Есть даже за 4 тысячи долларов. Изучаем компактные и недорогие дачи, которые можно купить и привезти на участок

Летний домик

Начнем с самого простого — летних домиков для сезонного проживания. Это вариант для тех, кто не собирается зимовать на дачах.

Такие домики представляют собой легкие строения без капитального фундамента, собираются из бруса толщиной 44−49 мм. Такие дома не утепляются, так как они не предназначены для жизни в холодное время года. Летом не лишним в нем будет кондиционер.