|
2,4 тысячи долларов за участок под Минском. Итоги первого аукциона по продаже земли в 2023 году
13.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в поселке Октябрьском и деревне Лавля.
На лот № 1 – участок 13,8 сотки с кадастровым номером 624884504101000559 в поселке Октябрьском претендовали 3 человека.
Начальная цена на лот составила 12 000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 18 500 рублей, или 7 045 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Земельный участок имеет возможность подключения к дому воды и газа.
На лот № 2 – участок 12,8 сотки с кадастровым номером 624884502601000100 в д. Лавля было подано одно заявление. Имеется возможность подключения к объекту строительства электричества.
При начальной цене 6 000 рублей лот реализован за 6 300 рублей, или 2 399 долларов.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)