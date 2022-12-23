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От 1,5 тысячи долларов за участок. Итоги последнего в 2022 году аукциона по продаже земли под Минском
23.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 34 лота. Рассказываем об итогах торгов.
Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (5), Демидовичский (4), Дзержинский (3), Путчинский (11), Станьковский (10 ) и г. Фаниполь (1).
В Боровском сельсовете торги прошли по 2 участкам в д. Андриевщина и д. Новая Рудица. На земельные наделы претендовали по 2 человека. Участок в д. Андриевщина насчитывает 10,6 сотки, оснащен электричеством.
При начальной цене 10 000 рублей он продан за 21 436 рублей, или 7 832 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Площадь участка в Новой Рудице составляет 12,9 сотки. Имеется возможность подведения к наделу электричества и газа.
Лот был оценен в 6 000 рублей, реализован на аукционе за 14 148 рублей, или 5 169 долларов.
На 2 участка в этом сельсовете было подано по одной заявке, на один лот заявлений не поступило.
В Демидовичском сельсовете торги прошли также по 2 участкам. Они находятся в д. Малое Беляково и д. Шпильки. На лоты были поданы 2 и 3 заявления соответственно. На один лот поступила одна заявка. Еще на один участок заявлений не было.
В Дзержинском сельсовете торги прошли по одному из 3-х лотов. Участок расположен в д. Большие Новоселки и насчитывает 11,33 сотки. Лот пожелали купить 3 человека.
Земельный надел оснащен водопроводом и электричеством и был выставлен на аукцион за 8 000 рублей. За него удалось выручить 20 750 рублей, или 7 581 доллар.
В Путчинском сельсовете торги состоялись по 3 участкам. Самое большое количество заявок (не только в этом сельсовете, но и в целом на аукционе) – 8 – было подано на лот № 15. Участок находится в аг. Волма и насчитывает 13,94 сотки.
Земельный надел оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 5 500 рублей. Лот реализован за 21 000 рублей, или 7 672 доллара.
На участок в д. Меньки данного сельсовета претендовали 4 человека, на надел в д. Свидовщина – 2 человека.
В Станьковском сельсовете торги прошли по 2 лотам. Один участок расположен в д. Багрицовщина на ул. Центральной, 62. Площадь надела составляет 6,17 сотки.
Участок оснащен только электричеством и был выставлен на торги за 3 500 рублей. За него боролись 6 человек. В ходе торгов цена на лот поднялась до 17 500 рублей, или 6 394 доллара.
На участок в д. Крысово данного сельсовета претендовали 2 человека. На 3 участка было подано по одному заявлению, на остальные лоты заявок не было.
Не поступило заявок и на участок в г. Фаниполь, который был выставлен на аукцион повторно. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене, которая составила 53 680 рублей.
Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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От 1,5 тысячи долларов за участок. Итоги последнего в 2022 году аукциона по продаже земли под Минском
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам...
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