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«Это ТЦ для целевого и недешевого шопинга». Как сейчас живет «Замок», который строился в богатые времена
10.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда 10 лет назад на проспекте Победителей открывался «Замок», он был самым большим ТЦ в стране: площадь — больше 90 тысяч квадратов. Четыре этажа, каток, один из самых популярных концертных залов. Позже здесь появились мировые бренды — Tommy Hilfiger, Сalvin Klein, Guess и другие. Как живет торгово-развлекательный центр сегодня, когда появляется все больше конкурентов? Realt съездил в «Замок» в разгар новогодне-рождественских праздников.
«Замок» объявил об открытии 10 лет назад: в декабре 2012 года здесь открылся гипермаркет «Корона» и большой магазин электроники и бытовой техники «Корона Техно». А в течение пары лет — заработал и весь торгово-развлекательный комплекс под управлением ООО «Табак-инвест» Павла Топузидиса и Виктора Петровича. Тогда «Замок» анонсировали как самый большой ТРЦ: его площадь составила больше 93 тысяч квадратов.
Сегодня в «Замке» на первом этаже уже нет «Короны Техно», а на 4-м с 2016 года работает «Замок HOME» — пространство, в котором собрано множество мебельных магазинов. Здесь можно найти мягкую мебель Furman, матрасы Vegas, салоны штор, декора, ковров и многое другое. Людей в этой части 4 этажа значительно меньше, чем на этажах ниже и там, где находится каток и кафе.
— Такое количество покупателей вполне объяснимо: во-первых, если купить кофточку, просто прогуливаясь по торговому центру, вы можете, то диван или шкаф вряд ли станет такой спонтанной покупкой, — рассуждает продавец мебели Ирина (имя изменено). — Во-вторых, новогодняя суета: сейчас не время для выбора шкафов.
В другие дни, по словам Ирины, на 4 этаже «не то чтобы все шумит, но люди есть».
— У коллег раньше был магазин, где был представлен только их товар. Сейчас они могут сравнить с таким мультибрендовым пространством: здесь людей больше. Пришел за креслом — заглянул и в магазин со шторами, ковер глянул.
«Все посетители — на катке»
Вторая часть 4 этажа — это, в основном, услуги и развлечения. Перекусить можно в кафе «Амстердам» и «Папараць-кветка» и люди достаточно активно этой возможностью пользуются. Есть барбершоп и пару небольших салонов красоты — здесь посетителей не было заметно. На этом же этаже — кинотеатр, Prime Hall и каток. Катаются в будний день десятки человек, наблюдают за ними, сидя за столиками, тоже немало. В Prime Hall из ближайших концертов — минский симфонический оркестр с «Временами года» Вивальди в начале февраля. Билеты от 47 рублей.
Алена говорит, что Prime Hall — это как раз то, что первым ей приходит в голову, когда девушка слышит о ТЦ «Замок».
— Сколько концертов хороших здесь было, пока не случилась пандемия! Сейчас всех и не назову! «Сплин» приезжали, Brainstorm, Борис Гребенщиков… Это те, кого сразу вспомнила. Сейчас тоже вижу афиши, но, конечно, это не сравнить. Еще, знаю, большие компании корпоративы здесь отмечают.
А сам ТЦ для девушки напоминает о студенчестве.
— Году в 2014, когда торговых центров в Минске было гораздо меньше, чем сейчас, мы с друзьями частенько сюда приезжали погулять. Тогда казалось, что ТЦ находится совсем непонятно где: ездили на метро, а здесь же нет метро рядом. По ощущениям, ТЦ был достаточно дорогой. До сих пор помню, как в инстаграме магазина обуви Left and Right (он, кстати, до сих пор работает здесь) мне понравились одни туфли, и я написала, чтобы узнать их стоимость. И тут мне называют сумму больше 5 миллионов! Тогда это была просто неподъемная сумма. Воспринимается гораздо больше, чем 500 рублей сегодня.
