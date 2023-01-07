Ищем хорошие дома рядом с МКАД-2: с отделкой, отоплением, до 95 тысяч долларов, не в СТ

Источник материала: realt.by

Сегодня присмотримся к современным домам в деревнях (не в СТ) возле МКАД-2. С чистовой отделкой и мебелью, отоплением и всеми необходимыми для комфортной жизни коммуникациями. Ценовой диапазон - не дороже 95 тысяч долларов.

Крыштафово, Брестское направление, 25 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая. Магазинов нет, но сюда ходят автобус и маршрутное такси из Минска, Дзержинска и Фаниполя. В 3 километрах находится агрогородок Дворище, в котором есть школа, сад, больница, почта, магазины и аптека.





Дом довольно новый, год постройки — 2020-й. Он каркасный, хорошо утеплен (250 мм утеплителя в стенах). Фасад обшит фиброцементной плитой «CEDRAL» - материал с фактурой натурального дерева и прочностью бетона, переносит мороз и жару, не реагирует на перепады температур, не рассыхается. Крыша – металлочерепица. Входная металлическая дверь «elPorta», межкомнатные двери той же фирмы.



В доме две изолированные комнаты (14,3 м2, 15,1 м2) и шикарная кухня-гостиная (23,2 м2) с выходом на террасу, отдельная кладовая (4,2 м2). Продуманы места для хранения – установлены вместительные шкафы-купе (прихожая, спальня). Кухня полностью укомплектована: холодильник, духовкой шкаф, вытяжка, варочная поверхность и посудомоечная машина.







На полах ламинат и плитка, на потолках и стенах – вагонка. Отопление газовое, с системой теплого пола во всём доме. Канализация - станция биологической очистки, водопровод центральный.







Участок ровный, квадратной формы, почти 15 соток. На нем находятся детский деревянный домик, качели и батут. Стоимость - 85 000 долларов.

Петришки, Молодечненское направление, 26 км от МКАД

Дом находится в районе новой коттеджной застройки с удобными выездами на МКАД-2 и к станции электрички. В поселке развитая инфраструктура.



Общая площадь дома - 161.1 м2, три уровня. Первый подвальный, там расположены теплый гараж и мастерская.







На втором уровне находятся гостиная, кухня, санузел и топочная. На втором — три комнаты. Стоит отметить, что в них еще не завершен ремонт.







Отопление электрическое (оборудование находится в помещении кухни). Можно перейти на газ. Водопровод центральный, канализация местная.



Размер участка - 16.82 сотки. На нем молодой сад, декоративные насаждения и огород. Стоимость этого дома 83 500 долларов.

Гарутишки, Брестское направление, 36 км от МКАД

Деревня находится в 11 километрах от Дзержинска. Рядом лес, в шаговой доступности зарыбленное озеро.



Это практически новый дом — он был построен в 2021 году. Он каркасный, по скандинавскому проекту, утеплен согласно белорусским климатическим условиям (300 мм). Крыша фальцевая.







Общая площадь — 100 м2. Дом имеет продуманную планировку, на первом этаже две жилые комнаты и большая кухня-гостиная со вторым светом. Второй этаж имеет одно большое пространство. Дом готов для заселения, имеет всю необходимую мебель и технику.











Отопление электрическое по льготному тарифу, вода центральная, канализация местная. Размер участка — 15 соток. Стоимость - 65 000 долларов.

Повязынь, Молодечненское направление, 36 км от МКАД

Этот дом хоть и имеет деревенскую прописку, но на деле это окруженный с двух сторон лесом хутор. Рядом протекает речка Вязынка с родниками, бобровыми плотинами и форелью. В объявлении это место заявлено как агроусадьба.







Общая площадь усадьбы — 313,3 м2. На первом этаже находятся кухня, кладовка, столовая, большой зал, санузел, котельная, переход к большому гаражу. На втором этаже - восемь комнат, два санузла.







Дом полностью автономен: вода из скважины, имеется колодец, канализация местная. Отопление - печное-паровое.







Размер участка — 24 сотки. На нем расположены большая баня на дровах с каминной комнатой и местом для отдыха.









Во дворе находятся зона барбекю с беседкой и хозпостройки. За все это просят 95 000 долларов.

Липени, Молодечненское направление, 26 км от МКАД

Это небольшая тихая деревня рядом с агрогородком Петришки. В 10 минутах ходьбы от дома находится железнодорожная станция “Вязынка”. В 200 метрах - водный канал.







Дом находится в глубине благоустроенного участка (25 соток). Он довольно компактный — общая площадь — 60,6 м2.







На первом этаже находятся гостиная и спальня, просторная кухня с камином, раздельный санузел. У входа в дом - зимняя веранда. Есть погреб. На втором этаже расположена большая мансардная комната.





