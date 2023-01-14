До 65 тысяч долларов, есть и в центре. Собрали двушки с ремонтом по цене однушки в Минске

Источник материала: realt.by

Недавно мы показывали однушки c неплохим ремонтом в Минске от 50 до 60 тысяч долларов. В этот раз посмотрели, какие двухкомнатные квартиры можно купить за эти деньги или немного добавив. Есть неплохие варианты для жизни.

Денисовская, 35 Двушка на третьем этаже кирпичной четырехэтажной хрущевки после капремонта в 2016 году.

В квартире общая площадь составляет 43,4 «квадрата», жилая из которых 26,6, кухня — 6,4. В кухне газовая плита, духовка, микроволновка и другая мелкая бытовая техника. Здесь же установлена стиральная машина.





Во всей квартире на полу лежит ламинат. В одной из жилых комнат есть выход на застекленный балкон.













В совмещенном санузле установлена ванна.



В объявлении пишут, что в дополнение к квартире есть подвал, где можно хранить, например, велосипед и самокат. Стоимость квартиры — 53 900 долларов.

Хоружей, 35 Двухкомнатная квартира недалеко от Комаровки. Четвертый этаж пятиэтажной хрущевки.

Общая площадь квартиры — 44,5 «квадрата», жилая — 30,6, кухня — около 6. Вся квартира оформлена в светло-серых тонах. В кухне из техники есть микроволновка, духовка и газовая плита.







На полу во всей квартире лежит ламинат. Есть застекленный балкон с выходом из большой комнаты, которая может быть как гостиной, так и спальней. Здесь стоит кровать-трансформер, которая в собранном виде превращается в шкаф.











Комната поменьше немного выделяется по стилю. Здесь на стенах яркие обои, акценты на дерево, стоит пианино.





Санузел в квартире совмещенный. С душевой кабиной и стиральной машиной.







Стоимость квартиры — 64 500 долларов.

Козлова, 29А Двухкомнатная квартира недалеко от центра, между станциями метро Площадь Победы и Тракторный завод. Второй этаж пятиэтажки в доме после капремонта.

Общая площадь квартиры — 44,7 квадратного метра, жилая — 33,1 «квадрата», кухня — чуть больше 6.







Верхние ящики в кухне с необычными фасадами: с автомобильным номером 7 региона. На полу лежит плитка.

В жилых комнатах на полу ламинат, установлены стеклопакеты. В большей комнате из техники есть телевизор.







Санузел совмещенный. Есть гардеробная и застекленный балкон.









Стоимость квартиры — 61 тысяча долларов.

Белинского, 8 Двухкомнатная квартира около парка Челюскинцев. Пятый этаж пятиэтажной панельной хрущевки.

Метраж стандартный для хрущевки: 46 «квадратов» общей площади, 30 метров жилые, кухня около 6 квадратных метров. В кухне газовая плита, микроволновка и телевизор.





В жилой комнате помещается двуспальная кровать, стеллаж и диван. На стене висит телевизор. Во второй жилой комнате — еще один диван и телевизор. На полу лежит ламинат. Есть застекленный балкон.









Санузел совмещенный, с ванной.





В объявлении уточняется, что в квартире полностью заменили электрику. Есть подвал. Стоимость квартиры — 55 900 долларов.

Ольшевского, 71 Двушка в Масюковщине. Последний этаж в девятиэтажной панельке 70-х.

Общая площадь квартиры 53,2 квадратных метра, жилая — почти 30. Кухня — 7,3 «квадрата». В объявлении уточняется, что в квартире сделана и узаконена планировка. Жилые комнаты — гостиная и спальня.















В кухне есть выход на оборудованный застекленный балкон. Санузел раздельный. В ванной комнате установлена стиральная машина и ванна.





На полу в комнатах уложен ламинат, на стенах — импортные обои. Везде, кроме спальни, натяжной потолок. Заменены все трубы. Продавец оставляет встроенную мебель, остальное — по договоренности. Стоимость квартиры — 58,5 тысячи долларов. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!