Почти нет пустующих площадей
Спускаемся ниже — на 2 и 3 этаж, где, в основном, представлена одежда, обувь и аксесуары. Есть Hugo Boss, Guess, Lacoste, Levi's, Mango, Colins, New Balance и другие бренды. Не сказать, что на этих этажах много людей, но все равно ТЦ выглядит живым: здесь практически нет пустующих площадей и объявлений о поиске арендаторов. Исключение — Timberland, который
Еще несколько месяцев назад
В одном из магазинов одежды продавец говорит, что на количество покупателей «грех жаловаться».
— Я не скажу, что у нас прямо очереди выстраиваются, но у нас есть точка в другом ТЦ и знаю, что там дела обстоят гораздо хуже.
Кстати, похожие мысли высказывали нам и продавцы из других ТЦ. Например, продавец магазина игрушек в «Арена сити» летом
«За право построить ТЦ «Табак-инвест» построил каток в Раубичах и передал его государству»
Станислав приехал в «Замок» посмотреть одежду. Но заодно рассказал нам и историю этого торгового центра.
— По сути это первый в Минске именно торгово-развлекательный центр не только с магазинами и фудкортом, но и с катком, клубом и кинотеатром. Причем сделан он совсем не дешево. Как я понимаю, для компании «Табак-инвест» Павла Топузидиса это был в том числе имиджевый проект, ведь он находится прямо напротив Дворца Независимости. Более того, за право построить тут торговый центр «Табак-инвест» построил крытый каток в Раубичах и передал его государству.
Станислав также не замечает здесь желания выжать деньги из каждого квадратного метра площади. Мол, видно, что ТРЦ строила богатая компания в богатые времена. Даже крытый паркинг тут всегда был и остается бесплатным.
- К тому же, сам «Табак-инвест» завел сюда мировые бренды вроде Lacoste, Tommy Hilfiger, Сalvin Klein, Guess, Strellson и другие. Тут до сих пор также остается единственный в Минске магазин Levi’s. То есть «Замок» всегда можно было назвать местом для целевого и недешевого шопинга. Хотя тут есть и много обычных магазинов.
Сам парень тоже ходит сюда исключительно в конкретные магазины. Например, в Benneton. Но вообще, во всем вышеперечисленном есть и обратная сторона, говорит он.
— Сейчас «Замок» выглядит устаревшим и популярным ТРЦ назвать его язык не поворачивается. Да, в «Короне» на первом этаже людей много, а выше — людей не густо в любой день. Но, я так понимаю, пока у «Табак-инвест» есть сверхприбыль от сигарет, то это позволяет им тянуть за счет этого и другие бизнесы вроде «Замка». Поэтому мы не видим тут никаких глобальных реконструкций и изменений. Но я как покупатель с конкретными целевыми запросами хожу чаще всего именно в «Замок».
Женя тоже из тех, кто ездит в «Замок» с конкретным запросом. Словно подтверждая слова Станислава, молодой человек рассказывает, что с самого открытия торгового центра покупает здесь обувь Ecco.
— Я уже лет 10 не ношу другую обувь, а в последние годы еще и жену подсадил, — улыбается парень. — Да, это недешевая обувь: демисезонные ботинки обойдутся в 400-500 рублей, но их будешь носить годами. А на скидке можно купить в два раза дешевле. Я знаю, что Ecco есть и на Немиге, и в других ТЦ, но это уже традиция — покупать обувь именно здесь.
Особенно многолюдно в «Короне». Поводов достаточно: и послеобеденное время пятницы, и самый разгар новогодне-рождественских праздников. Олегу, который живет неподалеку, в «Замке» нравится именно продуктовый.
— Хоть кто-то и жалуется, что «Корона» — дорогой магазин, я готов переплатить за качество. Не сильно слежу за ценами, но всегда могу найти здесь все, что нужно — неплохое мясо, сыры, молочка — да что угодно! Единственное, фрукты и овощи вроде и неплохие, но не всегда спелые. Пару лет мы жили за городом и все равно приезжали сюда за продуктами по привычке.
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«Это ТЦ для целевого и недешевого шопинга». Как сейчас живет «Замок», который строился в богатые времена
Когда 10 лет назад на проспекте Победителей открывался «Замок», он был самым большим ТЦ в стране: площадь — больше 90 тысяч квадратов. Четыре этажа, каток, один из...
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