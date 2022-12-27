«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями

«Здесь я могу снять квартиру с хорошим ремонтом за 200-250 долларов, в центре – это невозможно»

Виталия живет в Сухарево около 2 лет. В прошлом году девушка снимала квартиру на улице Семеняко, а затем переехала на Янковского:

− Я переехала сюда из центра, с Заславской. Меня привлекло то, что в районе много новостроек с ремонтами, а по цене – жилье стоит гораздо ниже, чем в центре. Мне нравится жить в новых домах со свежими подъездами и современными планировками. Ну и конечно немаловажный фактор − цена. Таких квартир, которые я могу арендовать в Сухарево за 200-250 долларов, в центре просто нет.

По транспорту мой дом в равной мере удален от двух станций метро. В итоге, за 10-15 минут я могу добраться до красной или до синей ветки. В принципе, транспорт ездит нормально. К тому же, в Сухарево дома расположены так, что фактически к каждой многоэтажке примыкает остановка. В центре же до остановки мне нужно было идти дворами около 10 минут.

Минусов у района тоже много. Первый минус – близость ТЭЦ. У меня окна выходят на нее, и по утрам я вижу, как она дымится. Второй минус – вода. Я бы не сказала, что она прямо ядовитая, но, тем не менее – она очень жесткая. Это заметно по волосам, по налету на посуде и раковине. Третий минус – общая неухоженность района. В целом, Сухарево выглядит так, как будто сюда кто-то хаотично понатыкал многоэтажек. Хотя сами дома еще новые и жильцы стараются относиться к благоустройству ответственно, целостного вида не получается. К примеру, возле дома, где я живу, есть огромный незастроенный пустырь, посреди которого одиноко стоит площадка для выгула собак. Выглядит это неопрятно. Также тут мало мест для прогулок. Все знают про яблоневый сад, но его я не рассматриваю, как цивилизованное место. Там − клещи и узкие тропинки. Это место подходит для любителей дикой природы.

Что касается магазинов, то в 5-10 минутах ходьбы от меня – два «Евроопта», в 15 минутах − «Гиппо» на Горецкого, в 15 минутах езды – GreenCityна Каменной Горке.