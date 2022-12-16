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В Минске заработала первая уличная новогодняя ярмарка. Посмотрели, как она выглядит и что там продают
17.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Зима в самом разгаре: по городу уже начинают работать рождественские ярмарки и елочные базары. Сегодня, например, открылся «Зiмовы двор з Лiдскiм» в Лидбир Дворе, который находится на Кульман. Съездили туда и посмотрели, что там сделали в этом году.
Подходим к Татьяне узнать, как ей атмосфера.
- Я здесь впервые. Думала, что будут какие-то песни-танцы, развлечения, но пока все тихо и спокойно. Хотелось бы какой-то живости уже. Конечно, очень нравится, что благодаря огонькам и украшениям создается какое-то новогоднее настроение, уютная и приятная атмосфера. Думаю, что люди еще подтянутся: все-таки сейчас только закончился рабочий день. Скорее всего, завтра здесь будет аншлаг.
Возле одного из них встречаем Елену. Оказывается, для нее Лидбир Двор стал местом, в которое она часто ходит с друзьями.
- Обычно встречались здесь летом, поэтому, когда увидели, что будет открытие зимнего сезона, решили тоже сходить. Атмосфера, конечно, сейчас отличается - более новогодняя, но очень холодно.
В основном Лидбир Двор известен своими домиками с едой. Что же предлагают в этом зимнем сезоне?
Честно говоря, ассортимент с лета как будто не изменился; на некоторых торговых точках в напитках еще можно увидеть сезонные лимонады и прохладительные сангрии. Все также в ассортименте хот-доги по 6-14 рублей, пицца на выбор от 10 до 21 рубля, драники со сметаной за 8,5, шашлыки куриные по 8-10 рублей, свиные - 12-13. Многие позиции не готовятся.
Это замечает и Оксана, которую встречаем возле одного из заведений со стаканчиком чего-то в руке.
- Я хотела купить глинтвейн, но что-то не нашла его, поэтому взяла кофе. Мне сегодня не очень везет на покупки. Я еще хотела попробовать трдельник, но их сейчас не делают. Продавец сказала, что они есть на витрине, потому что меню не обновляли с лета. Зато у них пончики в продаже. Хотелось бы, каких-то интересных новогодних сетов. Например, классно, если бы даже кофе подавали с имбирными пряниками или печеньками. Уже бы все по-другому ощущалось.
Глинтвейн же мы все-таки нашли. Здесь его предлагают в разных вариациях. Например, в «На віна» две позиции: красная классика за 6 рублей и home edition за 7; в «Азии оstroWOK» предлагают глинтвейн на красном полусухом вине за 5 BYN и безалкогольный - за 4. Здесь же по напиткам отсутствует много позиций в меню - нет грога, пунша, американо, капучино и латте. В bar beer shot можно выбрать белый или красный глинтвейн - каждый по 6 белорусских рублей.
На локации делает фотографии и Дарья. Она приехала в Лидбир Двор с двумя сестрами.
- Мне сестра сказала, что сегодня здесь будет проходить концерт, поэтому решили приехать. Да и погода красивая. Вообще, была на Дворе три раза, до этого только летом. Всегда прихожу не ради еды, а из-за атмосферы - она какая-то уютная, приятная и сегодня новогодняя. Самое то для успокоения души. К тому же, мы с сестрами зимой не так часто видимся из-за того, что вдвоем живем в Брестской области, а одна из нас в Минске. Хотелось, чтобы встреча прошла в какой-то красивой праздничной обстановке.
В этом сезоне снова проводится кроссинг подарков. Эта фишка прижилась еще с прошлого года. Поучаствовать может каждый: нужно всего лишь принести свой подарок и оставить его на специальном столе, а взамен взять любой другой.
Уже есть и расписание активностей на ближайшие дни: кроме того, чтобы послушать живую музыку, желающие смогу разрисовать имбирный пряник или гипсовые фигуры. Для детей планируется проведение квеста «Новогодний патруль», а для любителей крафтовых продуктов организован фермерский рынок «Усё сваё».
Зимний двор будет работать до 15 января. Все это время на его территории будет проходить Lidbeer Art Market. В будние на него можно прийти с 12.00 до 22.00, а по пятницам и субботам режим работы увеличивается на час – до 23.00.
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В Минске заработала первая уличная новогодняя ярмарка. Посмотрели, как она выглядит и что там продают
Зима в самом разгаре: по городу уже начинают работать рождественские ярмарки и елочные базары. Сегодня, например, открылся «Зiмовы двор з Лiдскiм» в Лидбир Дворе,...
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