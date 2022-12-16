В Минске заработала первая уличная новогодняя ярмарка. Посмотрели, как она выглядит и что там продают

- Мне сестра сказала, что сегодня здесь будет проходить концерт, поэтому решили приехать. Да и погода красивая. Вообще, была на Дворе три раза, до этого только летом. Всегда прихожу не ради еды, а из-за атмосферы - она какая-то уютная, приятная и сегодня новогодняя. Самое то для успокоения души. К тому же, мы с сестрами зимой не так часто видимся из-за того, что вдвоем живем в Брестской области, а одна из нас в Минске. Хотелось, чтобы встреча прошла в какой-то красивой праздничной обстановке.