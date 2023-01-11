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Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

11.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В прошлом году жизнь частному застройщику упростили - теперь, чтобы начать строить дом, даже проект не нужен. Расчет на благоразумие белорусов - совсем без этапа проектирования, если в планах что-то более сложное чем сарай, не обойтись.  Сегодня мы подготовили обзор новых проектов для индивидуального строительства, которые разработали белорусские архитектурные бюро на 2023 год.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Запрос на «не стандарт»

Архитектор и руководитель архитектурной мастерской "МойДом.BY" Алексей Колесков говорит, что несмотря на всем известные события в мире, люди не перестали строить. Он так же отметил, что если раньше был большой спрос на дома 100-170 «квадратов», то сейчас в порядке вещей проекты на 200-300 м2. И если лет 5-10 назад люди хотели «просто картинку для согласования», то сейчас запрос на полный строительный проект. Более того, многие застройщики стали чаще обращать внимание на проекты с нестандартными решениями.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Проект 1077
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Вот, например, дом в один этаж в стиле хай-тек по проекту 1077. В тени навеса для двух машин спрятался главный вход в дом, что очень удобно в непогоду. На входе находится мини-котельная – такое решение позволяет оставлять вещи на сушку, не внося их внутрь. Три вместительных спальни, отдельный санузел и большая ванная комната заняли левое крыло дома, и отдыхающим не будет мешать шум гостей из гостиной.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Проектом предусмотрен кабинет, но при необходимости назначение комнаты можно изменить. Большое, 96 "квадратов", совмещенное пространство кухни, гостиной и столовой имеет выход на террасу под навесом. Главная «фишка» проекта - бассейн по центру дома.

Проект 927-2. Еще один вариант дома с плоской кровлей. Общая площадь без навеса и террасы - 148,8 м2. Высота этажа варьируется от 3 до 3,5 метров: в комнатах 3 метра, в гостиной 3,5.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Белые прямые линии фасада создают гармоничное сочетание с темно-серыми оконными рамами. Крытая терраса, оформленная также в белых тонах, создает уютное и светлое место для релаксации. Угловые окна в спальнях зрительно делают их внутреннее пространство шире.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

В самом доме пространство коридором разделено на две зоны: отдыха и активной жизни. Отдельного внимания заслуживает спальня, внутри которой есть гардероб с санузлом: она может стать как хозяйской, так и местом пребывания пожилого родственника.

Проект 987. Этот одноэтажный просторный дом на 202,2 «квадрата» выбивается из модных тенденций.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Стена по правой стороне с большими панорамными окнами и фронтоном создает эффект большей высоты, отчего дом кажется двухэтажным. Контрастные цвета во внешнем оформлении, темные рамы в белом обрамлении делают дом стильным и современным, и классический фронтон лишь подчеркивает это.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Внутри помещение условно разделено на зоны: прямо и левее в глубине дома находятся три вместительные спальни, рядом с ними все необходимое: гардеробная, ванная и санузел. Отделенная коридором, ближе ко входу в дом, размещается группа комнат с сауной и постирочной. Правую часть занимает просторная гостиная, Вход в большую кухню лежит через гостиную и террасу. Терраса под навесом вмещает в себя обеденную группу.

200-300 “квадратов” - норма

В архитектурно-строительной компании"1000 проектов" отметили тенденцию на уменьшение числа заказов на дома площадью 400 и более метров квадратных (хотя они по прежнему есть).

- Основная масса заказов приходится на разработку проектов площадью 200-300 м2, - говорит Андрей Щемелинен, руководитель компании. - Каких-то сильных перекосов по сравнению с предыдущими несколькими годами у нас нет. По прежнему большое внимание к местоположению участка, функциональности и эстетике дома и, конечно же, качеству строительства.

Архитекторы подготовили сразу несколько оригинальных проектов в современном стиле.

