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Потратили около 20 тысяч рублей. Семья самостоятельно сделала ремонт в двушке — и выиграла дверь
28.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Александр и Наталья с двумя детьми живут в Барановичах. Их двухкомнатная квартира расположена в электродоме – современной новостройке, где для отопления, подогрева воды и приготовления еды используется только электричество. Ремонт новоселы делали самостоятельно: получилось свежо, функционально, а, главное, бюджетно. Именно поэтому супруги стали финалистами
Изначально хотели потратить на ремонт 10 тысяч рублей
Новостройка, в которой живут наши герои, расположена на юго-западе Барановичей. Электродом спроектирован так, что за все удобства здесь отвечает электричество. Разводка электроэнергии поквартирная. Каждая семья может самостоятельно регулировать температуру в квартире, отключать отопление, если в нем нет необходимости. И, конечно, летом им не приходится по две недели жить без горячей воды – водонагреватель работает всегда. "Коммуналка" в таких квартирах обходится дешевле, чем обычно.
Тогда семья жила в квартире родителей Натальи: хотелось поскорее заехать в собственную, поэтому ремонт не откладывали. Решили сделать быстро, самостоятельно и экономно – за 10 тысяч рублей. Дизайн-проект продумывали, отталкиваясь от потребностей семьи, чтобы каждый квадратный метр был использован по максимуму.
- Хотелось много света, ощущения простора. Поэтому выбрали белый и серый цвета, добавили несколько акцентов, - говорит Наталья.
И приступили к ремонту. Каждый день Александр освобождался с работы около 15.00. И сразу же после этого ехал в новую квартиру, где до вечера занимался ремонтом. Интересно то, что его профессия никак не связана со строительством и отделкой. Всему учился с нуля, помогали ролики на Ютубе и советы знакомых. Самостоятельно проектировал и собирал корпусную мебель, устанавливал натяжные потолки, занимался отделкой в ванной и туалете. К специалистам обращался два раза: для разводки электрики и для сборки кухонного гарнитура.
Входную дверь от застройщика поменять не успел. Хотя ее качество семью не устроило: несмотря на свой современный вид, она слишком хорошо пропускала звук. Например, можно было услышать разговоры соседей на площадке, шум лифта. Мастера 21vek.by начали демонтаж старой двери - а мы отправились смотреть отремонтированную квартиру.
С проектом гарнитура помогла подруга Натальи. С готовым эскизом супруги обратились к специалисту, который всё смонтировал. Кухня получилось угловой, с огромным количеством мест для хранения: тумбами, шкафчиками и верхними закрытыми полками, которые заменяют кладовую. Отопительный котел спрятали в шкафчик.
В тот момент, когда мы смотрели кухню, мастера онлайн-гипермаркета 21vek.by готовили дверной проем к монтажу. Супруги вспомнили, как решили поучаствовать в конкурсе:
- В квартиру вложено столько труда – хотелось поделиться получившимся результатом. Мы отправили письмо буквально за пару дней до окончания приема заявок. Потом нам перезвонили, сообщили о победе. Вскоре приехал специалист по замерам. В итоге от момента подачи заявки до установки двери прошло полторы недели.
- Обои выбрали серые, моющиеся, взяли одни из самых бюджетных. Кстати, их поклейка стала самой трудной задачей. Думал даже позвать на помощь жену, но от других семей слышал, что это может закончиться ссорой. В итоге справился своими силами, - улыбается герой.
Для гостиной-спальни продуманы разные варианты освещения. Наше внимание привлекает светильник, сделанный в виде мини-прожекторов.
- Изначально мы купили его для кухни, но потом нам показалось, что здесь он вписывается лучше. Позволяет равномерно освещать зоны гостиной и спальни, - говорит Александр.
Спальню местами для хранения не перегружали: здесь обошлись комодом, а уже большой корпусный шкаф поставили в детской.
В детской оборудован спортивный уголок с качелями
Детская комната сделана для восьмилетней Маши и для Миши, которому два с половиной года. Это помещение тоже зонировано: у каждого ребенка есть свой уголок. Правда, чаще всего малыши проводят время вместе за мультиками и игрушками, поэтому разделение получилось довольно условным.
- Конечно, в 10 тысяч рублей мы не уложились. В итоге потратили примерно в два раза больше. При этом я всё равно считаю, что мы хорошо сэкономили благодаря самостоятельной работе, - говорит Александр.
Мастера справились с работой как раз в тот момент, когда мы закончили экскурсию по квартире.
Мастер Алексей рассказал об особенностях двери и ее установки:
- При выборе входной двери необходимо учитывать материал наполнения, толщину панелей МДФ, количество ребер жесткости и качество фурнитуры, идущей в комплекте с дверью. Дверь, которую мы установили, обладает отличной степенью тепло- и шумоизоляции, имеет три полноценных контура уплотнения и качественную фурнитуру. Хорошая входная дверь не имеет определенного срока эксплуатации: при правильном использовании она может служить фактически всю жизнь.
Сам по себе монтаж в этот проем был несложным. Основная трудность - подогнать дверной блок под готовый чистовой ремонт так, чтобы клиенту не пришлось ничего доделывать или переделывать как в квартире, так и в коридоре общего пользования.
Прощаясь с нами, супруги пожелали всем читателям счастливого Нового года и легких ремонтов. Пусть это сбудется!
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Александр и Наталья с двумя детьми живут в Барановичах. Их двухкомнатная квартира расположена в электродоме – современной новостройке, где для отопления,...
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