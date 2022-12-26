"Изюминка - санузел с панорамным окном". Как семья переделала ветхий дом у озера в уютную усадьбу

В деревне Судники всего одна улица и три десятка домов. Глубокие белоснежные сугробы спрятали клумбы и грядки, тем самым сведя картинку до минимализма. Кажется, что в спячку ушла не только природа, но и местные хаты, которые эту пору года переживают в одиночестве.

Маленький дом голубовато-серого цвета сливается с оттенками зимы. В отличие от своих соседей, к нему в гости приезжают часто. В конце концов он из старой хаты превратился в усадьбу, где отдыхают не только хозяева, но и другие белорусы.

Юля и Сергей живут с детьми в Столбцах, недалеко от деревни. В Судники они забрели случайно.

- Я как-то проезжал через эту красивейшую вёску и залюбовался одним заброшенным домом. Изначально мы рассматривали именно его. Но по воле судьбы так и не смогли связаться с владельцами. И лишь через пять лет мы нашли объект в этих краях. Оказалось, что нынешний дом находится по соседству с той самой хатой, что тогда и привлекла мое внимание, - рассказывает Сергей.

Чтобы получить желаемый объект, семье пришлось повозиться с документами. Оказалось, что у дома несколько наследников, но никто из них не вступил в права, а на руках не было ни одного документа.