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"Изюминка - санузел с панорамным окном". Как семья переделала ветхий дом у озера в уютную усадьбу
26.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В деревне Судники всего одна улица и три десятка домов. Глубокие белоснежные сугробы спрятали клумбы и грядки, тем самым сведя картинку до минимализма. Кажется, что в спячку ушла не только природа, но и местные хаты, которые эту пору года переживают в одиночестве.
Маленький дом голубовато-серого цвета сливается с оттенками зимы. В отличие от своих соседей, к нему в гости приезжают часто. В конце концов он из старой хаты превратился в усадьбу, где отдыхают не только хозяева, но и другие белорусы.
Юля и Сергей живут с детьми в Столбцах, недалеко от деревни. В Судники они забрели случайно.
- Я как-то проезжал через эту красивейшую вёску и залюбовался одним заброшенным домом. Изначально мы рассматривали именно его. Но по воле судьбы так и не смогли связаться с владельцами. И лишь через пять лет мы нашли объект в этих краях. Оказалось, что нынешний дом находится по соседству с той самой хатой, что тогда и привлекла мое внимание, - рассказывает Сергей.
Чтобы получить желаемый объект, семье пришлось повозиться с документами. Оказалось, что у дома несколько наследников, но никто из них не вступил в права, а на руках не было ни одного документа.
- Восстанавливали все через БРТИ и другие государственные органы. Несмотря на то, что мы платили за ускорение, все необходимые сведения для совершения сделки были у нас только через три месяца, - продолжает Юля.
За участок в 25 соток и хату в 87 квадратных метров ребята заплатили меньше 5 тысяч долларов, но крупно вложились в ремонт здания. Сергей говорит, что по итогу легче было все снести и построить заново, но в тот момент им хотелось сохранить деревенский дух и не приносить в хату современный городской интерьер: «Деревня она и должна оставаться деревней».
- Все технические работы были на мне, - отмечает мужчина. – По документам дом 1975 года, но предыдущая собственница сказала, что его в эту деревню перевозили из Несвижского района, поэтому никто не знает, сколько точно хате лет. По правде, он нам уже достался ветхим. Пришлось проделать большой пласт работы, начиная с полов, заканчивая стенами и крышей. Все шлифовалось вручную и в основном своими силами. Где-то супруга помогала, даже нашим близнецам нашлось занятие.
В доме была сделана небольшая перепланировка. На месте кухни появились спальня и детская. К хозяйской спальне герои пристроили небольшую веранду, которая еще в процессе превращения из мечты в реальность. Пришлось избавиться и от печки: она была в плохом состоянии. На ее место пришел современный камин. В сенях ребята совместили три зоны: место для приготовления еды, столовую и прихожую. Вход в старом доме находился на месте санузла, теперь с этой комнаты у ребят открывается вид на участок. По сути, герои достроили только веранду, террасу и расширили сени для санузла.
Повезло и с тем, что в деревню уже давно провели необходимые коммуникации - газ и водопровод. Сергей переделывал лишь отопление. В кухне и санузле он положил теплые полы. Но признался, что немного пожалел, что не сделал их по всему дому, а оставил батареи. А вообще, по словам героев, только один камин может сделать всю работу за 20 минут.
- Изюминкой нашего обновленного дома является даже не терраса, а совмещенный санузел. Все гости встречают его с фразой «вау», - с улыбкой говорит Юля. – Идею предложил Сергей. Сперва мы хотели разместить ванну, но для нее там мне показалось мало места, поэтому появилась душевая кабина. И, если честно, я не пожалела, потому что она практичнее. Окно вставили тонированное, чтобы с улицы ничего не было видно, в вечернее время его можно завесить шторой.
Кстати, эффект слияния с природой есть и в кухне. Ребята оставили стеклянную входную группу и расширили окно. Это добавляет воздуха в помещение с низкими потолками.
- Нам настолько было важно сохранить вид, что мы даже высоту перил на террасе регулировали, лежа на диване, чтобы хорошо видеть озеро и зелень. За этим было очень смешно наблюдать со стороны, - добавляет Юля. – В нашем случае единственный минус таких панорамных окон – их приходится часто мыть от мошек. Таковы условия соседства с озером. Однако, когда мы строили баню, что находится еще ближе к воде, то все равно оставили открытую террасу.
Сергей пытается вспомнить, в какую сумму обошелся ремонт, но признается, что очень многое было не учтено, ведь в деревню всегда что-то нужно не только в дом, но и на участок. Один собственный пирс чего только стоит. В целом, на перевоплощение в домашнюю усадьбу семья потратила навскидку около 15 тысяч долларов. Вышло бы еще дороже, если бы не золотые руки главы семейства и помощь близких.
- Уже неоднократно убеждаемся в том, что проще и, возможно, дешевле было бы построить с нуля. Ведь мы еще и укрепляли фундамент - по кругу усиливали. Остались нетронутыми только стены и потолки, - подытоживает Сергей.
Помимо дома, ребята возвели на территории баню. Правда, скорее это получился дом с баней внутри.
- Мы любители попариться. А в такую локацию она прямо просилась. Изначально мы хотели просто одноэтажную баню с парной и раздевалкой. Когда первый уровень был готов, Сережа говорит: “Слушай, там такой вид открывается - просто обалдеть”. Я залезла на блоки и просто влюбилась в пейзаж с высоты. Что делать? Конечно, второй этаж. У нас там две спальни и две террасы. По одной на каждом уровне. Мы хоть и строили этот дом из блоков, но внутри все решили отделать деревом. И не прогадали. Там живет обалденный запах.
- Здесь стирается вся усталость, а физическая работа только в радость - не объяснить даже словами. Рад и тому, что мальчишки хотят что-то делать руками, стремятся помочь. В наше время заинтересовать их дровами, гвоздями и молотками практически невозможно. У нас были гости, которые хотели показать сыну прелести деревенской жизни: организовали рыбалку, велосипеды. Сейчас сложно соревноваться с гаджетами, но у нас эту битву выиграть получилось. И дети больше времени проводят на природе, и мы с Юлей свою мечту реализовали. Это счастье.
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Юля и Сергей хоть и живут в коттедже, но всегда мечтали о небольшом уютном доме в тихой деревне. Свои планы ребята откладывали в долгий ящик, поэтому усердно поиском...
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