородная. Рядом с участком находится прудик с карасями для любителей рыбалки.
За все это
просят 11 900 долларов. Калюга, Слуцкое направление, 75 км от МКАД
Деревня понравится любителям рыбалки и грибникам — она расположена на краю леса, рядом имеется озеро с платной рыбалкой.
Дом деревянный, на высоком фундаменте, не ошалеван — можно без труда оценить реальное состояние сруба. На крыше шифер, окна из ПВХ, входная дверь — металлическая.
К дому подведен водопровод, имеется санузел и душевая. Канализация — местная.
На участке 25 соток растет молодой сад, установлены две теплицы. Территория обнесена железобетонным забором.
Все это
в оценили 9 500 долларов.
Илья, Мядельское направление, 58 км от МКАД
В агрогородке есть вся инфраструктура для комфортной жизни: детский сад, школа, магазины, участковая больница, остановка общественного транспорта и другие объекты. Хорошее транспортное сообщение с Минском. Рядом лес, в 9 километрах - Вилейское водохранилище.
Здесь продается одноуровневый кирпичный дом площадью 48,4 м
2. Визуально состояние хорошее, сделан косметический ремонт.
Имеется еще и баня — с парилкой, мойкой и комнатой отдыха.
Из коммуникаций есть электричество. Вода – рядом (колодец с насосом). Отопление печное (2 печки), но можно подключить природный газ.
Размер участка - 20,14 сотки. Он огорожен и благоустроен.
- Стоимость 16 000 долларов.
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Продолжаем наши увлекательные поиски достойного домика в деревне под дачу. В этот раз обращаем внимание на крепкие хаты с печным отоплением возле леса - до 15 тысяч...
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