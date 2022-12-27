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«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями
27.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы часто пишем про центр, новые жилые комплексы и архитектурные эксперименты коммерческих застройщиков. При этом городские окраины с типовым жильем – порой остаются за кадром. Сегодня мы решили исправить ситуацию и заглянуть в район, который заслуживает пристального внимания. В последние годы тут выросли десятки новых домов и появились тысячи новоселов. В общем, отправляемся в Сухарево. А точнее – в новую часть этого микрорайона с улицами Маршала Лосика, Семеняко, Академика Карского.
До новых кварталов Сухарево добираемся на общественном транспорте. Сначала едем на метро до «Каменной Горки», а затем – несколько остановок на троллейбусе. Выходим возле дикого озерца, которое сейчас покрыто льдом. Перед нами – царство панельных домов. Тут и столбики, и многоподъездные десятиэтажки.
Активно застраивать последний форпост 500-летней деревни Сухарево начали более 10 лет назад. Первыми тут возвели девять высоток на Семеняко. Сегодня частные дома, панельки и каркасники от государственных и коммерческих застройщиков разбросаны по этой части Сухарево, как случайно выпавшие из ящика детальки конструктора Лего. Высотная многоэтажка тут может граничить с одноуровневым частным домом, а рядом с современной школой могут стоять как свеженькие новостройки, так и хаты из 50-х.
Впрочем, в этой хаотичности, возможно, и есть изюминка этой части Сухарево. Если раньше частные дома просто стирали с лица земли (во многих районах от сельской жизни с огородами и коровами не осталось и следа), то в новом Сухарево к застройке подходят точечно. Остатки древнего населенного пункта в виде домовладений наследников можно увидеть со всех сторон. Где-то на улице оставили рядок из 3-5 домов, где-то прижимаются к друг другу два соседа, а где-то коттедж с большими деревьями стоит вообще в гордом одиночестве. Какой-то стройности пейзажу это конечно не придает, зато гулять по Сухарево – не скучно.
Здесь же рядом разворачивается стройка дома, квартиры в котором сейчас
Вокруг сменяют одна другую типовые панельки, а мы идем по направлению к группе домов на горке. Напротив – почти что лес, а на самом деле – яблоневый сад. После пяти минут прогулки по широкому тротуару с велодорожкой понимаем, что идем в абсолютной тишине. Рядом за 5 минут не проезжает ни одной машины. В будний день улицы спального микрорайона – лучшее место для интроверта.
Рядом с массивным домом-стеной традиционно замечаем остатки частного сектора. Кстати, пару лет назад в Сухарево
Застройка микрорайона продолжается и сейчас. У УКСа есть планы на освоение площадки между Академика Карского и Школьной, ближе к Горецкого собирается строить «МАПИД». Также масштабная стройка уже развернулась в конце улицы Маршала Лосика. Тут недалеко от кольцевой
«Питьевую воду у нас в районе приходится покупать»
А что думают про свой район местные жители?
Мария живет на Мачульского, 24. Она отмечает нехватку продуктовых магазинов:
− В шаговой доступности нет обычных супермаркетов, нет ремонта обуви, нет даже «Острова чистоты». Про секции для ребенка – я вообще молчу. Поблизости ничего нет, надо куда-то ехать на транспорте. А с «Михалово» или «Каменной Горки» уехать порой тяжело.
Алексей, живущий на Горецкого 32, говорит, что район сам по себе − хороший, но есть в нем и свои минусы. Помимо отсутствия нормальных магазинов, мужчина отмечает вопросы с транспортом и качеством воды:
− Хотелось бы конечно получить нормальный график отправления транспорта. Обычно его либо долго нет, либо он приезжает и уезжает весь в течение трех минут. Что мешает сделать хоть какой-то интервал?! Еще один нюанс − вода. Питьевую воду у нас в районе приходится покупать, либо же ездить на родники (которые в большинстве в зимнее время закрыты по понятным причинам). Вода в кране помимо того, что с хлоркой, так иногда еще и с ароматом какой-то тухлости или застоя.
«Только переехав сюда, я поняла, за что многие ненавидят многодетных»
А вот Веронику, которая переехала на Семеняко, больше всего волнуют проблемы неблагополучных семей:
− Мы построили квартиру в этом районе, как многодетная семья, и только переехав в социальный дом, я поняла, почему многодетных так ненавидят. К сожалению, в нашем доме не редкость, что некоторые дети ходят грязные и ругаются таким трехэтажным матом, которого я за свои годы просто не слышала. Также, по данным директора школы, куда мы ходим, в некоторых семьях были случаи сексуального домогательства к детям. Если бы не этот момент, то я бы считала район отличным местом для жизни. Да, есть проблема с перегруженными садами и школой, но эти вопросы можно решить. А вот что делать с контингентом – не знаю. Мы переехали недавно, и я все никак не могу привыкнуть к новым соседям.
