Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Проектом предусмотрен кабинет, но при необходимости назначение комнаты можно изменить. Большое, 96 "квадратов", совмещенное пространство кухни, гостиной и столовой имеет выход на террасу под навесом. Главная «фишка» проекта - бассейн по центру дома.

Проект 927-2. Еще один вариант дома с плоской кровлей. Общая площадь без навеса и террасы - 148,8 м2. Высота этажа варьируется от 3 до 3,5 метров: в комнатах 3 метра, в гостиной 3,5.