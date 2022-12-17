- Мы здесь рассказываем о санаторно-курортных услугах «Экологического SPA-курорта “Ружа Хутар”»: развиваемся в трех направлениях - как классический санаторий, экологический SPA-курорт, у нас есть свой источник минеральной воды, и курортно-реабилитационный центр. Люди к нам могут подходить, мы все им расскажем о нас, сориентируем по ценам. Вообще, часто принимаем участие в таких ярмарках: особенно сейчас минчане активно интересуются, куда можно поехать отдохнуть. По опыту многие из тех, кто подходит во время ярмарки, узнает что-то, потом приезжают к нам отдыхать, - делится Анна.