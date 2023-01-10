Цена ниже, чем в прошлом месяце. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Что по отделке? Стены в квартире оклеены обоями под покраску, потолок выровнен и окрашен, на пол уложен ламинат.

В облицованном плиткой санузле − душевая кабина с душевой стойкой Grohe, столешница с накладным умывальником и смесителем этого же производителя, стиральная машинка и полотенцесушитель.