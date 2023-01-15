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«Квартира, которую в Минске снимала за 350 евро, здесь стоит 1000». Минчанка - о жизни в Испании
15.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Юлия живет в Испании уже больше года. Летом 2021 они вместе с молодым человеком переехали в Малагу из Минска. Девушка уже знала испанский и не раз бывала здесь в путешествиях. Говорит, что город понравился климатом, природой и расслабленным настроением. Как живется в туристическом городе, почему многие испанцы во взрослом возрасте живут с родителями и кто такие «окупасы», из-за которых непросто снять квартиру, Юлия рассказала Realt.
Один из основных вопросов, который волнует тех, кто приехал в другую страну и планирует остаться там на какое-то время, — легализация. Юлия говорит, что самый простой и доступный ВНЖ в Испании — студенческий. Для его получения достаточно выполнить одно из трех условий. Можно поступить в университет на любую степень обучения, на языковые курсы или же выбрать длительные курсы по любой специальности. Белоруска поступила в в университет Малаги на магистерскую программу по своей специальности — журналистике.
— Вообще, у студенческого ВНЖ есть как плюсы, так и минусы. Сначала расскажу о плюсах. Имея такой ВНЖ, вы можете работать 20 часов в неделю. Оформить его можно в любом возрасте, минуя консульство, прямо в Испании. А после обучения можно продлить студенческий ВНЖ снова или получить годовой ВНЖ на поиск работы, — перечисляет Юлия. — Из минусов — учеба должна длиться минимум 20 часов в неделю, а это может помешать рабочему графику. Если выбираете испанские курсы или учебу в вузе на английском, то это может быть недешево. А для поступления в вуз нужно достаточно много документов. Кстати, важно решить, на каком языке вы будете обучаться. Программы на английском стоят в несколько раз дороже и есть не в каждом вузе. Так же цены разнятся в зависимости от города. Магистратура в Барселоне (там лучше, кстати, знать и каталонский язык) обойдётся в 1500-2000€. Моя программа в Малаге стоила 860€.
«Аренда в Малаге выше на 108%, чем в Минске, а цены в ресторанах — на 47%»
Ссылаясь на сервис Numbeo, Юлия говорит, что потребительские цены в Малаге на 53% выше, чем в Минске, аренда дороже на 108%, а цены в ресторанах — на 47%.
— Но при этом жизнь в Малаге дешевле, чем в Барселоне, Мадриде или Дюссельдорфе. И намного дешевле, чем в городах США, — уточняет девушка и дополняет, что для нее переезд ощутимо ударил по карману. — Честно говоря, получая белорусскую зарплату, сложновато позволить себе жизнь на том же уровне, как дома. Но я была к этому готова. По продуктам: я не ощущаю, что плачу здесь в супермаркетах больше, чем в Беларуси. Некоторые позиции, как фрукты или рыба, тут дешевле, а что-то — чуть дороже. В итоге выходит та же стоимость. Транспортом в городе пользуюсь редко, покупаю проездной на 10 поездок за 8€. Междугородний транспорт дороже в разы, чем в Беларуси. Но и комфортнее в разы. Самое дорогое удовольствие тут — это поезд. На самолете выходит дешевле. Частная медстраховка стоит около 40€ в месяц, но все зависит от тарифа. Это штука очень нужная. Одежда корпорации Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear) здесь дешевле, чем в Беларуси. Потому что это испанские бренды и нет наценок. Чаще проходят скидки, акции.
«На поиск квартиры ушло полгода»
Аренда квартиры в Испании, говорит Юлия, больная тема.
— И проблема, скорее, не в цене, а в местных особенностях. Еще до переезда я просмотрела сайты с объявлениями и подумать не могла, что возникнут какие-то проблемы. Надеялась найти хорошую недорогую квартиру за 10 дней уже на месте. По факту оказалось, что только откликнуться на объявление мало. В те первые дни я написала и позвонила по десяткам объявлений, но результат был нулевой. Настолько, что нас даже никуда не пригласили на просмотр квартиры. Было страшно, что мы вообще останемся без жилья, время проживания в отеле заканчивалось и пришлось рассматривать вариант хотя бы аренды комнаты. Это был август 2021 и таких вариантов было много, в основном, для студентов.
