Инстаграмная дача прямо рядом с лесом. Нашли милый домик недалеко от Минска - с новым ремонтом и санузлом

Источник материала: realt.by

Этот симпатичный каркасный дом расположен в садовом товариществе в 35 километрах от МКАД. Несмотря на «дачное» назначение, коттедж – неплохой вариант для комфортного проживания. Во-первых, тут есть практически все удобства (о некоторых нюансах – ниже). Во-вторых, участок находится прямо рядом с лесом. Ну а в-третьих – стоит этот каркасник меньше самой дешевой минской однушки. Смотрим.

Находится этот дом 2020 года постройки в садовом товариществе «Тонус» в Воложинском районе. Если ехать от МКАД в Молодечненском направлении – расстояние от кольцевой составит 35 километров, если в Раковском − около 40 километров.

Как рассказывается в объявлении, товарищество представляет собой тихое живописное место. Рядом − лесной массив с ягодными и грибными местами, на въезде есть небольшой водоем. В 2.5 км − исток реки Западная Березина, где в летний сезон организовываются сплавы на байдарках, также в 1.6 км − пойма реки Уша (приток Вилии и Березины).

Площадь участка насчитывает 5.16 соток. Земля находится в частной собственности. Участок − крайний, расположен возле леса поодаль от других участков (подъезд к трем домам), что при необходимости позволяет увеличить участок в длину приблизительно на 2 метра. Дача ограждена сеткой-рабицей только со стороны леса. Тут уже растут яблони, сливы, груша, вишня, березы, смородина, земляника.

Каркасный дом с мансардным этажом и террасой имеет площадь в 91 «квадрат». На первом этаже расположена кухня, большая гостиная, санузел и открытая терраса, где можно проводить время с семьей в теплое время, на мансардном этаже − большая жилая комната с двумя окнами (при желании можно оборудовать две отдельные комнаты).

Дача хорошо утеплена (минвата 150 мм). Все коммуникации введены в дом: электричество, вода, канализация (вкопано два 1.5-метровых кольца). В коттедже установлена сантехника, бойлер на 80 литров, стиральная машина, кухонный гарнитур, стеклопакеты, металлическая дверь, ламинированные полы, в кухне и санузле – линолеум. Отопление − конвекторное (жаль, что в СТ нет льготного тарифа).

Что касается воды, то она пока что только сезонная: недалеко от дома расположена водонапорная башня, которая обеспечивает беспрерывную подачу воды, даже в самый разгар дачного сезона. Для круглогодичного использования есть возможность подключиться к центральному водоснабжению с индивидуальной оплатой по счетчику.

Подъездные пути к дому действуют круглый год (от асфальтированной дороги − 1.7 км гравийки). В сезон приезжают автолавки. От МКАД до дачи около 30-40 минут езды на автомобиле. Также через деревню Турковщина ходит маршрутка №406 от станции метро «Пушкинская» через Каменную Горку, Заславль (время в пути около 50 минут), от остановки 10 минут пешком до дома (со стороны СТ «Уша», там же рядом есть магазин). В нескольких километрах находится ж/д станция Радошковичи (агрогородок Петришки) − курсирует рейсовый автобус. В Петришках есть рынок, несколько продуктовых магазинов, стройматериалы, парикмахерская, отделение банка, аптека.

В окрестностях дачи есть несколько интересных мест для посещения − Музей Янки Купалы, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», гидропарк «Сосновый бор».

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