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«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет
26.12.2022 17:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этим летом в эксплуатацию наконец
Останавливаем одну из первых посетительниц. Алена – местная жительница, живет рядом на улице Некрасова. Говорит, что новому магазину очень рада.
− Да, у нас как знаменитый «Престон» на Богдановича закрылся, так нормального магазина и не было. В шаговой доступности − только небольшие «Евроопты», от торгового центра «Рига» с сумками идти далековато. С ассортиментом и ценами нового магазина я еще не разобралась – но на первый взгляд, все неплохо. Думаю, что и жители «Аркадии» счастливы, да и Сельхозпоселку будет удобно ходить.
Площадь нового супермаркета на Богдановича – примерно около 700 «квадратов». Это – четвертый магазин сети ProStore в Беларуси: три из них находятся в Минске, один – в Логойске.
Напомним, что ЖК «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Полностью комплекс из 5 жилых домов, стоящий на двухэтажном стилобате, собирались сдать к 2017 году. Однако застройщику не удалось выполнить обещания. В итоге, директора «Тамбаза» Льва Хаютина
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«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет
Этим летом в эксплуатацию наконец сдали последний долгострой «Аркадии» − жилой дом-стену на Богдановича. А сегодня в стилобате под высотками заработал и новый...
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