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Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

11.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Квартиры с отделкой сейчас предлагают многие минские застройщики. Обычно – это что-то неброское и минималистичное. Но в Новой Боровой решили разнообразить серые будни и предложили потенциальным новоселам нескучные интерьеры от дизайнера. Причем – сразу с мебелью и техникой. На выбор предлагают два стиля: «Ваби-саби» и «Цветной». На картинках все это выглядит достаточно живенько, но сколько будет стоить такая квартира? Спросили у застройщика.

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Речь идет о квартирах в доме №7.60 по генплану. Это здание из сборного железобетона еще только начинает строиться. Сдача дома намечена на последний квартал 2024 года. Новостройка на 6-8 этажей появится в квартале «Центральный парк».

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Именно в этом доме, среди прочих вариантов, предлагаются студии с полным дизайнерским ремонтом. На выходе новосел получит интерьер, включающий в себя чистовую отделку, частичную меблировку, бытовую технику и даже фильтр для воды.

При покупке студии можно выбрать один из двух вариантов дизайнерской отделки: эргономичный и скромный «Ваби-саби» с «философией японского минимализма» или «Цветной» − «интерьер для индивидуальности, с продуманным конструктивом и функциональностью».

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Что включено в состав отделки? Выравнивание и окрашивание стен в белый цвет, гомогенное покрытие на полу, белый плинтус, двери скрытого монтажа, трекерное освещение и отделка санузла. Помимо этого, жильцы, выбравшие «ваби-саби» получат кухонный гарнитур с бытовой техникой (микроволновка, холодильник, варочная поверхность, вытяжка) и подиум с подсветкой и местами для хранения. 

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Тем же, кто предпочел «цветной» интерьер, вместо подиума предложат шкаф и барный стол.

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Что касается санузла, то там будет керамогранит, подвесной унитаз с инсталляцией, умывальник накладной со смесителем, столешница, душевая кабина, зеркало с подсветкой, полотенцесушитель и стиральная машина.

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби
Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Площадь таких студий насчитывает 26 квадратных метров. Пока что они есть на всех этажах дома, с 1 по 7-й.

Сколько же стоит квартира с отделкой? В отделе маркетинга нам рассказали, что стоимость квартиры-студии с ремонтом составит 48,4 тысячи долларов. Если брать такую же квартиру, но без отделки, то она будет стоить 40,4 тысячи долларов. Получается, что квадратный метр отделки (+частичная мебель и техника) обойдется покупателю в 307 долларов.

Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

 
 
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Квартиры с отделкой сейчас предлагают многие минские застройщики. Обычно – это что-то неброское и минималистичное. Но в Новой Боровой решили разнообразить серые...
 
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