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До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

18.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нашли двухкомнатные квартиры в Минске с разным метражом, но самым дешевым квадратом в городе. Все они находятся в домах старше 2000-го года и требуют ремонта. В целом, можно купить двушку от 30 тысяч до 46 тысяч долларов. Посмотрите, как выглядят эти квартиры. 

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Улица Народная (Заводской район)

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Пятиэтажный дом на Народной, 10 был построен в 1965 году. Там, на последнем этаже, продается двушка в 44,67 м², с кухней в 5,7 м².

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Квартира частично готова к ремонту. Здесь есть совмещенный санузел и балкон, что находится в центральной проходной комнате. 

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Рядом находятся два парка, Национальный футбольный стадион и станция метро "Партизанская".

Стоимость квартиры - 40 тысяч долларов. "Квадрат" обойдется 895 долларов.

Улица Васнецова (Заводской район)

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Квартира продается в доме на Васнецова, 11 на последнем, пятом, этаже. Ее общая площадь составляет 47 квадратных метров, кухня занимает почти 6 м².

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

В квартире нужен ремонт. Преимуществом этой двушки является наличие в крайней комнате кладовой, которую можно превратить в гардеробную. 

Также здесь есть застекленный балкон и совмещенный санузел.

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Дом находится в той же локации, что и предыдущий объект. До станции метро "Партизанская" всего 10 минут пешком.

Квартиру оценили в 41 900 долларов. Получается, что один квадратный метр стоит 891 доллар.

Проспект Рокоссовского (Ленинский район)

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Пятиэтажка на проспекте Рокоссовского, 120/1 была построена в 1972 году. Эта квартира также находится на последнем этаже. Она занимает 52,27 м². Кухня - 6,45 м².

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Капитальный ремонт в доме проводили в 2020 году. В двушке есть две отдельные комнаты. В оконных проёмах установлены стеклопакеты с профилем ПВХ. На полу - доска. В прихожей стоит шкаф-купе. В квартире есть раздельный санузел и балкон. 

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Близко находятся Слепянская водная система, Чижовское водохранилище и парк имени Грековой.

Стоимость квартиры - 45 900 долларов. Цена квадрата - 878 долларов.

Улица Янки Мавра (Фрунзенский район)

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Трехэтажный дом на Янки Мавра, 68А был построен в 1962 году. На первом этаже продается двушка в 44,7 м² с кухней в 5,8 м².

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Квартира продается под ремонт. Здесь вставлены новые пластиковые окна. В одной из комнат есть натяжной потолок и декоративная штукатурка на стене. Одна комната является проходной. В кухне установлена газовая колонка. В двушке есть совмещенный санузел, отсутствует балкон. 

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Недалеко находится Раковский кирмаш. До станции метро "Пушкинская" - 15 минут.

Квартира стоит 39 900 долларов. Метр обойдется в 893 долларов

Улица Челюскинцев (Заводской район)

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Квартира продается в кирпичном доме 1951 года постройки на Челюскинцев, 65. Он построен в три этажа. Наша двушка находится на втором. Ее площадь - 50 квадратов. Кухня - 9,5 квадратного метра. 

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Потолки в квартире достигают почти трех метров. Здесь отдельные комнаты и есть два балкона. Один из них застекленный. Санузел - раздельный. 

Продаётся двушка с мебелью. В кухне установлена новая газовая колонка. В комнате и прихожей стоят шкафы-купе. 

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске
До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

До 900 долларов за квадрат. Как выглядят и где находятся двушки с самым дешевым метром в Минске

Цена квартиры - 43 500 долларов. Один квадратный метр - 870 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Нашли двухкомнатные квартиры в Минске с разным метражом, но самым дешевым квадратом в городе. Все они находятся в домах старше 2000-го года и требуют ремонта. В целом,...
 
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