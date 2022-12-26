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«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

26.12.2022 17:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этим летом в эксплуатацию наконец сдали последний долгострой «Аркадии» − жилой дом-стену на Богдановича. А сегодня в стилобате под высотками заработал и новый магазин. В помещениях, строительство которых по вине первого застройщика также растянулось на несколько лет, открылся супермаркет ProStore. Мы заглянули на открытие.

«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

Новый супермаркет занял первый этаж двухэтажного стилобата, предназначенного для коммерческих помещений. ProStore– пока единственный работающий объект в правой части галереи. Стеклянные боксы под небольшие магазинчики и второй этаж – еще пустуют.


«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

Несмотря на то, что никаких особых праздничных мероприятий в магазине не проводилось, на входе посетителей все же ждет небольшой сюрприз. Сегодня тут бесплатно раздают бонусные карты «Впрок». За ними периодически выстраивается небольшая очередь.


«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

Проходим в зал. Тут – стандартный для любого супермаркета набор: бакалея, мясо, молочка, кулинария, свежая выпечка, продукция собственного приготовления.


«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

Останавливаем одну из первых посетительниц. Алена – местная жительница, живет рядом на улице Некрасова. Говорит, что новому магазину очень рада.

− Да, у нас как знаменитый «Престон» на Богдановича закрылся, так нормального магазина и не было. В шаговой доступности − только небольшие «Евроопты», от торгового центра «Рига» с сумками идти далековато. С ассортиментом и ценами нового магазина я еще не разобралась –  но на первый взгляд, все неплохо. Думаю, что и жители «Аркадии» счастливы, да и Сельхозпоселку будет удобно ходить.


«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

Площадь нового супермаркета на Богдановича – примерно около 700 «квадратов». Это – четвертый магазин сети ProStore в Беларуси: три из них находятся в Минске, один – в Логойске.


«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет
Стеклянные боксы рядом с новым магазином пока пустуют.

Напомним, что ЖК «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Полностью комплекс из 5 жилых домов, стоящий на двухэтажном стилобате, собирались сдать к 2017 году. Однако застройщику не удалось выполнить обещания.  В итоге, директора  «Тамбаза» Льва Хаютина посадили, а два дома-долгостроя достроил УКС Советского района.


«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

 
Теги: Минск
 
 
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Этим летом в эксплуатацию наконец сдали последний долгострой «Аркадии» − жилой дом-стену на Богдановича. А сегодня в стилобате под высотками заработал и новый...
 
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