От 1,5 тысячи долларов за участок. Итоги последнего в 2022 году аукциона по продаже земли под Минском

Участок оснащен только электричеством и был выставлен на торги за 3 500 рублей. За него боролись 6 человек. В ходе торгов цена на лот поднялась до 17 500 рублей, или 6 394 доллара.

На участок в д. Крысово данного сельсовета претендовали 2 человека. На 3 участка было подано по одному заявлению, на остальные лоты заявок не было.

Не поступило заявок и на участок в г. Фаниполь, который был выставлен на аукцион повторно. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене, которая составила 53 680 рублей.