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«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске
13.01.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Эксклюзивная квартира, аналогов которой нет в республике», − так начинается описание этой однушки на проспекте Победителей в Минске. Квадратный метр в
Находится одна из самых дорогих однокомнатных квартир в стране в жилом комплексе «Славянский квартал» на проспекте Победителей, 27. Этот монолитный дом, состоящий из нескольких полукруглых башен, был сдан в 2012 году. Рядом с ним находятся такие объекты, как Стела, музей ВОВ, парк Победы, станции метро «Фрунзенская» и «Немига».
Площадь квартиры на 10-м этаже – 49,8 квадратных метров. Высота потолков – 2,6.
Отдельных комнат в квартире не выделено, пространство зонировано с помощью мебели и декораторских приемов. Ремонт в студии − полностью дизайнерский, более того – «все сделано руками мировых мастеров, мировых брендов и под индивидуальный заказ, по дизайн проекту с использованием качественных импортных материалов».
Что касается самого комплекса, то он может похвастаться ухоженной придомовой территорией, бдительными консьержами, современной детской площадкой, охраняемым подземным паркингом и открытой гостевой парковкой. В «Славянском квартале» есть SPAсалон, тренажерный зал, банки, стоматологическая клиника, аптека, турфирма, салон цветов и другие объекты.
Стоимость квартиры на проспекте Победителей − 230 тысяч долларов (4618 долларов – за метр).
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«Эксклюзивная квартира, аналогов которой нет в республике», − так начинается описание этой однушки на проспекте Победителей в Минске. Квадратный метр в студии,...
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