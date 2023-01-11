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В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами

11.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске сейчас одновременно строится и проектируется несколько храмов. Католический костел достраивают на улице Некрасова, в районе Филимонова идет строительство армянской церкви, обсуждают храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Немиге. А недавно наши читатели сообщили, что стройка нового храма началась и на Каменной Горке. Узнали некоторые подробности.

В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами
Скриншот из видеопрезентации проекта.

Оказывается, на улице Лидской (напротив жилого дома №4) строится приходской православный храмовый комплекс в честь святителя Николая Японского. Возводится культовое сооружение рядом с небольшим деревянным храмом, который существует тут с 2012 года. 

Строится новый комплекс на пожертвования прихожан, а руководит строительством протоиерей Павел Сердюк. О том, как идет строительство, настоятель рассказывает на сайте прихода и в соцсетях. Сейчас на территории строящего комплекса есть малый храм, помещение для церковно-приходской школы, кафе-пекарня, церковная лавка и яблоневый сад. Ну а во второй половине 2022 года тут начали рыть котлован под фундамент большого храма. В настоящий момент подготовка котлована завершена, но для продолжения стройки необходимы дополнительные средства.

В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами
Фото с сайта прихода храма святителя Николая Японского.

Проект будущего комплекса несколько лет назад разработало «Товарищество реставраторов. Мастерские Андрея Анисимова». Архитекторы решили не нарушать имеющийся рельеф парковой зоны и гармонично вписать храм в ландшафт. В итоге, доминантой церкви будет только звонница и главка с крестом. 

В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами
В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами

Для того чтобы храм не выпадал из парковой зоны (по ней проходит популярная у местных жителей экотропа), у него не будет привычного массивного ограждения. Храмовая территория будет открыта и общедоступна для всех.

Планируется, что в новом храме будут помещения для всех направлений деятельности прихода − центра поддержки семьи и материнства «Матуля», воскресной школы, женского клуба, библиотеки, приходского хора и других.

К слову, в проекте храма можно разглядеть японские мотивы. Это неслучайно, ведь строится он в честь Николая Японского.

В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами

Родился Николай Японский (мирское имя − Иван Касаткин) в 1836 году в Смоленской губернии. Во время учебы в духовной академии юноша увидел объявление о том, что православной церкви в японском городе Хакодатэ требуется настоятель. Молодой иеромонах принял предложение и в 1860 году отправился в Японию. Несколько лет ушло у настоятеля на изучение языка, культуры, истории и обычаев японцев. Первым обращенным в христианскую веру стал бывший самурай Такума Савабэ. Архиепископ Николай Японский прослужил в Японии вплоть до своей кончины в 1912 году. За годы его служения на японский язык были переведены Евангелие, Ветхий Завет и другие богослужебные книги, в Японии было построено 8 храмов и 175 церквей, а более 34 тысяч японцев приняли христианство.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске сейчас одновременно строится и проектируется несколько храмов. Католический костел достраивают на улице Некрасова, в районе...
 
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