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Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

12.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете дачу и цените натуральные материалы, то возможно вас заинтересует бревенчатый домик в 30 километрах от минской кольцевой. Он находится в живописном месте, почти готов к круглогодичному проживанию (о нюансах – позже), да и стоит относительно недорого. В общем, показываем.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Эта бревенчатая дача находится в 32 километрах от МКАД в Молодечненском направлении. Располагается постройка в СТ «Свислочь» в Воложинском районе. Это – живописное место, окруженное лесами и озерами.

Двухэтажный дом построен по всем правилам деревянного зодчества из оцилиндрованного бревна. Это − редкий на рынке экземпляр, сочетающий оригинальный дизайн и 100 % готовность.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Дом − совсем свежий. Он возведен только в 2021 году. Коттедж стоит на фундаменте из железобетонной плиты с вентиляцией, кровля − утепленная битумная черепица, есть водосточка и отмостка.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Площадь дома по техпаспорту – 66 квадратных метров. Согласно планировке, в деревянном коттедже – три комнаты. На первом этаже расположились кухня-гостиная, спальня и санузел. На мансардном – еще одна просторная комната.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

В доме установлен бойлер, есть душевая кабина, канализация − 2-х уровневая местная. Тот самый нюанс о котором говорилось в начале – вода. Она тут только сезонная. Для круглогодичного проживания новым хозяевам нужно будет пробурить скважину.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Отапливается дача электроконвекторами с управлением через WI-FI.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Помимо самого дома, новым собственникам достанется и мебель – кухня с техникой, спальни и прочее. «Все новое, делалось на заказ, находится в идеальном состоянии», − утверждается в объявлении.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

На второй этаж ведет деревянная лестница, на полу уложен дорогой ламинат.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

К дому примыкает уютная веранда.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Что касается участка, то его площадь составляет классические 6 соток. Он выровнен и засеян идеальным газоном с зоной барбекю. Также на участке можно заметить отдельно стоящий домик для хранения инвентаря – он выполнен в том же стиле, что и главный дом.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Дача огорожена забором из металлопрофиля с откатными воротами, на территории организована парковка для авто.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

Еще один бонус − участок угловой, а ближайший сосед находится на приличном удалении.

Стоимость такой дачи – 66 тысяч долларов.

Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка

 
 
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Если вы ищете дачу и цените натуральные материалы, то возможно вас заинтересует бревенчатый домик в 30 километрах от минской кольцевой. Он находится в живописном...
 
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