Комнату найти оказалось проще: за пару дней появился вариант.
— Она вовсе не соответствовала нашим ожиданиям о первом жилье в Испании, но делать было нечего. В комнате стояла двуспальная кровать, мини-столик, шкаф зеркало и все. Платили за нее 440 евро в месяц. Никаких договоров официальных не оформлялось. С тех пор, как мы туда поселились, мы искали квартиру. На поиск ушло в результате почти полгода! Сложность в том, что иностранцам без контракта на работу в Испании не хотят сдавать жилье на длительный срок. 99% арендодателей запрашивают контракт, а также выписку о зарплате за последние полгода сразу же. Мы с парнем — оба журналисты из Беларуси и работаем удаленно, конечно, это стало для нас проблемой.
— Контракт нужен как финансовые гарантии, что мы не «оккупируем» квартиру. Здесь действует закон, который не позволяет выселить из жилья, даже если человек не платит за аренду. И этим пользуются так называемые «окупасы». Вернуть жилье при этом очень сложно, суды могут тянуться годами. Надежность арендатора определяется тем, что он имеет стабильную работу с хорошей зарплатой.
В декабре 2021 ребята сняли маленькую студию возле моря. Юля называет это везением: хозяйка квартиры вошла в положение, ей подошел контракт на удаленную работу.
— То есть, в целом, весь процесс был сложным и выматывающим. Не имея достаточных гарантий в Испании, ты по сути не выбираешь квартиру, а берешь то, что хотя бы тебе позволяют арендовать. Я слышала, что в других городах этот вопрос часто решают арендой у людей из своих же стран.
Цены на аренду в Испании значительно отличаются от белорусских.
— Как и во многих городах Европы, более-менее хорошие предложения аренды стартуют от 800-900 евро. Нам удалось арендовать за 600, но в квартире очень много компромиссов. Такая квартира, которую я арендовала в Минске за 350 евро, здесь будет стоить около 1000 евро в месяц. Это связано, во-первых, с другим уровнем зарплат, ну и во-вторых, с ростом цен из-за туризма, особенно после пандемии. Это достаточно обсуждаемая проблемка в Испании, именно из-за нее действительно многие взрослые люди долго живут с родителями, даже если уже обзавелись своей семьей. Ну и важный нюанс, что за первый месяц аренды почти везде платишь ее стоимость в тройном размере: текущий месяц + залог такой же стоимости + услуги риэлтера (тоже обычно стоимость месяца). Часто иностранцев также просят оплатить за полгода вперед.
«С хозяйкой квартиры не общались ни разу»
Юлия рассказывает, что сильно отличается и коммуникация с арендодателем.
— Например, мы ни разу не общались с хозяйкой квартиры напрямую. Вся коммуникация — через риелтера, абсолютно по всем вопросам. Даже спустя полгода. Это частое явление тут. Редко вообще встретишь объявления без посредников на сайтах. Испанцы просто перепоручают вопрос аренды компаниям, которые и проверяют людей на надежность, и заселяют их, и вот как в нашем случае — даже ведут коммуникации вместо хозяйки. Мы лишь знаем, что она живет в Гранаде, городе в сотне километров от нас, и перечисляем деньги за коммуналку и саму аренду.
Еще из отличительных особенностей — в южной Испании вообще нет отопления зимой. И несмотря теплую погоду на улице, дома приходится немного мерзнуть.
— Тут все сделано так, чтобы летом не было чересчур жарко: бетонные стены, плитка на полу, что довольно редко увидишь в Беларуси. Распространены газовые баллоны для горячей воды или бойлеры. Почти в каждой квартире есть кондиционер. Во многих, в том числе нашей, есть «патио» — такая собственная маленькая пристройка-дворик на улице. Либо же общие площадки на несколько квартир со столиком, гамаками, навесом на крыше здания. Духовки реже встречаются, это будто не считается такой базовой кухонной техникой, как у нас.
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Юлия живет в Испании уже больше года. Летом 2021 они вместе с молодым человеком переехали в Малагу из Минска. Девушка уже знала испанский и не раз бывала здесь в...
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