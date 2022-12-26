«Нормального магазина тут не было со времен Престона». В бывшем долгострое на Богдановича открылся супермаркет

Останавливаем одну из первых посетительниц. Алена – местная жительница, живет рядом на улице Некрасова. Говорит, что новому магазину очень рада.

− Да, у нас как знаменитый «Престон» на Богдановича закрылся, так нормального магазина и не было. В шаговой доступности − только небольшие «Евроопты», от торгового центра «Рига» с сумками идти далековато. С ассортиментом и ценами нового магазина я еще не разобралась – но на первый взгляд, все неплохо. Думаю, что и жители «Аркадии» счастливы, да и Сельхозпоселку будет удобно ходить.