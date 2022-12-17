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Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

17.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Только вчера мы были на открытии «Зімовага двара з Лідскім», а уже сегодня на карте новогоднего настроения Минска появилась новая точка - Калядны кірмаш возле Дворца спорта на Немиге. Его называют главной новогодней ярмаркой города. Смотрим, что там предлагают.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

В этом сезоне здесь установлено около 30  деревянных торговых точек и фудтраков. Сегодня с самого открытия людей хватает, к вечеру здесь точно будет трудно найти свободное место. 

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Развлечения смогут найти и взрослые, и дети. Например, возле тира встречаем Николая. Он пришел сюда сегодня с семьей.

- Вообще, у нас уже сложилась традиция: каждый год выбираться на ярмарку всем вместе. Чаще всего даже по несколько раз. Здесь всегда можно найти чем заняться, да и по вечерам часто какие-то концерты проводятся. В общем, интересно и взрослым, и детям. Я сразу решил попробовать пострелять в тире, но пока ничего не выиграл. Думаю, позже испытаю удачу еще раз.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка
Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Тут же рядом установлены игры типа «Лопни шарик» и «Поймай уточку». Дети могут покататься на пони за 10 рублей. А еще есть аттракционы: «Рождественская карусель» - для детей будет стоить 6 рублей, вместе со взрослым - 8; «Мини-джет» - только для детей 6 рублей; «Джампинг» тоже предлагается только детский и стоит 7 рублей за 5 минут. 

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Можно купить и елочные игрушки ручной работы. Как рассказали девушки, продающие их, продукция привозится из России и Украины. Ценовой диапазон игрушек на елку - от 4 до 25 рублей.

- В этом году, конечно, больше всего спрашивают игрушки кроликов и зайчиков - символов 2023 года. В основном, возвращаются за покупками люди, которые были в прошлых годах. На самом деле, у многих есть традиция каждый год покупать по одной игрушки с символом года, - рассказала продавец Анна.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

На ярмарке можно выбрать и живую ель. Вариантов много, и цены на них разные. Например, есть елочки в горшках. Их цена зависит от сорта: европейская - от 30 рублей, кейбаб - от 40, сербская ель и черная сосна - от 60 BYN. В ассортименте также можно найти срезанные ели от 15-20 рублей, а также отдельно ветки - от 5-6.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Рядом предлагается и продукция белорусских ремесленников - шкатулки, расчески, кружки, сундучки, корзинки и другое из дерева. Как сказала продавец, цены варьируются от 2 до 250 белорусских рублей.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

На одной из точек представлен отдых в Беларуси. Спрашиваем у девушек за стойкой, что они предлагают.

- Мы здесь рассказываем о санаторно-курортных услугах «Экологического SPA-курорта “Ружа Хутар”»: развиваемся в трех направлениях - как классический санаторий, экологический SPA-курорт, у нас есть свой источник минеральной воды, и курортно-реабилитационный центр. Люди к нам могут подходить, мы все им расскажем о нас, сориентируем по ценам. Вообще, часто принимаем участие в таких ярмарках: особенно сейчас минчане активно интересуются, куда можно поехать отдохнуть. По опыту многие из тех, кто подходит во время ярмарки, узнает что-то, потом приезжают к нам отдыхать, - делится Анна.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

На ярмарке широкий выбор блюд разной кухни: белорусской, азиатской, дагестанской, много фастфуда. В ассортименте хот-доги, фри, шаурма разных видов, блины с начинками, драники со сметаной, венской колбаской и икрой.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Самый ходовой товар - шашлык - можно купить от 5 рублей за 100 грамм; курица гриль за 100 грамм обойдется от 4,5 рублей, столько же и колбаска гриль. Можно взять и уху - 4 белорусских рубля за 350 грамм.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

На одной из точек можно купить свежую рыбу: 400-600 грамм крупного карпа будет стоить 6,69 рублей, более 600 грамм толстолобика обойдется в 4,99, более килограмма осётра отборного - за 27,70.

В разных вариациях предлагается испанский чуррос - это такие пончики из заварного теста. Их можно взять с шоколадом, карамелью или корицей с сахаром. В зависимости от точки  обойдется лакомство в 5-7 рублей. Тут же есть и трдельники с разными начинками и посыпками, а еще сливочное пиво «Гарри Поттер» в алкогольном и безалкогольном вариантах. Также можно попробовать жареные каштаны.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Из деликатесов еще - сеты и пироги с улитками. Так, сет 6 улиток с багетом обойдется в 12 рублей; 12 улиток - в 22; 150 грамм пирога  будет стоить 12 BYN. Здесь, кстати, можно и заказать улиток или улиточный паштет на дом, но возможен только самовывоз.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка
Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Интересна и точка с напитками из самовара: там можно купить травяной сбор из чабреца, мяты, мелиссы, иван-чая, изюма и шиповника. В зависимости от объема он обойдется от 3 до 5 рублей.

Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка
Сеты с улитками, чай из самовара и пиво как в "Гарри Поттере". В Минске открылась главная новогодняя ярмарка

Калядны кірмаш будет работать до 15 января. В будние сюда можно прийти с 14:00 до 22:00, в выходные - с 12:00 до 23:00. В новогоднюю ночь он будет работать до 4 утра.

 
Теги: Минск
 
 
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Только вчера мы были на открытии «Зімовага двара з Лідскім», а уже сегодня на карте новогоднего настроения Минска появилась новая точка - Калядны кірмаш возле...
 
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