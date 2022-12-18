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Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

18.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете простой хороший дом без всяких архитектурных излишеств, то стоит обратить внимание на этот симпатичный и недорогой коттедж в 40 километрах от Минска. Достоинства – большой участок, новый ремонт, все удобства, асфальт прямо до дома.

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

Этот свеженький коттедж располагается в деревне Мостище Дзержинского района. Это – брестское направление.

Площадь дома – 88 «квадратов». На первом и единственном уровне собственник разместил кухню, гостиную, санузел и несколько спален.

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

Добраться до деревни Мостище – просто: поездка от Минска по скоростной трассе занимает 25-30 минут. Асфальтированная дорога ведет прямо к дому.

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

Из чего сделан дом? Стены − газосиликатные блоки 30 см + утеплитель 50 мм. Дом оштукатурен и покрашен. Потолок в постройке утеплен каменной ватой 200 мм. Перегородки в доме сделаны из газосиликатных блоков и с двух сторон обшиты гипсокартонном для дополнительной шумоизоляции.

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

Полы на кухне, в гостиной, санузле, коридоре и на терраса – плитка с подогревом. В жилых комнатах − ламинат. Окна в доме − ПВХ , двухкамерные, энергоэффективные. Потолки − натяжные. Крыша − металлопрофиль.

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска
Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

В доме есть все удобства: собственная скважина 40 метров + колодец на участке 12 колец,  отопление электрическое по льготному тарифу. В гостиной установлен чугунный камин производства Франции. 

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

В дому примыкает большая терраса с выходом на зону барбекю. Площадь участка – 25 соток.  

Стоимость дома в деревне Мостище – 64,4 тысячи долларов.

Простой дом со всеми удобствами и асфальтом до калитки. Нашли недорогой коттедж в 40 километрах от Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы ищете простой хороший дом без всяких архитектурных излишеств, то стоит обратить внимание на этот симпатичный и недорогой коттедж в 40 километрах от Минска....
 
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