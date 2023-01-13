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2,4 тысячи долларов за участок под Минском. Итоги первого аукциона по продаже земли в 2023 году

13.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

2,4 тысячи долларов за участок под Минском. Итоги первого аукциона по продаже земли в 2023 году
Фото носит иллюстративный характер

На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в поселке Октябрьском и деревне Лавля. 

На лот № 1 – участок 13,8 сотки с кадастровым номером 624884504101000559 в поселке Октябрьском претендовали 3 человека. 

Начальная цена на лот составила 12 000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 18 500 рублей, или 7 045 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Земельный участок имеет возможность подключения к дому воды и газа.

На лот № 2 – участок 12,8 сотки с кадастровым номером 624884502601000100 в д. Лавля было подано одно заявление. Имеется возможность подключения к объекту строительства электричества. 

При начальной цене 6 000 рублей лот реализован за 6 300 рублей, или 2 399 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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