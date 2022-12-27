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«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

27.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы часто пишем про центр, новые жилые комплексы и архитектурные эксперименты коммерческих застройщиков. При этом городские окраины с типовым жильем – порой остаются за кадром. Сегодня мы решили исправить ситуацию и заглянуть в район, который заслуживает пристального внимания. В последние годы тут выросли десятки новых домов и появились тысячи новоселов. В общем, отправляемся в Сухарево. А точнее – в новую часть этого микрорайона с улицами Маршала Лосика, Семеняко, Академика Карского.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

До новых кварталов Сухарево добираемся на общественном транспорте. Сначала едем на метро до «Каменной Горки», а затем – несколько остановок на троллейбусе. Выходим возле дикого озерца, которое сейчас покрыто льдом. Перед нами – царство панельных домов. Тут и столбики, и многоподъездные десятиэтажки.

Официально эти территории Фрунзенского района в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева поделены на микрорайоны 1,2,3 и 4. Неофициально же эти земли можно назвать «девятым» Сухарево.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Активно застраивать последний форпост 500-летней деревни Сухарево начали более 10 лет назад. Первыми тут возвели девять высоток на Семеняко. Сегодня частные дома, панельки и каркасники от государственных и коммерческих застройщиков разбросаны по этой части Сухарево, как случайно выпавшие из ящика детальки конструктора Лего. Высотная многоэтажка тут может граничить с одноуровневым частным домом, а рядом с современной школой могут стоять как свеженькие новостройки, так и хаты из 50-х.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями
«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями
«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Впрочем, в этой хаотичности, возможно, и есть изюминка этой части Сухарево. Если раньше частные дома просто стирали с лица земли (во многих районах от сельской жизни с огородами и коровами не осталось и следа), то в новом Сухарево к застройке подходят точечно. Остатки древнего населенного пункта в виде домовладений наследников можно увидеть со всех сторон. Где-то на улице оставили рядок из 3-5 домов, где-то прижимаются к друг другу два соседа, а где-то коттедж с большими деревьями стоит вообще в гордом одиночестве. Какой-то стройности пейзажу это конечно не придает, зато гулять по Сухарево – не скучно.

Рассматриваем жилой комплекс под названием «Времена года». Интересно, что строились эти панельные дома с яркими фасадами для очередников.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями
«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Здесь же рядом разворачивается стройка дома, квартиры в котором сейчас предлагают не только нуждающимся, но и всем желающим. Пока что первый уровень многоэтажки только показался из-под земли.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Переходим дорогу и видим яркую новую школу. Учебное заведение на более чем 1000 учеников открылось тут в 2019 году.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Вокруг сменяют одна другую типовые панельки, а мы идем по направлению к группе домов на горке. Напротив – почти что лес, а на самом деле – яблоневый сад. После пяти минут прогулки по широкому тротуару с велодорожкой понимаем, что идем в абсолютной тишине. Рядом за 5 минут не проезжает ни одной машины. В будний день улицы спального микрорайона – лучшее место для интроверта.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Рядом с массивным домом-стеной традиционно замечаем остатки частного сектора. Кстати, пару лет назад в Сухарево собирались снести 80 усадебных домов из 130, но после очень бурного общественного обсуждения, часть «приговоренных» домов было решено оставить на месте.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Эти дома на горочке – коммерческие. Внизу работает «Евроопт», а вверху на стилобате – детские площадки, дворы и входы в подъезды.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Застройка микрорайона продолжается и сейчас. У УКСа есть планы на освоение площадки между Академика Карского и Школьной, ближе к Горецкого собирается строить «МАПИД». Также масштабная стройка уже развернулась в конце улицы Маршала Лосика. Тут недалеко от кольцевой возводит жилой комплекс компания «Строминвест». Что касается инфраструктуры, то в районе запланировано строительство еще одного детского садика и школы.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

«Питьевую воду у нас в районе приходится покупать»

А что думают про свой район местные жители? 

Мария живет на Мачульского, 24. Она отмечает нехватку продуктовых магазинов:

− В шаговой доступности нет обычных супермаркетов, нет ремонта обуви, нет даже «Острова чистоты». Про секции для ребенка – я вообще молчу. Поблизости ничего нет, надо куда-то ехать на транспорте. А с «Михалово» или «Каменной Горки» уехать порой тяжело.

Алексей, живущий на Горецкого 32, говорит, что район сам по себе − хороший, но есть в нем и свои минусы. Помимо отсутствия нормальных магазинов, мужчина отмечает вопросы с транспортом и качеством воды:

− Хотелось бы конечно получить нормальный график отправления транспорта. Обычно его либо долго нет, либо он приезжает и уезжает весь в течение трех минут. Что мешает сделать хоть какой-то интервал?! Еще один нюанс − вода. Питьевую воду у нас в районе приходится покупать, либо же ездить на родники (которые в большинстве в зимнее время закрыты по понятным причинам). Вода в кране помимо того, что с хлоркой, так иногда еще и с ароматом какой-то тухлости или застоя.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

«Только переехав сюда, я поняла, за что многие ненавидят многодетных»

А вот Веронику, которая переехала на Семеняко, больше всего волнуют проблемы неблагополучных семей:

− Мы построили квартиру в этом районе, как многодетная семья, и только переехав в социальный дом, я поняла, почему многодетных так ненавидят. К сожалению, в нашем доме не редкость, что некоторые дети ходят грязные и ругаются таким трехэтажным матом, которого я за свои годы просто не слышала. Также, по данным директора школы, куда мы ходим, в некоторых семьях были случаи сексуального домогательства к детям. Если бы не этот момент, то я бы считала район отличным местом для жизни. Да, есть проблема с перегруженными садами и школой, но эти вопросы можно решить. А вот что делать с контингентом – не знаю. Мы переехали недавно, и я все никак не могу привыкнуть к новым соседям.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

«Нет ни одного банкомата, кафе и маршрутки»

Андрей с 2017 года живет в доме по улице Маршала Лосика:

− За последние годы район объективно стал лучше. Например, до 2015 года транспорта тут в принципе не было, а теперь квартал обслуживают троллейбусы с автономным ходом, и есть сразу два маршрута.

