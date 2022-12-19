Зачем в глухой деревне галерея? Минчанин купил старую хату и переделал ее в нечто необычное

Вторая ж изнь старого дома

Что представлял собой дом? Это была обыкновенная деревянная хата с холодной пристройкой. В ней давно никто не жил, участок стал зарастать кустами и деревьями — в общем, привычная картина для брошенного жилья.

Первым делом избавились от хлама, который накопился в доме и вокруг него. А его было немало — дом построили еще в 1950 году.