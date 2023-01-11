В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами

Планируется, что в новом храме будут помещения для всех направлений деятельности прихода − центра поддержки семьи и материнства «Матуля», воскресной школы, женского клуба, библиотеки, приходского хора и других.

К слову, в проекте храма можно разглядеть японские мотивы. Это неслучайно, ведь строится он в честь Николая Японского.