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В Каменной Горке строят необычный храм с японскими мотивами
11.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске сейчас одновременно строится и проектируется несколько храмов. Католический костел
Строится новый комплекс на пожертвования прихожан, а руководит строительством протоиерей Павел Сердюк. О том, как идет строительство, настоятель
Для того чтобы храм не выпадал из парковой зоны (по ней проходит популярная у местных жителей экотропа), у него не будет привычного массивного ограждения. Храмовая территория будет открыта и общедоступна для всех.
Планируется, что в новом храме будут помещения для всех направлений деятельности прихода − центра поддержки семьи и материнства «Матуля», воскресной школы, женского клуба, библиотеки, приходского хора и других.
К слову, в проекте храма можно разглядеть японские мотивы. Это неслучайно, ведь строится он в честь Николая Японского.
Родился Николай Японский (мирское имя − Иван Касаткин) в 1836 году в Смоленской губернии. Во время учебы в духовной академии юноша увидел объявление о том, что православной церкви в японском городе Хакодатэ требуется настоятель. Молодой иеромонах принял предложение и в 1860 году отправился в Японию. Несколько лет ушло у настоятеля на изучение языка, культуры, истории и обычаев японцев. Первым обращенным в христианскую веру стал бывший самурай Такума Савабэ. Архиепископ Николай Японский прослужил в Японии вплоть до своей кончины в 1912 году. За годы его служения на японский язык были переведены Евангелие, Ветхий Завет и другие богослужебные книги, в Японии было построено 8 храмов и 175 церквей, а более 34 тысяч японцев приняли христианство.
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В Минске сейчас одновременно строится и проектируется несколько храмов. Католический костел достраивают на улице Некрасова, в районе...
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