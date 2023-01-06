Что будет с рынком недвижимости и ценами на квартиры в 2023 году? Прогнозы экспертов

Что будет с ценами на жилье, гадать сложно, когда не знаешь вводных по реальным доходам и доступности кредитов, считает Наталья и описывает два сценария.

— Позитивный. В нем доходы в валюте проседают не существенно, а вот кредиты появляются под ставку, которой давно не видели – под 17%, а то и ниже. При этом нас ничего не пугает – настроения граждан остаются теми же, что и в 2022-м. При таком раскладе все, кто имел накопления от $20 тысяч, смогут докредитоваться и купить себе квартиру по бюджету. Те, кто хотел строиться, выберут застройщика и, опять же, докредитуются. По большому счету, мы выйдем на ценовое плато. Но разные сегменты будут и реагировать по-разному. Например, ликвидные метры могут и подрасти в цене на 2-5%. Не ликвидные (старое жилье в не самых удобных локациях, квартиры в домах из 2000-х излишнего метража) на те же проценты просесть. Застройщики будут «щупать» потенциальных дольщиков. Более популярные проекты по мере роста строительной готовности смогут поднимать цены, менее популярные будут продаваться по ценам прошлого года.

— Менее позитивный. В нем реальные доходы ощутимо снизятся. Банки оставят ставку по кредитам на нынешнем уровне ( 17,56% ). Но при этом (как и в первом сценарии) нас ничего не пугает – настроения граждан остаются теми же, что и в 2022-м.

В этом сценарии мы еще некоторое время будем наблюдать стабильность, но уже к весне цены начнут сползать вниз. Без обвалов, на считанные проценты в реальных сделках. В новостройках тенденция будет та же. Акции, скидочки, к 1 мая, к 1 сентября, да хоть ко Дню космонавтики. Был бы повод.

В обоих сценариях те, кто ждет выхода на рынок приличных квартир уехавших, дождутся их к концу года, максимальное предложение таких квартир ожидается уже в 2024-м.

Есть, конечно, и третий сценарий. Это тот, где все мы испугаемся не меньше, чем 24 февраля. Пока не хочу писать про этот третий сценарий. Но если понадобится – напишу позже.