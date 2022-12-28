Потратили около 20 тысяч рублей. Семья самостоятельно сделала ремонт в двушке — и выиграла дверь

Источник материала: realt.by

Александр и Наталья с двумя детьми живут в Барановичах. Их двухкомнатная квартира расположена в электродоме – современной новостройке, где для отопления, подогрева воды и приготовления еды используется только электричество. Ремонт новоселы делали самостоятельно: получилось свежо, функционально, а, главное, бюджетно. Именно поэтому супруги стали финалистами конкурса «Мы сами» от 21vek.by и Realt– выиграли входную дверь и ее установку. Показываем их квартиру и приз, который мастера онлайн-гипермаркета установили за несколько часов.



Александр с женой Натальей, сыном Мишей и дочкой Машей

Изначально хотели потратить на ремонт 10 тысяч рублей Новостройка, в которой живут наши герои, расположена на юго-западе Барановичей. Электродом спроектирован так, что за все удобства здесь отвечает электричество. Разводка электроэнергии поквартирная. Каждая семья может самостоятельно регулировать температуру в квартире, отключать отопление, если в нем нет необходимости. И, конечно, летом им не приходится по две недели жить без горячей воды – водонагреватель работает всегда. "Коммуналка" в таких квартирах обходится дешевле, чем обычно.

Двухкомнатную квартиру Александр и Наталья купили в конце 2020 года. - Открыли двери – и увидели голые стены, - вспоминает Александр. – Сразу распланировали квартиру так, чтобы у нас получились кухня с выходом на лоджию, гостиная-спальня и детская.



До ремонта квартира выглядела так

Тогда семья жила в квартире родителей Натальи: хотелось поскорее заехать в собственную, поэтому ремонт не откладывали. Решили сделать быстро, самостоятельно и экономно – за 10 тысяч рублей. Дизайн-проект продумывали, отталкиваясь от потребностей семьи, чтобы каждый квадратный метр был использован по максимуму.

- Хотелось много света, ощущения простора. Поэтому выбрали белый и серый цвета, добавили несколько акцентов, - говорит Наталья.

И приступили к ремонту. Каждый день Александр освобождался с работы около 15.00. И сразу же после этого ехал в новую квартиру, где до вечера занимался ремонтом. Интересно то, что его профессия никак не связана со строительством и отделкой. Всему учился с нуля, помогали ролики на Ютубе и советы знакомых. Самостоятельно проектировал и собирал корпусную мебель, устанавливал натяжные потолки, занимался отделкой в ванной и туалете. К специалистам обращался два раза: для разводки электрики и для сборки кухонного гарнитура.

Входную дверь от застройщика поменять не успел. Хотя ее качество семью не устроило: несмотря на свой современный вид, она слишком хорошо пропускала звук. Например, можно было услышать разговоры соседей на площадке, шум лифта. Мастера 21vek.by начали демонтаж старой двери - а мы отправились смотреть отремонтированную квартиру.



Старая входная дверь

На шесть стульев потратили 130 рублей Кухню делали светлой и вместительной. Выбирали бюджетные варианты – духовой шкаф Gefest, белорусская плитка, которую Александр укладывал своими руками.





С проектом гарнитура помогла подруга Натальи. С готовым эскизом супруги обратились к специалисту, который всё смонтировал. Кухня получилось угловой, с огромным количеством мест для хранения: тумбами, шкафчиками и верхними закрытыми полками, которые заменяют кладовую. Отопительный котел спрятали в шкафчик.





- Выгоднее всего обошлись стулья. Мы нашли их по объявлению в группе «Отдам даром», отреставрировали, перекрасили, перетянули. Потратили около 130 рублей. А один новый стул из магазина стоит 200-300 рублей, - говорят супруги.



Стулья до и после реставрации

В тот момент, когда мы смотрели кухню, мастера онлайн-гипермаркета 21vek.by готовили дверной проем к монтажу. Супруги вспомнили, как решили поучаствовать в конкурсе: - В квартиру вложено столько труда – хотелось поделиться получившимся результатом. Мы отправили письмо буквально за пару дней до окончания приема заявок. Потом нам перезвонили, сообщили о победе. Вскоре приехал специалист по замерам. В итоге от момента подачи заявки до установки двери прошло полторы недели.









