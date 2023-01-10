«Это ТЦ для целевого и недешевого шопинга». Как сейчас живет «Замок», который строился в богатые времена

Источник материала: realt.by

Когда 10 лет назад на проспекте Победителей открывался «Замок», он был самым большим ТЦ в стране: площадь — больше 90 тысяч квадратов. Четыре этажа, каток, один из самых популярных концертных залов. Позже здесь появились мировые бренды — Tommy Hilfiger, Сalvin Klein, Guess и другие. Как живет торгово-развлекательный центр сегодня, когда появляется все больше конкурентов? Realt съездил в «Замок» в разгар новогодне-рождественских праздников.

«Замок» объявил об открытии 10 лет назад: в декабре 2012 года здесь открылся гипермаркет «Корона» и большой магазин электроники и бытовой техники «Корона Техно». А в течение пары лет — заработал и весь торгово-развлекательный комплекс под управлением ООО «Табак-инвест» Павла Топузидиса и Виктора Петровича. Тогда «Замок» анонсировали как самый большой ТРЦ: его площадь составила больше 93 тысяч квадратов.

Сегодня в «Замке» на первом этаже уже нет «Короны Техно», а на 4-м с 2016 года работает «Замок HOME» — пространство, в котором собрано множество мебельных магазинов. Здесь можно найти мягкую мебель Furman, матрасы Vegas, салоны штор, декора, ковров и многое другое. Людей в этой части 4 этажа значительно меньше, чем на этажах ниже и там, где находится каток и кафе.

— Такое количество покупателей вполне объяснимо: во-первых, если купить кофточку, просто прогуливаясь по торговому центру, вы можете, то диван или шкаф вряд ли станет такой спонтанной покупкой, — рассуждает продавец мебели Ирина (имя изменено). — Во-вторых, новогодняя суета: сейчас не время для выбора шкафов.

В другие дни, по словам Ирины, на 4 этаже «не то чтобы все шумит, но люди есть».

— У коллег раньше был магазин, где был представлен только их товар. Сейчас они могут сравнить с таким мультибрендовым пространством: здесь людей больше. Пришел за креслом — заглянул и в магазин со шторами, ковер глянул.