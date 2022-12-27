Квартиру в бывшем долгострое на Богдановича выставили на торги. Подробности

Подробно про «Аркадию» мы рассказывали этой весной. Напомним, что этот жилой комплекс вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Полностью квартал из 5 жилых домов, стоящий на двухэтажном стилобате, собирались сдать к 2017 году. Однако застройщику не удалось выполнить обещания. За служебную халатность директора компании «Тамбаз» Льва Хаютина осудили на 6 лет колонии, а два дома достраивал УКС Советского района. Последнюю многоэтажку сдали в эксплуатацию только этим летом. Кстати, вчера в комплексе открылся супермаркет ProStore.