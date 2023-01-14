До 65 тысяч долларов, есть и в центре. Собрали двушки с ремонтом по цене однушки в Минске

Недавно мы показывали однушки c неплохим ремонтом в Минске от 50 до 60 тысяч долларов. В этот раз посмотрели, какие двухкомнатные квартиры можно купить за эти деньги или немного добавив. Есть неплохие варианты для жизни.
Денисовская, 35
Двушка на третьем этаже кирпичной четырехэтажной хрущевки после капремонта в 2016 году.
В квартире общая площадь составляет 43,4 «квадрата», жилая из которых 26,6, кухня — 6,4. В кухне газовая плита, духовка, микроволновка и другая мелкая бытовая техника. Здесь же установлена стиральная машина.
Во всей квартире на полу лежит ламинат. В одной из жилых комнат есть выход на застекленный балкон.
В совмещенном санузле установлена ванна.
В объявлении пишут, что в дополнение к квартире есть подвал, где можно хранить, например, велосипед и самокат.
Общая площадь квартиры — 44,5 «квадрата», жилая — 30,6, кухня — около 6. Вся квартира оформлена в светло-серых тонах. В кухне из техники есть микроволновка, духовка и газовая плита.
На полу во всей квартире лежит ламинат. Есть застекленный балкон с выходом из большой комнаты, которая может быть как гостиной, так и спальней. Здесь стоит кровать-трансформер, которая в собранном виде превращается в шкаф.
Комната поменьше немного выделяется по стилю. Здесь на стенах яркие обои, акценты на дерево, стоит пианино.
Санузел в квартире совмещенный. С душевой кабиной и стиральной машиной.
Стоимость квартиры — 64 500 долларов.
Козлова, 29А
Двухкомнатная квартира недалеко от центра, между станциями метро Площадь Победы и Тракторный завод. Второй этаж пятиэтажки в доме после капремонта.
Общая площадь квартиры — 44,7 квадратного метра, жилая — 33,1 «квадрата», кухня — чуть больше 6.
Верхние ящики в кухне с необычными фасадами: с автомобильным номером 7 региона. На полу лежит плитка.
В жилых комнатах на полу ламинат, установлены стеклопакеты. В большей комнате из техники есть телевизор.
Санузел совмещенный. Есть гардеробная и застекленный балкон.