«Мама разорвала и выкинула все документы на квартиру». Эксперты разбирают непростые ситуации белорусов

Расчет коммунальных платежей, если в квартире зарегистрированы тунеядцы

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как будут рассчитываться коммунальные платежи в следующей ситуации: собственник квартиры не является тунеядцем, но не зарегистрирован в квартире. В квартире зарегистрированы двое детей собственника и муж − тунеядец (отец детей). На кого должно рассчитываться повышенное отопление/горячее водоснабжение: на мужа-тунеядца, на всех зарегистрированных, или ни на кого? И какими документами регулируется этот расчет? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Елена.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

Данный вопрос регулируется Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571. В соответствии с абзацем первым части первой пункта 12-4 этого Положения оплачивать жилищно-коммунальные услуги полностью (то есть по тарифам на коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание) обязаны только граждане, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые являются плательщиками жилищно-коммунальных услуг. К плательщикам жилищно-коммунальных услуг относятся: − собственник жилого и (или) нежилого помещения; − наниматель жилого помещения; − арендатор жилого помещения; − лизингополучатель, заключивший договор финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которому является квартира частного жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме и (или) одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда; − член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор, предусматривающий передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства. Исходя из описанной вами ситуации, муж «тунеядец» (отец детей) не является плательщиком жилищно-коммунальных услуг (он не собственник, не наниматель и т.д.), а является лишь членом семьи плательщика жилищно-коммунальных услуг. То есть − оплата жилищно-коммунальных услуг всей квартиры должна происходить по субсидируемым тарифам (ценам).

Стать на очередь на постройку жилья

Здравствуйте. У меня есть дом в деревне площадью 83 «квадрата». Дом − не жилой, без отопления и удобств. У меня трое детей и по метражу мне ничего не положено. Я пыталась признать дом нежилым − не признали. Потом вызывала комиссию по износу − но не хватило 3%. В итоге, я решила продать дом, так как жить с детьми я там не могу, и ничего построить из-за него тоже не могу. Подскажите, пожалуйста, через какое время после продажи дома я могу стать на очередь для постройки квартиры? Мы сейчас живем у свекрови с тремя детьми, и хотим построить квартиру, как многодетные. Помогите советом, что делать?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

В соответствии с абзацем вторым части первой подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 37 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, граждане, ухудшившие свои жилищные условия, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня ухудшения их жилищных условий. Таким образом, в соответствии с законодательством, при отчуждении дома в деревне, исходя из описанной ситуации, у вас явно произойдет ухудшение жилищных условий. Как результат − в течение пяти лет со дня ухудшения своих жилищных условий (то есть с момента продажи дома) стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий вы не сможете. На мой взгляд, если дом вы еще не продали, все же изначально лучше попытаться обжаловать решение межведомственной комиссии. Если продажа дома уже произошла, то в любом случае пять лет после продажи дома придется выждать.

Улучшение жилищных условий

Добрый день. В 2020 году стал на учет на улучшение жилищных условий в Минском районе, в Заславле. В 2022 женился и хочу получить в Логойском районе участок как нуждающийся. Нужно ли становиться на учет в Логойском районе, либо достаточно будет справки с Заславского исполкома, что состою на учете? По прописке я и жена живем раздельно. Недвижимости в собственности нет.

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

Для получения участка, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий вам необходимо состоять на учете в том районе, в котором хотите получить данный участок. В вашем случае − в Логойском районе.

Документы на кооперативную квартиру

Доброго времени суток. В 1973 году отец, мать, я и сестра заселились в квартиру, которую получил, как кооперативное жилье. Родители выплачивали стоимость этой квартиры в течение 25 лет. Долг был полностью выплачен. Но по стечению обстоятельств после полного погашения стоимости квартиры она не была приватизирована. После смерти отца владельцем квартиры стала мама. На данный момент мама имеет инвалидность (признана недееспособной). Документы на квартиру она все разорвала и выкинула. Теперь я не могу найти организацию, где их можно восстановить. Обращалась в БРТИ (сведений нет) и в Минский Автомобильный Завод (квартира выдавалась от завода, сведений так же нет). Подскажите, пожалуйста, куда еще можно обратиться для восстановления документов на квартиру? Как мне доказать документально, что квартира принадлежит маме? Все жировки приходят на ее Ф.И.О.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

В вашей ситуации речь идет не о приватизации, а о государственной регистрации. Кооперативные квартиры не приватизируются, в них выплачивается пай, а после выплаты пая данная собственность регистрируется в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Так в соответствии с пунктом 2 статьи 220 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З, в случаях, когда вновь созданное недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, право собственности на него возникает с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено законодательством. То есть, при государственной регистрации создания недвижимого имущества происходит непосредственно формирование объекта недвижимого имущества с точки зрения законодательства (в частности, вносятся соответствующие сведения в регистрационную книгу, объекту присваивается индивидуализирующий его номер). До государственной регистрации недвижимого имущества такое имущество не признается недвижимым (хотя по всем признакам соответствует недвижимому имуществу; в отношении объекта может быть составлен технический паспорт, акт приемки в эксплуатацию, но до момента государственной регистрации такое имущество не будет являться недвижимым). Соответственно пайщик, окончательно выплативший свои взносы, становится полноправным собственником имущества только после регистрации права на него в установленном порядке. Чтобы считаться законным собственником недвижимости, участник кооператива должен не только погасить всю стоимость своего пая, но и зарегистрировать право собственности на нее. Применительно к вашей ситуации можно попробовать поднять архив в местном исполнительном комитете, так как все решения ЖСК ранее проходили утверждения в нем, плюс обратиться в банк, куда вносились денежные средства на соответствующий расчетный счет в течение двадцати пяти лет. Однако данные документы могли не сохраниться. Поэтому, принимая во внимание, что изначально данную квартиру получал ваш умерший отец (то есть будет задействовано еще и наследственное право), боюсь, вам придется решать данный вопрос в судебном порядке. В целом, споры по кооперативным квартирам относятся к наиболее сложной категории дел, так как сбор доказательств весьма усложнен. В данной ситуации я рекомендовал бы вам все же обратиться за помощью к специализированному адвокату. Полностью изучив ситуацию, возможно, он найдет и другое решение.

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