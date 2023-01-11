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До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

11.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы относите себя к любителям конструктивизма и хотели бы пожить в доме «с историей», то советуем обратить внимание на это четырехэтажное здание по улице Грушевской в Минске. Данный жилой дом проектировал сам Иосиф Лангбард, в местном дворе можно найти фонтан, а под окнами постройки еще 100 лет назад протекала река Немига. Вообще, квартиры на продажу в этой исторической «сталинке» появляются не часто, но нам повезло: сейчас тут продается одна четырехкомнатная квартира. Рассказываем о ней и о доме на Грушевке подробно.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Жилой дом на Грушевской, 11 был построен в 1930 году по индивидуальному проекту известного архитектора Иосифа Лангбарда. Того самого, который подарил Минску Дом Правительства, Большой театр оперы и балета и Дом Офицеров.

Стиль здания на Грушевке − конструктивизм. Возводилась четырехэтажка специально для проживания семей военных – офицеров высшего командного состава Белполка, который базировался тут же рядом. Будущие внутренние войска МВД располагались на Грушевке до 90-х годов, а потом были перебазированы в Уручье. 

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Сперва в «доме Белполка» было 5 подъездов, а в 1932 году – достроили еще 2. Проход во двор серого кирпичного дома осуществлялся через КПП с часовыми. Они охраняли покой жильцов вплоть до 80-х годов.

Автор объявления приводит массу исторических фактов, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. К примеру, он рассказывает, что после войны в доме жили офицеры высшего командного состава: в 1-м и 2-м подъездах − разведка, в 3-м − контрразведка, в 4-5-м  − пограничники, а в 6-7-м − внутренние войска.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

По конструкции минский дом аналогичен дому «Госстроя СССР» в Москве. Особенность обоих домов – в миксте материалов. В ванной комнате и на кухне используются перекрытия из железобетона, в жилых комнатах − из ценных сортов древесины с усилением швеллерами из стали. Кстати, первоначально жилье отапливалось печками, а на этажах располагалось всего по одной квартире. Уже в 60-х в доме прошел капремонт: сюда провели центральное отопление, а квартиры – разделили.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Кстати, подъезды дома имеют по 2 входа: один ведет на улицу, другой − во внутренний двор.

Еще из интересного – оказывается, дом стоит на берегу древней Немиги. Легендарную речку заключили в трубы только в конце 50-х годов, когда на Грушевской прокладывали асфальт.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Сейчас в доме продается четырехкомнатная квартира площадью 98 квадратных метров. Жилье располагается на последнем четвертом этаже.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

К сожалению, никаких исторических интерьеров в квартире уже нет. Жилье предлагается к покупке без отделки − в данный момент оно подготовлено к ремонту. В помещениях очищены стены, демонтированы двери и сняты полы.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Согласно планировке, в квартире выделены 4 просторные комнаты: 3 – по 18 «квадратов», одна – 15 «квадратов». Высота потолков – 3,1 метра. Кухня также достаточно вместительная – 11 «квадратов». В туалете и ванной комнате имеются окна.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

А вот в подъезде дома можно найти настоящие артефакты – тут сохранилась оригинальная метлахская плитка и старые перила.

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Потенциальных жильцов, наверняка, порадует и ухоженный зеленый двор, в центре которого находится фонтан 50-х годов. Несколько лет назад благодаря активности местных жителей фонтан починили, однако на постоянной основе водный аттракцион так и не заработал. Сейчас фонтан служит скорее декоративным украшением.

Стоимость квартиры в историческом доме – 109,9 тысяч долларов (1116 долларов – за «квадрат»).

До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы относите себя к любителям конструктивизма и хотели бы пожить в доме «с историей», то советуем обратить внимание на это четырехэтажное здание по улице...
 
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