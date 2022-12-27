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Квартиру в бывшем долгострое на Богдановича выставили на торги. Подробности
27.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион «Минского городского центра недвижимости»
На торги выставлена двухкомнатная квартира №191, расположенная на 17-м этаже многоэтажки на Богдановича, 144. Площадь жилья – 61 «квадрат».
Квартира предлагается с черновой отделкой и перегородками из ячеистых блоков. Остекление – окна из ПВХ профиля – двухкамерные стеклопакеты. Входные двери – металлические, из сантехники – унитаз. Полы – стяжка, стены и перегородки – штукатурка, потолок без отделки.
Сам дом №144 − 4-х секционный, 22-26-этажный, в монолитном каркасе с ограждающими конструкциями из блоков с последующим утеплением минераловатными плитами.
Начальная стоимость двухкомнатной квартиры на Богдановича – 192 тысячи рублей (около 72 тысяч долларов).
Аукцион пройдет 26 января 2023 года в 16:00 по адресу: Минск, К. Маркса, 39, каб. 10. Подать заявление на участие и внести задаток в сумме 19,2 тысячи рублей можно до 24 января включительно.
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