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«Торговый центр для местных». Как живет ТРЦ Palazzo, где закрылся H&M, но открылся магазин с IKEA
23.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ТРЦ Palazzo на Тимирязева совсем недавно был в центре внимания – здесь
В 2019 году ТРЦ Palazzo наконец открылся. К слову, в первый день собралась нешуточная толпа – людям было интересно, что представляет собой долгострой. Посмотреть было на что: над внешним и внутренним дизайном ТРЦ работала британская архитектурная компания Сhapman Taylor. Тогда здесь можно было сходить в огромный Bigzz площадью 3000 «квадратов», где продавались устрицы, камчатские крабы и мраморная говядина; узнать, что представляет собой аэротруба; побывать в одном из самых больших кинотеатров в стране.
Сегодня на почти 60 000 «квадратов» в Palazzo не так многочисленно, как во время открытия ТРЦ, но людей все же больше, чем в день прощания с H&M. Хотя до популярных Galleria, Dana Mall и Green City, конечно, сильно далеко.
На первом уровне расположились магазины House, Cropp, Reserved. Они плавно «перекочевали» сюда из других ТЦ. Теперь одежду от этих брендов можно купить только в Palazzo.
Совсем недавно, в октябре, в ТРЦ открылись Codi и первый магазин немецкого бренда Lichi.Сразу скажем, что очередей там не наблюдается – можно спокойно посмотреть вещи, выбрать понравившиеся и померить их. Возле одного из магазинов встречаем Виолетту. Девушка заехала сюда, чтобы выбрать наряд к новогоднему корпоративу.
- Я сюда приезжаю не часто. Честно говоря, месторасположение не очень удобное для меня. Когда есть свой транспорт, это одно дело, но на общественном – сложнее, нужно потратить много времени, поэтому чаще всего выбираю съездить в какие-то торговые центры, до которых проще добраться. В Palazzo же заезжаю, потому что иногда хочется разнообразия, а именно здесь много магазинов, которых нет нигде больше. Единственное, мне здесь не нравится фудкорт – он вроде большой, предлагаются разные варианты, но это либо примитивный фастфуд, либо что-то дорогое, а хочется какой-то простой доступной еды.
На этом же этаже рядом с местом, где раньше был H&M, сейчас проводится Christmas Market от «Горошекмаркет». Выставляется не так много мастеров, как в той же Galleria, но все же можно выбрать игрушки на елку, свечи, натуральную косметику – все ручной работы. Здесь же мы разговорились с Екатериной – девушка представляет авторские украшения из полимерной глины, алюминиевой проволоки, камней и бисера.
- Я до этого участвовала в разных ярмарках, но вот в итоге отдала предпочтение «Горошекмаркет». Мне кажется, это наиболее доступный и удобный вариант работы для ремесленника. Через Instagram продажи идут, но чаще всего это люди, которые до этого у меня что-то покупали.
Она подчеркнула, что специально выбрала Palazzo, чтобы продавать свои работы.
- Я сама живу на Малиновке, в принципе, мне сюда удобно добираться. Palazzo мне понравился с первого взгляда. Торговый центр сам по себе очень комфортный для покупателей: здесь широкие коридоры, нет толп. Конечно, немноголюдно, но посетители приходят конкретно за чем-то. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Если сравнивать с Galleria, то там очень мало места из-за большого количества людей, дискомфортно и продавцам, и покупателям, люди чуть ли не по головам ходят. Могу сказать, что не всегда большой поток дает какие-то серьезные продажи. А здесь, наоборот, в понедельник вот вообще не было людей, такой день отдыха у всех настал. Но зато где-то 70 процентов посетителей, которые подходят к моему столу, обычно уже примерно понимают, что хотят, и покупают это.
Недалеко от ремесленников открылась относительно новая точка духов Azmirli – она здесь с октября. Продавец Виктория обратила внимание, что людей у них, как и вообще в торгово-развлекательном центре, мало.
- В основном, сюда приходит местное население. Может быть, из-за того, что не совсем удобно добираться, может, есть другие причины. Сложно сказать. Хотя, например, я даже не знаю, что можно еще сделать, чтобы людей стало больше. Кажется, здесь есть все – от аэротрубы до гардероба, - подчеркивает девушка.
