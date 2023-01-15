«Квартира, которую в Минске снимала за 350 евро, здесь стоит 1000». Минчанка - о жизни в Испании

Один из основных вопросов, который волнует тех, кто приехал в другую страну и планирует остаться там на какое-то время, — легализация. Юлия говорит, что самый простой и доступный ВНЖ в Испании — студенческий. Для его получения достаточно выполнить одно из трех условий. Можно поступить в университет на любую степень обучения, на языковые курсы или же выбрать длительные курсы по любой специальности. Белоруска поступила в в университет Малаги на магистерскую программу по своей специальности — журналистике.

— Вообще, у студенческого ВНЖ есть как плюсы, так и минусы. Сначала расскажу о плюсах. Имея такой ВНЖ, вы можете работать 20 часов в неделю. Оформить его можно в любом возрасте, минуя консульство, прямо в Испании. А после обучения можно продлить студенческий ВНЖ снова или получить годовой ВНЖ на поиск работы, — перечисляет Юлия. — Из минусов — учеба должна длиться минимум 20 часов в неделю, а это может помешать рабочему графику. Если выбираете испанские курсы или учебу в вузе на английском, то это может быть недешево. А для поступления в вуз нужно достаточно много документов. Кстати, важно решить, на каком языке вы будете обучаться. Программы на английском стоят в несколько раз дороже и есть не в каждом вузе. Так же цены разнятся в зависимости от города. Магистратура в Барселоне (там лучше, кстати, знать и каталонский язык) обойдётся в 1500-2000€. Моя программа в Малаге стоила 860€.