«Все сделано руками мировых мастеров». Как выглядит одна из самых дорогих однушек в Минске

Что касается самого комплекса, то он может похвастаться ухоженной придомовой территорией, бдительными консьержами, современной детской площадкой, охраняемым подземным паркингом и открытой гостевой парковкой. В «Славянском квартале» есть SPAсалон, тренажерный зал, банки, стоматологическая клиника, аптека, турфирма, салон цветов и другие объекты.

Стоимость квартиры на проспекте Победителей − 230 тысяч долларов (4618 долларов – за метр).