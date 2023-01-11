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Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби
11.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиры с отделкой сейчас предлагают многие минские застройщики. Обычно – это что-то неброское и минималистичное. Но в Новой Боровой решили разнообразить серые будни и предложили потенциальным новоселам нескучные интерьеры от дизайнера. Причем – сразу с мебелью и техникой. На выбор предлагают два стиля: «Ваби-саби» и «Цветной». На картинках все это выглядит достаточно живенько, но сколько будет стоить такая квартира? Спросили у застройщика.
Именно в этом доме, среди прочих вариантов, предлагаются студии с полным дизайнерским ремонтом. На выходе новосел получит интерьер, включающий в себя чистовую отделку, частичную меблировку, бытовую технику и даже фильтр для воды.
Что включено в состав отделки? Выравнивание и окрашивание стен в белый цвет, гомогенное покрытие на полу, белый плинтус, двери скрытого монтажа, трекерное освещение и отделка санузла. Помимо этого, жильцы, выбравшие «ваби-саби» получат кухонный гарнитур с бытовой техникой (микроволновка, холодильник, варочная поверхность, вытяжка) и подиум с подсветкой и местами для хранения.
Площадь таких студий насчитывает 26 квадратных метров. Пока что они есть на всех этажах дома, с 1 по 7-й.
Сколько же стоит квартира с отделкой? В отделе маркетинга нам рассказали, что стоимость квартиры-студии с ремонтом составит 48,4 тысячи долларов. Если брать такую же квартиру, но без отделки, то она будет стоить 40,4 тысячи долларов. Получается, что квадратный метр отделки (+частичная мебель и техника) обойдется покупателю в 307 долларов.
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Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби
Квартиры с отделкой сейчас предлагают многие минские застройщики. Обычно – это что-то неброское и минималистичное. Но в Новой Боровой решили разнообразить серые...
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