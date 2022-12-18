До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Источник материала: realt.by

Нашли двухкомнатные квартиры в Минске с разным метражом, но самым дешевым квадратом в городе. Все они находятся в домах старше 2000-го года и требуют ремонта. В целом, можно купить двушку от 30 тысяч до 46 тысяч долларов. Посмотрите, как выглядят эти квартиры.

Пятиэтажный дом на Народной, 10 был построен в 1965 году. Там, на последнем этаже, продается двушка в 44,67 м², с кухней в 5,7 м².

Квартира частично готова к ремонту. Здесь есть совмещенный санузел и балкон, что находится в центральной проходной комнате.

Рядом находятся два парка, Национальный футбольный стадион и станция метро "Партизанская".

Квартира продается в доме на Васнецова, 11 на последнем, пятом, этаже. Ее общая площадь составляет 47 квадратных метров, кухня занимает почти 6 м².

Также здесь есть застекленный балкон и совмещенный санузел.

В квартире нужен ремонт. Преимуществом этой двушки является наличие в крайней комнате кладовой, которую можно превратить в гардеробную.

Дом находится в той же локации, что и предыдущий объект. До станции метро "Партизанская" всего 10 минут пешком.