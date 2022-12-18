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Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
18.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете простой хороший дом без всяких архитектурных излишеств, то стоит обратить внимание на этот симпатичный и недорогой
В дому примыкает большая терраса с выходом на зону барбекю. Площадь участка – 25 соток.
Стоимость
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Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Если вы ищете простой хороший дом без всяких архитектурных излишеств, то стоит обратить внимание на этот симпатичный и недорогой коттедж в 40 километрах от Минска....
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