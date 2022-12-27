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Квартиру в бывшем долгострое на Богдановича выставили на торги. Подробности

27.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион «Минского городского центра недвижимости» попала квартира в известном доме на улице Богдановича. Последний дом-долгострой «Тамбаза» сдали в эксплуатацию только в этом году. Многоэтажку достраивал УКС Советского района. Это же предприятие теперь выступает продавцом недвижимости. Узнали, что это за квартира.

Квартиру в бывшем долгострое на Богдановича выставили на торги. Подробности

На торги выставлена двухкомнатная квартира №191, расположенная на 17-м этаже многоэтажки на Богдановича, 144. Площадь жилья – 61 «квадрат».

Квартира предлагается с черновой отделкой и перегородками из ячеистых блоков. Остекление – окна из ПВХ профиля – двухкамерные стеклопакеты. Входные двери – металлические, из сантехники – унитаз. Полы – стяжка, стены и перегородки – штукатурка, потолок без отделки.

Сам дом №144 − 4-х секционный, 22-26-этажный, в монолитном каркасе с ограждающими конструкциями из блоков с последующим утеплением минераловатными плитами.

Начальная стоимость двухкомнатной квартиры на Богдановича – 192 тысячи рублей (около 72 тысяч долларов).

Аукцион пройдет 26 января 2023 года в 16:00 по адресу: Минск, К. Маркса, 39, каб. 10. Подать заявление на участие и внести задаток в сумме 19,2 тысячи рублей можно до 24 января включительно.

Квартиру в бывшем долгострое на Богдановича выставили на торги. Подробности

Подробно про «Аркадию» мы рассказывали этой весной. Напомним, что этот жилой комплекс вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Полностью квартал из 5 жилых домов, стоящий на двухэтажном стилобате, собирались сдать к 2017 году. Однако застройщику не удалось выполнить обещания. За служебную халатность директора компании «Тамбаз» Льва Хаютина осудили на 6 лет колонии, а два дома достраивал УКС Советского района. Последнюю многоэтажку сдали в эксплуатацию только этим летом. Кстати, вчера в комплексе открылся супермаркет ProStore.

Квартиру в бывшем долгострое на Богдановича выставили на торги. Подробности

 
Теги: Минск
 
 
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На аукцион «Минского городского центра недвижимости» попала квартира в известном доме на улице Богдановича. Последний дом-долгострой «Тамбаза» сдали в...
 
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