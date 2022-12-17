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Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка
17.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Только вчера мы были
Развлечения смогут найти и взрослые, и дети. Например, возле тира встречаем Николая. Он пришел сюда сегодня с семьей.
- Вообще, у нас уже сложилась традиция: каждый год выбираться на ярмарку всем вместе. Чаще всего даже по несколько раз. Здесь всегда можно найти чем заняться, да и по вечерам часто какие-то концерты проводятся. В общем, интересно и взрослым, и детям. Я сразу решил попробовать пострелять в тире, но пока ничего не выиграл. Думаю, позже испытаю удачу еще раз.
Тут же рядом установлены игры типа «Лопни шарик» и «Поймай уточку». Дети могут покататься на пони за 10 рублей. А еще есть аттракционы: «Рождественская карусель» - для детей будет стоить 6 рублей, вместе со взрослым - 8; «Мини-джет» - только для детей 6 рублей; «Джампинг» тоже предлагается только детский и стоит 7 рублей за 5 минут.
Можно купить и елочные игрушки ручной работы. Как рассказали девушки, продающие их, продукция привозится из России и Украины. Ценовой диапазон игрушек на елку - от 4 до 25 рублей.
- В этом году, конечно, больше всего спрашивают игрушки кроликов и зайчиков - символов 2023 года. В основном, возвращаются за покупками люди, которые были в прошлых годах. На самом деле, у многих есть традиция каждый год покупать по одной игрушки с символом года, - рассказала продавец Анна.
На ярмарке можно выбрать и живую ель. Вариантов много, и цены на них разные. Например, есть елочки в горшках. Их цена зависит от сорта: европейская - от 30 рублей, кейбаб - от 40, сербская ель и черная сосна - от 60 BYN. В ассортименте также можно найти срезанные ели от 15-20 рублей, а также отдельно ветки - от 5-6.
На одной из точек представлен отдых в Беларуси. Спрашиваем у девушек за стойкой, что они предлагают.
- Мы здесь рассказываем о санаторно-курортных услугах «Экологического SPA-курорта “Ружа Хутар”»: развиваемся в трех направлениях - как классический санаторий, экологический SPA-курорт, у нас есть свой источник минеральной воды, и курортно-реабилитационный центр. Люди к нам могут подходить, мы все им расскажем о нас, сориентируем по ценам. Вообще, часто принимаем участие в таких ярмарках: особенно сейчас минчане активно интересуются, куда можно поехать отдохнуть. По опыту многие из тех, кто подходит во время ярмарки, узнает что-то, потом приезжают к нам отдыхать, - делится Анна.
На одной из точек можно купить свежую рыбу: 400-600 грамм крупного карпа будет стоить 6,69 рублей, более 600 грамм толстолобика обойдется в 4,99, более килограмма осётра отборного - за 27,70.
В разных вариациях предлагается испанский чуррос - это такие пончики из заварного теста. Их можно взять с шоколадом, карамелью или корицей с сахаром. В зависимости от точки обойдется лакомство в 5-7 рублей. Тут же есть и трдельники с разными начинками и посыпками, а еще сливочное пиво «Гарри Поттер» в алкогольном и безалкогольном вариантах. Также можно попробовать жареные каштаны.
Калядны кірмаш будет работать до 15 января. В будние сюда можно прийти с 14:00 до 22:00, в выходные - с 12:00 до 23:00. В новогоднюю ночь он будет работать до 4 утра.
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Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка
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