Проект Plano, 230 м2. Две важные особенности данного проекта заключались в том, чтобы вид из окон максимально сосредоточился на террасе на заднем дворе, и в том, чтобы закрыться от соседей и улицы.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Решением стало панорамное остекление детской комнаты и гостиной - они выходят на террасу, тем самым образовывая единое открытое пространство дома и заднего дворика.  На первом этаже разместили два санузла и все необходимые подсобные помещения.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Мастер-спальня и большая гардеробная находятся на на втором этаже.

Проект Ming Pai, 239,95 м2. Это одноэтажный дом из монолита с большой площадью панорамного остекления и плоской кровлей. Он функционально разделен на две части: жилая и гостевая. Жилая зона имеет три комнаты, гардеробные и большую ванную. 

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Гостевая объединена с кухней и входной зоной, тем самым получается большое открытое пространство, которое разделено стеклянными перегородками. 

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Панорамные окна выходят только на две стороны – подобная планировка позволяет комфортно ограничиться от соседей, но сохранить воздушность пространства и достаточное количество света в помещениях. Дом имеет две террасы: первая у входной зоны, вторая выходит из гостиной на задний двор.

Проект Gehry, 248,8 м2. Он двухэтажный, с панорамным остеклением и плоской кровлей.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

На первом этаже расположились гараж, кладовая и гардеробная, а также зона отдыха: гостевая комната, сауна и большая кухня-гостиная с выходом на террасу. На террасе предусмотрено несколько зон для активного и спокойного отдыха. В перспективе там можно реализовать бассейн.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

На втором этаже - две большие комнаты с панорамным видом, собственными гардеробными и большой ванной.

Без классики не обошлось

Архитектурная мастерская Николая Богданова предложила оценить три новых проекта. Это современные дома, но вид они имеют более традиционный. 

Проект двухэтажного дома Volma 3 включает в себя все необходимые помещения для комфортной жизни семьи из 4-5 человек. Общая площадь - 229 м2.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

На первом этаже пространство разделено на основные зоны (гостиная и кухня), совмещенный санузел и кабинет (гостевая).

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Проход в гараж соединяет кладовая почти на 10 м2. Площадь гаража (29,5 м2) позволяет оборудовать его всевозможными стеллажами для хранения инвентаря и различных хозяйственных инструментов.


Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Перед въездом в гараж предусмотрено одно машиноместо под навесом, где в зимнее время в основном и будет стоять автомобиль хозяев. Из столовой зоны есть выход на просторную террасу, которая тоже находится под навесом, защищающем её от осадков в зимнее время и в период обильных дождей. На втором этаже находятся 4 жилых комнаты, общий санузел и кладовая. Из хозяйской спальни имеется выход на балкон.

Проект “Узборье». Это одноквартирный коттедж со вторым светом (перекрытие над гостиной отсутствует). Общая площадь - 141 м2.

На первом этаже предусмотрены гостиная с кухней и отдельный блок спальных комнат.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Хозяйская спальня имеет свой отдельный санузел и гардероб, через который можно попасть в зону кабинета (4,32 м2) Таким образом мы получаем изолированное рабочее пространство.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Котельная может быть оснащена всем необходимым инженерным оборудованием и бытовой техникой для стирки белья (стиральная машина, сушилка).

Проект Б5-10. Компактный гостевой домик на 78 "квадратов". Предназначен для временного или постоянного проживания на приусадебном участке небольших размеров.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году
Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

Подведение инженерных коммуникаций (газ, вода, канализация) распланировано в один общий узел, в котором находятся все влажные зоны (совмещенный санузел, котельная и кухня). Основное помещение (гостиная) совмещено с кухонной зоной. Из кухни есть небольшая стеклянная дверь, которая может использоваться для выхода на участок или открытую террасу.

Плоские крыши и много стекла. Показываем проекты домов, которые будут популярны в 2023 году

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году жизнь частному застройщику упростили - теперь, чтобы начать строить дом, даже проект не нужен. Расчет на благоразумие белорусов - совсем без этапа...
 
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