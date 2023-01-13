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Есть даже за 4 тысячи долларов. Изучаем компактные и недорогие дачи, которые можно купить и привезти на участок
13.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот материал мы подготовили для тех, кто ставит амбициозную задачу — обзавестись собственной новой дачей к лету этого года. Речь пойдет не о строительстве, а более быстром варианте — покупке домокомплекта, который доставят на участок в готовом виде. И не по цене дворца Махараджи — даже с бюджетом в 11 тысяч рублей можно рассчитывать на компактную дачку со всеми удобствами. Тут главное определиться, в каком режиме будет использоваться дача — летнем или всесезонном, каких размеров она должна быть. Короче, давайте разбираться.
Летний домик
Начнем с самого простого — летних домиков для сезонного проживания. Это вариант для тех, кто не собирается зимовать на дачах.
Такие домики представляют собой легкие строения без капитального фундамента, собираются из бруса толщиной 44−49 мм. Такие дома не утепляются, так как они не предназначены для жизни в холодное время года. Летом не лишним в нем будет кондиционер.
По площади они небольшие, 15-30 м2. Для комфорта внутри предусмотрен санузел — с унитазом и душевой кабиной. Конструкцией предусмотрены технологические отверстия для подключения канализации и водопровода, вентиляция.
Такие дома можно найти у производителей бань — квадро-бочки на 18 м2 вполне можно перепрофилировать под дачное жилье. И стоимость невысокая - от 11 тысяч рублей.
Кроме вариантов, собранных на производстве, существуют варианты для самостоятельной сборки — из пронумерованных брусьев нужно лишь сложить на участке нехитрое в плане архитектуры строение. Цена вопроса — от 3 тысяч долларов.
Плюс таких летних форматов - рекордные сроки изготовления (до месяца) и наличие готовых домиков на складе.
Всесезонная дача
Учитывая, что современные дачи все чаще используются как загородное жилье, то производители предлагают теплые модульные дома, которые легко и ненакладно обогреть зимой электричеством — например, электроконвекторами.
В собранном виде они представляют собой одноэтажное строение с плоской кровлей. Но это и не бытовка строителей. Производители предлагают проекты с панорамными окнами, террасами и внешней лестницей на эксплуатируемую кровлю. Есть разнообразие и во внешней отделке — фальц, металлопрофиль, дерево, ЦСП-панели и комбинации из разных материалов.
Модуль представляет собой пространственную конструкцию со стенами, полом и потолком. Его длина, ширина и высота ограничены габаритами для перевозки специальным транспортом. Дом может состоять и из одного модуля — даже в небольшом пространстве можно выделить место под санузел, кухню, спальню и предусмотреть места хранения.
На практике люди выбирают дома, состоящие из нескольких модулей. На участке их просто составляют вместе.
Дома для дачи с утепленными стенами и перекрытиями стоят в несколько раз дороже летних домиков из тонкого бруса. Можно ли в них зимовать? Это зависит от того, как утеплен контур дома. Считается, что зимовка возможна, если в стенах заложен утеплитель толщиной 150 мм и больше.
Еще одна особенность модульных домов в том, что на участок они поставляются с отделкой, окнами и дверями, проводкой, розетками и сантехникой. Владельцу остается лишь расставить мебель.
Модули чаще всего создаются на основе деревянного каркаса. Такие дома производят несколько компаний. Стоимость, габариты, оснащение и стоимость у всех отличаются.
Вот, например, такой домик на 15 м2 компании «Ярни» в стандартной комплектации будет стоить 15 890 долларов. Это одиночный модуль, 6,12х3,12 метра и высотой потолка 2,5 метра. К нему прилагается терраса 6x3 метра без крыши и лестница на три ступени. Утепление полов, стен и крыши — 200 мм.
В цену входят деревянный фасад с покраской, чистовая отделка стен имитацией бруса с покраской, потолок из вагонки, ламинат на полах, плитка в санузле и зоне кухни, окна в пол, входная дверь ПВХ с ламинацией, межкомнатная дверь.
Санузел полностью готов к использованию — установлен водонагреватель, полотенцесушитель, разведены водопроводные и канализационные трубы, их нужно только подключить к внешним сетям на участке. Сделаны выводы с кранами для подключения стиралки, посудомойки.
Модуль поставляется с приточными клапанами, вентиляторами на кухне и в санузле. Отопление электрическое - теплые полы в санузеле, зоне кухни и конвектор.
Кондиционер, камин, рекуператор — дополнительные опции. Модуль обойдется дешевле, в 12 390 долларов, если заказать его без внутренней отделки.
Дом из двух модулей более просторный и дорогой — 32 м2 за 31 700 долларов (без отделки — 23 000 долларов). По сути, это формат квартиры-студии: совмещенная гостиная-кухня с панорамными окнами и выходом на террасу, прихожая и санузел. Вход организован с обратной стороны от террасы. Терраса и крыльцо в стандартной комплектации без крыши.
В стоимость не входит доставка, монтаж на участке, свайный фундамент.
На рынке есть производители модульных домов с каркасом из проката промышленной стали и евробруса технической сушки.
В стоимости учтена отделка, инженерные системы (сантехника, электрика), устройство свайного фундамента, отопление и вентиляция (приточные клапаны, вытяжка из зоны кухни, спальни и санузла).
Из производителей модульных домов можно отметить «Модуль Хаус». У него интересные проекты и цены не самые высокие по рынку. Например, этот дом 5х5 метров, с террасами стоит 15 700 долларов. Это без доставки и монтажа.
Отметим, что все производители готовы учесть пожелания заказчика по панировке, установке дополнительного оборудования, использованию отделочных материалов. От этого будет зависеть финальная стоимость. Сроки изготовления у всех примерно одинаковые — от месяца до трех. Но нужно понимать, что одновременно фирмы производят один-два домика, у них может быть своя очередь, следовательно и сроки могут сдвигаться.
И еще. Чтобы убедиться в том, что заказанный дом вам соберут качественно, загляните на производство и оцените ситуацию: ведется ли сборка под крышей, какими инструментами пользуются работники, есть ли материалы. По опыту наших читателей, обычно производитель не против экскурсий клиента не только до начала работ, но и в их процессе.
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Есть даже за 4 тысячи долларов. Изучаем компактные и недорогие дачи, которые можно купить и привезти на участок
Этот материал мы подготовили для тех, кто ставит амбициозную задачу — обзавестись собственной новой дачей к лету этого года. Речь пойдет не о строительстве, а...
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