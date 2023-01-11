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Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
11.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В прошлом году жизнь частному застройщику упростили - теперь, чтобы начать строить дом, даже проект не нужен. Расчет на благоразумие белорусов - совсем без этапа проектирования, если в планах что-то более сложное чем сарай, не обойтись. Сегодня мы подготовили обзор новых проектов для индивидуального строительства, которые разработали белорусские архитектурные бюро на 2023 год.
Запрос на «не стандарт»
Архитектор и руководитель архитектурной мастерской "МойДом.BY" Алексей Колесков говорит, что несмотря на всем известные события в мире, люди не перестали строить. Он так же отметил, что если раньше был большой спрос на дома 100-170 «квадратов», то сейчас в порядке вещей проекты на 200-300 м2. И если лет 5-10 назад люди хотели «просто картинку для согласования», то сейчас запрос на полный строительный проект. Более того, многие застройщики стали чаще обращать внимание на проекты с нестандартными решениями.
Вот, например, дом в один этаж в стиле хай-тек по проекту 1077. В тени навеса для двух машин спрятался главный вход в дом, что очень удобно в непогоду. На входе находится мини-котельная – такое решение позволяет оставлять вещи на сушку, не внося их внутрь. Три вместительных спальни, отдельный санузел и большая ванная комната заняли левое крыло дома, и отдыхающим не будет мешать шум гостей из гостиной.
Проектом предусмотрен кабинет, но при необходимости назначение комнаты можно изменить. Большое, 96 "квадратов", совмещенное пространство кухни, гостиной и столовой имеет выход на террасу под навесом. Главная «фишка» проекта - бассейн по центру дома.
Проект 927-2. Еще один вариант дома с плоской кровлей. Общая площадь без навеса и террасы - 148,8 м2. Высота этажа варьируется от 3 до 3,5 метров: в комнатах 3 метра, в гостиной 3,5.
В самом доме пространство коридором разделено на две зоны: отдыха и активной жизни. Отдельного внимания заслуживает спальня, внутри которой есть гардероб с санузлом: она может стать как хозяйской, так и местом пребывания пожилого родственника.
Проект 987. Этот одноэтажный просторный дом на 202,2 «квадрата» выбивается из модных тенденций.
Внутри помещение условно разделено на зоны: прямо и левее в глубине дома находятся три вместительные спальни, рядом с ними все необходимое: гардеробная, ванная и санузел. Отделенная коридором, ближе ко входу в дом, размещается группа комнат с сауной и постирочной. Правую часть занимает просторная гостиная, Вход в большую кухню лежит через гостиную и террасу. Терраса под навесом вмещает в себя обеденную группу.
200-300 “квадратов” - норма
В архитектурно-строительной компании"1000 проектов" отметили тенденцию на уменьшение числа заказов на дома площадью 400 и более метров квадратных (хотя они по прежнему есть).
- Основная масса заказов приходится на разработку проектов площадью 200-300 м2, - говорит Андрей Щемелинен, руководитель компании. - Каких-то сильных перекосов по сравнению с предыдущими несколькими годами у нас нет. По прежнему большое внимание к местоположению участка, функциональности и эстетике дома и, конечно же, качеству строительства.
Архитекторы подготовили сразу несколько оригинальных проектов в современном стиле.
Мастер-спальня и большая гардеробная находятся на на втором этаже.
Проект Ming Pai, 239,95 м2. Это одноэтажный дом из монолита с большой площадью панорамного остекления и плоской кровлей. Он функционально разделен на две части: жилая и гостевая. Жилая зона имеет три комнаты, гардеробные и большую ванную.
Панорамные окна выходят только на две стороны – подобная планировка позволяет комфортно ограничиться от соседей, но сохранить воздушность пространства и достаточное количество света в помещениях. Дом имеет две террасы: первая у входной зоны, вторая выходит из гостиной на задний двор.
На втором этаже - две большие комнаты с панорамным видом, собственными гардеробными и большой ванной.
Без классики не обошлось
Архитектурная мастерская Николая Богданова предложила оценить три новых проекта. Это современные дома, но вид они имеют более традиционный.
Проект двухэтажного дома Volma 3 включает в себя все необходимые помещения для комфортной жизни семьи из 4-5 человек. Общая площадь - 229 м2.
Перед въездом в гараж предусмотрено одно машиноместо под навесом, где в зимнее время в основном и будет стоять автомобиль хозяев. Из столовой зоны есть выход на просторную террасу, которая тоже находится под навесом, защищающем её от осадков в зимнее время и в период обильных дождей. На втором этаже находятся 4 жилых комнаты, общий санузел и кладовая. Из хозяйской спальни имеется выход на балкон.
Котельная может быть оснащена всем необходимым инженерным оборудованием и бытовой техникой для стирки белья (стиральная машина, сушилка).
Подведение инженерных коммуникаций (газ, вода, канализация) распланировано в один общий узел, в котором находятся все влажные зоны (совмещенный санузел, котельная и кухня). Основное помещение (гостиная) совмещено с кухонной зоной. Из кухни есть небольшая стеклянная дверь, которая может использоваться для выхода на участок или открытую террасу.
Планировкой предусмотрены две спальни и кладовая, которая может использоваться в качестве гардероба.
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В прошлом году жизнь частному застройщику упростили - теперь, чтобы начать строить дом, даже проект не нужен. Расчет на благоразумие белорусов - совсем без этапа...
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