На минус 1 уровне можно сходить в Euroopt prime, Милу, книжный и канцелярский «Магазин историй», Samsung. Тут же есть и KEA home, где представлены товары из Ikea. Она открылась здесь пять дней назад. Что по ценам в ней? Банное полотенце обойдется в 42,99 белорусских рубля, коврик для ванной – в 35,99, пододеяльник и две наволочки – в 144,99. Четыре бокала можно купить за 34,99 BYN, столько же тарелок – за 44,99, кружку – за 11,49.
Сразу бросается в глаза, что многие приходят в ТРЦ с детьми. Это не удивительно, если посмотреть, сколько здесь вариантов для их развлечений. Например, на втором этаже можно сходить в активити парк Flash Park – там есть батуты, сухой бассейн, поролоновая яма и скалодром. Место позиционируется как семейное. Рядом с ним мы и встречаем Виталия. Мужчина пришел в торговый центр с женой и двумя детьми. Раз в несколько месяцев у них есть традиция выбираться куда-то вместе.
- Именно в Palazzo мы бываем не часто и всегда это какой-то семейный отдых. Вот уже были в лего-комнате и кинотеатре. Детям здесь нравится, да и мне самому приятно – нет большого скопления людей, поэтому можно спокойно отдохнуть.
Недалеко от Flash Park’а находится и нашумевшая аэротруба iFLY – в ней воздушный поток отправляет в свободный полет. Две минуты такого удовольствия будут стоить в будние 80 белорусских рублей, в выходные – 90.
Кроме этого, на втором уровне представлены белорусские бренды – Conte, Galanteya, Makey, польский бренд женской и мужской обуви Rylko, еще один этаж Reserved. Можно тут сходить и в центр иммерсивного кино Сinemarium. В нем можно посмотреть полнокупольные фильмы, которые полностью погружают в другую реальность, пройти райд – такой визуальный аттракцион, благодаря которому можно побывать в фантастическом мире. Также в центре можно посетить светомузыкальные и визуальные шоу.
Поднимаемся на третий этаж – здесь расположен огромный фудкорт. Можно найти шаурму, пиццу, чебуреки, синабоны. Также есть Salateira, Easy soup, KFC, Burger King и A’More (в ассортименте морепродукты и вино). На фудкорте встречаем Ирину. Они с подругой впервые приехали в Palazzo.
- Мы вообще ездили за покупками на "Спортивную", а сейчас проезжали мимо и решили зайти, покушать и спокойно посидеть. Здесь приятно, но как-то пустовато, не очень много людей, хотя уже и вечер, люди закончили работать. Мне кажется, в такое время должно быть больше посетителей. Хотя здесь рядом «Замок», который популярен уже очень давно, поэтому в принципе странное решение строить еще один ЦТ так близко к другому. Наверное, только для местных.
Такого же мнения и Владислав. Он часто приезжает в торгово-развлекательный центр, но объясняет это тем, что живет неподалеку.
- Я заезжаю сюда и один, и с друзьями. Иногда бывает даже несколько дней подряд. Здесь можно просто взять себе что-то покушать и спокойно посидеть. Думаю, что вообще в ТРЦ можно найти все необходимое. Конечно, если бы я жил не рядом, не думаю, что часто бывал бы здесь – это вопрос времени, которое нужно потратить, чтобы добраться, поэтому понимаю, почему ходит не так уж много людей. Но для меня это к лучшему: не люблю большие толпы и длинные очереди.
На этом же этаже в августе открылся кинотеатр moon; есть активити-парк SKY с лучно-арбалетным тиром, игровыми аттракционами и интерактивными выставками; здесь же находится и игровая лего-комната Las Legas: 30 минут в ней обойдутся в 10 белорусских рублей, а безлимит на день – в 35 BYN.
На этом же уровне перед новым годом разместили специальную фотозону с елками и подарками – тут как раз вечером собралась очередь из родителей и их детей.
Кстати, скоро в ТРЦ Palazzo откроют еще один в Минске магазин российского бренда ZARINA, а также ресторан современной азиатской кухни Gan bei. Конкретная дата на сайте торгового центра пока не указана.
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ТРЦ Palazzo на Тимирязева совсем недавно был в центре внимания – здесь закрывался последний в Беларуси H&M. Казалось бы, важное событие для модников столицы, ведь мы все...
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