«Торговый центр для местных». Как живет ТРЦ Palazzo, где закрылся H&M, но открылся магазин с IKEA

На этом же этаже рядом с местом, где раньше был H&M, сейчас проводится Christmas Market от «Горошекмаркет». Выставляется не так много мастеров, как в той же Galleria, но все же можно выбрать игрушки на елку, свечи, натуральную косметику – все ручной работы. Здесь же мы разговорились с Екатериной – девушка представляет авторские украшения из полимерной глины, алюминиевой проволоки, камней и бисера.

- Я до этого участвовала в разных ярмарках, но вот в итоге отдала предпочтение «Горошекмаркет». Мне кажется, это наиболее доступный и удобный вариант работы для ремесленника. Через Instagram продажи идут, но чаще всего это люди, которые до этого у меня что-то покупали.

Она подчеркнула, что специально выбрала Palazzo, чтобы продавать свои работы.

- Я сама живу на Малиновке, в принципе, мне сюда удобно добираться. Palazzo мне понравился с первого взгляда. Торговый центр сам по себе очень комфортный для покупателей: здесь широкие коридоры, нет толп. Конечно, немноголюдно, но посетители приходят конкретно за чем-то. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Если сравнивать с Galleria, то там очень мало места из-за большого количества людей, дискомфортно и продавцам, и покупателям, люди чуть ли не по головам ходят. Могу сказать, что не всегда большой поток дает какие-то серьезные продажи. А здесь, наоборот, в понедельник вот вообще не было людей, такой день отдыха у всех настал. Но зато где-то 70 процентов посетителей, которые подходят к моему столу, обычно уже примерно понимают, что хотят, и покупают это.