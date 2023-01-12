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Нашли практически идеальную дачу для отдыха. Новая, с мебелью, а стоит как двушка
12.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете дачу и цените натуральные материалы, то возможно вас заинтересует бревенчатый
Еще один бонус − участок угловой, а ближайший сосед находится на приличном удалении.
Стоимость такой
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Если вы ищете дачу и цените натуральные материалы, то возможно вас заинтересует бревенчатый домик в 30 километрах от минской кольцевой. Он находится в живописном...
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