Цена ниже, чем в прошлом месяце. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Целый год на примере разных районов столицы мы следим, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в прошлом феврале самая дешевая студия с ремонтом стоила 51 тысячу долларов, в марте − 45 тысяч долларов, в мае − 55 тысяч долларов, в сентябре − 49,9 тысяч, а в декабре – почти 55 тысяч. Что же происходит со стоимостью квартир в этом популярном районе в январе 2023-го?
В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая − это студия на улице Братьев Райт, 7.
Площадь этой квартиры − всего 27,9 квадратных метров. Она находится на первом этаже восьмиэтажного панельного дома, сданного в 2019 году.
В объявлении сообщается, что квартира расположена в квартале «Парк» − самом зеленом квартале Новой Боровой. К тому же, квартира полностью готова к заселению: здесь есть качественный ремонт, встроенная кухня и техника.
Что по отделке? Стены в квартире оклеены обоями под покраску, потолок выровнен и окрашен, на пол уложен ламинат.
В облицованном плиткой санузле − душевая кабина с душевой стойкой Grohe, столешница с накладным умывальником и смесителем этого же производителя, стиральная машинка и полотенцесушитель.
В кухонной зоне, которая занимает один угол имеющейся комнаты, установлена встроенная кухня с доводчиками и техникой (духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка и холодильник).
Отдельного внимания заслуживает застекленная и утепленная лоджия, которую хозяева сделали максимально функциональной. Во-первых, здесь есть полноценный кабинет для работы. А во-вторых, под лоджией расположен настоящий погреб − отличное дополнительное место для хранения.
Что касается самого «Квартал Парка», то он состоит из семи домов в стиле «Английский лофт». Особенность данного квартала − самый большой двор в Новой Боровой. Жильцы тут могут пользоваться огромной закрытой территорией, где отсутствуют автомобили, а есть − современные детские площадки, воркаут зоны, настольные игры, мини огороды и многое другое.
Для тех, кого интересует инфраструктура, сообщаем, что в шаговой доступности имеется три детских сада (ведется строительство четвертого), новая инновационная школа с ФОКом, два супермаркета − «Соседи» и «Гиппо». Также в район ходят два вида городского транспорта (автобус и маршрутка) до станций метро «Уручье» и «Восток», имеется удобный выезд на МКАД и на дорогу «Заславль-Колодищи».
Стоимость квартиры – 51,9 тысяч долларов (1860 долларов за метр).