Среди плюсов отмечу инфраструктуру, которая пока еще находится в хорошем состоянии, молодое население, хороший воздух (несмотря на рядом расположенную ТЭЦ) и яблоневый сад в непосредственной близости. Также множество мелких магазинов на первых этажах и большой «Евроопт» в доме №31 на Маршала Лосика.

Теперь о минусах. Первое – это архитектура и расположение домов. К сожалению, планировка улиц в Сухарево не имеет какой-либо концепции и выглядит хаотично. К тому же, дороги и тротуары не всегда удобны как для автомобилистов, так и для пешеходов. Например, чтобы попасть пешком на Ширмы, где расположен детский сад, или к магазинам, расположенным на Янковского, необходимо ходить кругами или пересекать неблагоустроенные пустыри и горки. Также в районе есть недостаток парковочных мест. Да, вроде бы тут организованы несколько больших стоянок, но они удобны только жителям ближайших домов.

Еще одна проблема − в микрорайоне нет ни одного банкомата и полноценного кафе. К тому же, в эту часть Сухарево не ходит ни одна маршрутка!

Также наш собеседник предлагает продлить троллейбусный маршрут №40 до станции метро «Петровщина». Пока что от Юго-Западной до Петровщины жителей возит троллейбус №90. Дальше нужно пересаживаться. Продление же 40-го маршрута позволило бы пассажирам добираться до центральной части города без пересадок.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

«Здесь я могу снять квартиру с хорошим ремонтом за 200-250 долларов, в центре – это невозможно»

Виталия живет в Сухарево около 2 лет. В прошлом году девушка снимала квартиру на улице Семеняко, а затем переехала на Янковского:

− Я переехала сюда из центра, с Заславской. Меня привлекло то, что в районе много новостроек с ремонтами, а по цене – жилье стоит гораздо ниже, чем в центре. Мне нравится жить в новых домах со свежими подъездами и современными планировками. Ну и конечно немаловажный фактор − цена. Таких квартир, которые я могу арендовать в Сухарево за 200-250 долларов, в центре просто нет.

По транспорту мой дом в равной мере удален от двух станций метро. В итоге, за 10-15 минут я могу добраться до красной или до синей ветки. В принципе, транспорт ездит нормально. К тому же, в Сухарево дома расположены так, что фактически к каждой многоэтажке примыкает остановка. В центре же до остановки мне нужно было идти дворами около 10 минут.

Минусов у района тоже много. Первый минус – близость ТЭЦ. У меня окна выходят на нее, и по утрам я вижу, как она дымится. Второй минус – вода. Я бы не сказала, что она прямо ядовитая, но, тем не менее – она очень жесткая. Это заметно по волосам, по налету на посуде и раковине. Третий минус – общая неухоженность района. В целом, Сухарево выглядит так, как будто сюда кто-то хаотично понатыкал многоэтажек. Хотя сами дома еще новые и жильцы стараются относиться к благоустройству ответственно, целостного вида не получается. К примеру, возле дома, где я живу, есть огромный незастроенный пустырь, посреди которого одиноко стоит площадка для выгула собак. Выглядит это неопрятно. Также тут мало мест для прогулок. Все знают про яблоневый сад, но его я не рассматриваю, как цивилизованное место. Там − клещи и узкие тропинки. Это место подходит для любителей дикой природы.

Что касается магазинов, то в 5-10 минутах ходьбы от меня – два «Евроопта», в 15 минутах − «Гиппо» на Горецкого, в 15 минутах езды – GreenCityна Каменной Горке.

«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

Сколько тут стоят квартиры?

Сейчас в этой части Сухарево на вторичке продается десятка три квартир. Большого количества предложений тут нет, поскольку многие дома строились для «очередников» с господдержкой а продать такую квартиру сразу – нельзя.

В представленных вариантах цены на однушки с ремонтом начинаются от 51,5 тысяч долларов, за эту же сумму предлагается и «евродвушка». Самая недорогая двушка выставлена за 68,5 тысяч долларов, а самая экономичная трешка – за 89,9 тысяч долларов.

***

Покидая этот уголок Сухарево, пытаемся найти нужный транспорт и не понимаем, в какую сторону нам ехать. Троллейбус, который привез нас в конец улицы Маршала Лосика, обратно следует другим путем. Другой обозначенный на остановке транспорт явно не соблюдает расписание. Прождав 10 минут, идем пешком до Горецкого. Далее – еще 15 минут едем на троллейбусе до метро. Вместе с потоком людей попадаем на станцию. Да уж, если тут столько людей вечером, то что же творится здесь утром?

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Теги: Минск
 
 
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Мы часто пишем про центр, новые жилые комплексы и архитектурные эксперименты коммерческих застройщиков. При этом городские окраины с типовым жильем – порой...
 
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