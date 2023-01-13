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«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

13.01.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Эксклюзивная квартира, аналогов которой нет в республике», − так начинается описание этой однушки на проспекте Победителей в Минске. Квадратный метр в студии, полностью готовой для проживания, продавец оценил в сумму более 4,5 тысяч долларов. Мы посмотрели, какое жилье предлагается за эти деньги.

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Находится одна из самых дорогих однокомнатных квартир в стране в жилом комплексе «Славянский квартал» на проспекте Победителей, 27. Этот монолитный дом, состоящий из нескольких полукруглых башен, был сдан в 2012 году. Рядом с ним находятся такие объекты, как Стела, музей ВОВ, парк Победы, станции метро «Фрунзенская» и «Немига».

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Площадь квартиры на 10-м этаже – 49,8 квадратных метров. Высота потолков – 2,6.

Отдельных комнат в квартире не выделено, пространство зонировано с помощью мебели и декораторских приемов. Ремонт в студии − полностью дизайнерский, более того – «все сделано руками мировых мастеров, мировых брендов и под индивидуальный заказ, по дизайн проекту с использованием качественных импортных материалов».

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

В интерьере квартиры использованы спокойные нейтральные цвета, тут есть дизайнерская плитка, вылепленная руками мастера и дорогой паркет.

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Кухня-гостиная со всей необходимой бытовой техникой имеет выход на балкон, остекленный во «французском» стиле.

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Дальше следует зона гостиной с диваном, небольшой уголок для отдыха с креслом, а затем спальная зона, отделенная от основной части квартиры стеллажом.

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске
«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Студия оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, также тут есть теплые полы, кондиционер, оптоволокно, видеодомофон и охранная сигнализация.

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске
«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Что касается самого комплекса, то он может похвастаться ухоженной придомовой территорией, бдительными консьержами, современной детской площадкой, охраняемым подземным паркингом и открытой гостевой парковкой. В «Славянском квартале» есть SPAсалон, тренажерный зал, банки, стоматологическая клиника, аптека, турфирма, салон цветов и другие объекты.

Стоимость квартиры на проспекте Победителей − 230 тысяч долларов (4618 долларов – за метр).

«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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«Эксклюзивная квартира, аналогов которой нет в республике», − так начинается описание этой однушки на проспекте Победителей в Минске. Квадратный метр в студии,...
 
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