Напомним: теперь 21vek.by не только продает, но и устанавливает двери, отопительные системы и сплит-системы. В пакет услуг входят выездная консультация инженера, доставка в любую точку Беларуси, монтажные работы по установке и запуску, гарантийное обслуживание. Благодаря этому вы можете экономить время и быть уверенными в качестве монтажа.

Декоративные кирпичики покупали у местных мастеров Гостиная-спальня зонирована реечной перегородкой, которая разделяет помещение и при этом не «крадет» свет. Брус для нее Александр взял из дома дедушки. Зачистил, покрасил – на изготовление перегородки ушло два дня.





- Обои выбрали серые, моющиеся, взяли одни из самых бюджетных. Кстати, их поклейка стала самой трудной задачей. Думал даже позвать на помощь жену, но от других семей слышал, что это может закончиться ссорой. В итоге справился своими силами, - улыбается герой.

Одна из стен в зоне гостиной выложена белыми декоративными кирпичиками. Их купили у местных барановичских мастеров.





Для гостиной-спальни продуманы разные варианты освещения. Наше внимание привлекает светильник, сделанный в виде мини-прожекторов. - Изначально мы купили его для кухни, но потом нам показалось, что здесь он вписывается лучше. Позволяет равномерно освещать зоны гостиной и спальни, - говорит Александр.





Спальню местами для хранения не перегружали: здесь обошлись комодом, а уже большой корпусный шкаф поставили в детской.

Накануне Нового года гостиную украшает елка. На ней, помимо современных стеклянных шаров, есть винтажные игрушки. Наталья говорит, что специально взяла их у бабушки на чердаке, чтобы вдохнуть в новую квартиру уютную, семейную атмосферу.





В детской оборудован спортивный уголок с качелями Детская комната сделана для восьмилетней Маши и для Миши, которому два с половиной года. Это помещение тоже зонировано: у каждого ребенка есть свой уголок. Правда, чаще всего малыши проводят время вместе за мультиками и игрушками, поэтому разделение получилось довольно условным.









- Хотелось, чтобы детям было максимально комфортно. Над кроватью Маши установил балдахин, который сшила жена. На стенах возле кроватей светильники в виде облачков. Они сделаны просто: фигуры вырезаны из фанеры и закреплены перед лампочками, - показывает Александр.





На перегородке – полки для книг и игрушек. Куклы Наталья сделала своими руками. К окну поставили стол: за ним можно делать уроки, рисовать. А если хочется активно поиграть, дети идут к спортивному уголку. Там для них оборудованы качели, шведская стенка.









«Потратили в два раза больше, чем планировали, но всё равно сэкономили» В готовую квартиру семья въехала в октябре этого года. Осталось доделать мелочи: привести в порядок лоджию, установить бра в спальне. Наталья еще думает над тем, как добавить в квартиру уют при помощи декора.





- Конечно, в 10 тысяч рублей мы не уложились. В итоге потратили примерно в два раза больше. При этом я всё равно считаю, что мы хорошо сэкономили благодаря самостоятельной работе, - говорит Александр.

- Дети очень хотели переехать и жить в своей комнате! Но пока еще не привыкли: например, во время прогулки Миша вместо «пошли домой» говорит «пошли на квартиру», - улыбается Наталья.





Мастера справились с работой как раз в тот момент, когда мы закончили экскурсию по квартире. Входная дверь отлично вписалась в интерьер: снаружи графитовая, изнутри - зеркальная, зрительно увеличивающая пространство. И, конечно, хорошо изолирующая квартиру от посторонних звуков.









Мастер Алексей рассказал об особенностях двери и ее установки: - При выборе входной двери необходимо учитывать материал наполнения, толщину панелей МДФ, количество ребер жесткости и качество фурнитуры, идущей в комплекте с дверью. Дверь, которую мы установили, обладает отличной степенью тепло- и шумоизоляции, имеет три полноценных контура уплотнения и качественную фурнитуру. Хорошая входная дверь не имеет определенного срока эксплуатации: при правильном использовании она может служить фактически всю жизнь. Сам по себе монтаж в этот проем был несложным. Основная трудность - подогнать дверной блок под готовый чистовой ремонт так, чтобы клиенту не пришлось ничего доделывать или переделывать как в квартире, так и в коридоре общего пользования.





Прощаясь с нами, супруги пожелали всем читателям счастливого Нового года и легких ремонтов. Пусть это сбудется!