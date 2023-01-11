Выглядит живенько, а сколько стоит? В Новой Боровой предлагают студии с техникой и ремонтом в стиле ваби-саби

Площадь таких студий насчитывает 26 квадратных метров. Пока что они есть на всех этажах дома, с 1 по 7-й.

Сколько же стоит квартира с отделкой? В отделе маркетинга нам рассказали, что стоимость квартиры-студии с ремонтом составит 48,4 тысячи долларов. Если брать такую же квартиру, но без отделки, то она будет стоить 40,4 тысячи долларов. Получается, что квадратный метр отделки (+частичная мебель и техника) обойдется покупателю в 307 долларов.