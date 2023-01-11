До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?

Сперва в «доме Белполка» было 5 подъездов, а в 1932 году – достроили еще 2. Проход во двор серого кирпичного дома осуществлялся через КПП с часовыми. Они охраняли покой жильцов вплоть до 80-х годов.

Автор объявления приводит массу исторических фактов, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. К примеру, он рассказывает, что после войны в доме жили офицеры высшего командного состава: в 1-м и 2-м подъездах − разведка, в 3-м − контрразведка, в 4-5-м − пограничники, а в 6-7-м − внутренние войска.