«Нет ни одного банкомата, кафе и маршрутки»
Андрей с 2017 года живет в доме по улице Маршала Лосика:
− За последние годы район объективно стал лучше. Например, до 2015 года транспорта тут в принципе не было, а теперь квартал обслуживают троллейбусы с автономным ходом, и есть сразу два маршрута.
Среди плюсов отмечу инфраструктуру, которая пока еще находится в хорошем состоянии, молодое население, хороший воздух (несмотря на рядом расположенную ТЭЦ) и яблоневый сад в непосредственной близости. Также множество мелких магазинов на первых этажах и большой «Евроопт» в доме №31 на Маршала Лосика.
Теперь о минусах. Первое – это архитектура и расположение домов. К сожалению, планировка улиц в Сухарево не имеет какой-либо концепции и выглядит хаотично. К тому же, дороги и тротуары не всегда удобны как для автомобилистов, так и для пешеходов. Например, чтобы попасть пешком на Ширмы, где расположен детский сад, или к магазинам, расположенным на Янковского, необходимо ходить кругами или пересекать неблагоустроенные пустыри и горки. Также в районе есть недостаток парковочных мест. Да, вроде бы тут организованы несколько больших стоянок, но они удобны только жителям ближайших домов.
Еще одна проблема − в микрорайоне нет ни одного банкомата и полноценного кафе. К тому же, в эту часть Сухарево не ходит ни одна маршрутка!
Также наш собеседник предлагает продлить троллейбусный маршрут №40 до станции метро «Петровщина». Пока что от Юго-Западной до Петровщины жителей возит троллейбус №90. Дальше нужно пересаживаться. Продление же 40-го маршрута позволило бы пассажирам добираться до центральной части города без пересадок.
«Здесь я могу снять квартиру с хорошим ремонтом за 200-250 долларов, в центре – это невозможно»
Виталия живет в Сухарево около 2 лет. В прошлом году девушка снимала квартиру на улице Семеняко, а затем переехала на Янковского:
− Я переехала сюда из центра, с Заславской. Меня привлекло то, что в районе много новостроек с ремонтами, а по цене – жилье стоит гораздо ниже, чем в центре. Мне нравится жить в новых домах со свежими подъездами и современными планировками. Ну и конечно немаловажный фактор − цена. Таких квартир, которые я могу арендовать в Сухарево за 200-250 долларов, в центре просто нет.
По транспорту мой дом в равной мере удален от двух станций метро. В итоге, за 10-15 минут я могу добраться до красной или до синей ветки. В принципе, транспорт ездит нормально. К тому же, в Сухарево дома расположены так, что фактически к каждой многоэтажке примыкает остановка. В центре же до остановки мне нужно было идти дворами около 10 минут.
Минусов у района тоже много. Первый минус – близость ТЭЦ. У меня окна выходят на нее, и по утрам я вижу, как она дымится. Второй минус – вода. Я бы не сказала, что она прямо ядовитая, но, тем не менее – она очень жесткая. Это заметно по волосам, по налету на посуде и раковине. Третий минус – общая неухоженность района. В целом, Сухарево выглядит так, как будто сюда кто-то хаотично понатыкал многоэтажек. Хотя сами дома еще новые и жильцы стараются относиться к благоустройству ответственно, целостного вида не получается. К примеру, возле дома, где я живу, есть огромный незастроенный пустырь, посреди которого одиноко стоит площадка для выгула собак. Выглядит это неопрятно. Также тут мало мест для прогулок. Все знают про яблоневый сад, но его я не рассматриваю, как цивилизованное место. Там − клещи и узкие тропинки. Это место подходит для любителей дикой природы.
Что касается магазинов, то в 5-10 минутах ходьбы от меня – два «Евроопта», в 15 минутах − «Гиппо» на Горецкого, в 15 минутах езды – GreenCityна Каменной Горке.
Сколько тут стоят квартиры?
Сейчас в этой части Сухарево на вторичке продается десятка три квартир. Большого количества предложений тут нет, поскольку многие дома строились для «очередников» с господдержкой а продать такую квартиру сразу – нельзя.
В представленных вариантах цены на
***
Покидая этот уголок Сухарево, пытаемся найти нужный транспорт и не понимаем, в какую сторону нам ехать. Троллейбус, который привез нас в конец улицы Маршала Лосика, обратно следует другим путем. Другой обозначенный на остановке транспорт явно не соблюдает расписание. Прождав 10 минут, идем пешком до Горецкого. Далее – еще 15 минут едем на троллейбусе до метро. Вместе с потоком людей попадаем на станцию. Да уж, если тут столько людей вечером, то что же творится здесь утром?
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«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями
Мы часто пишем про центр, новые жилые комплексы и архитектурные эксперименты коммерческих застройщиков. При этом городские окраины с типовым жильем – порой...
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