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До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
11.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы относите себя к любителям конструктивизма и хотели бы пожить в доме «с историей», то советуем обратить внимание на это четырехэтажное здание по улице Грушевской в Минске. Данный жилой дом проектировал сам Иосиф Лангбард, в местном дворе можно найти фонтан, а под окнами постройки еще 100 лет назад протекала река Немига. Вообще, квартиры на продажу в этой исторической «сталинке» появляются не часто, но нам повезло: сейчас тут продается одна четырехкомнатная
Сперва в «доме Белполка» было 5 подъездов, а в 1932 году – достроили еще 2. Проход во двор серого кирпичного дома осуществлялся через КПП с часовыми. Они охраняли покой жильцов вплоть до 80-х годов.
Автор объявления приводит массу исторических фактов, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. К примеру, он рассказывает, что после войны в доме жили офицеры высшего командного состава: в 1-м и 2-м подъездах − разведка, в 3-м − контрразведка, в 4-5-м − пограничники, а в 6-7-м − внутренние войска.
По конструкции минский дом аналогичен дому «Госстроя СССР» в Москве. Особенность обоих домов – в миксте материалов. В ванной комнате и на кухне используются перекрытия из железобетона, в жилых комнатах − из ценных сортов древесины с усилением швеллерами из стали. Кстати, первоначально жилье отапливалось печками, а на этажах располагалось всего по одной квартире. Уже в 60-х в доме прошел капремонт: сюда провели центральное отопление, а квартиры – разделили.
Кстати, подъезды дома имеют по 2 входа: один ведет на улицу, другой − во внутренний двор.
Потенциальных жильцов, наверняка, порадует и ухоженный зеленый двор, в центре которого находится фонтан 50-х годов. Несколько лет назад благодаря активности местных жителей фонтан починили, однако на постоянной основе водный аттракцион так и не заработал. Сейчас фонтан служит скорее декоративным украшением.
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До 80-х годов этот минский дом охраняли часовые. А сколько сейчас стоит квартира в сталинке с фонтаном во дворе?
Если вы относите себя к любителям конструктивизма и хотели бы пожить в доме «с историей», то советуем обратить внимание на это четырехэтажное здание по улице...
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