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Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

14.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Неподалеку от Дзержинска сейчас продается дача, в которой есть почти все для круглогодичного проживания. Она расположена в неплохом месте, полностью обставлена мебелью, рядом построены сразу две бани. Ну а в подарок новому владельцу достанется еще один дом, который можно использовать для гостей. Рассказываем подробно.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Эта дача находится в СТ «Нива-1992». Товарищество расположено в 30 километрах от МКАД, в 4 километрах от Дзержинска. От метро «Малиновка» до сюда можно добраться за 25 минут.

Главный дом возведен из клееного бруса в 2017 году. Как отмечается в объявлении, дом сочетает в себе современность и экологичность.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Площадь коттеджа – 95 «квадратов», он состоит из двух уровней. На первом расположена кухня-гостиная, детская и санузел, на втором – несколько спален. Дом полностью отделан, обставлен мебелью и готов к проживанию. Кстати, все, что можно увидеть на фото, достанется новому владельцу.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Вода в доме – круглогодичная, из скважины, канализация – септик. Отапливается дом пока что пеллетами и кондиционерами, однако уже в этом году планируется подключение коттеджа к газоснабжению.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Помимо основного дома, новый собственник получит и гостевой коттедж из газосиликата, расположенный по соседству. Второй дом полностью возведен и готов к чистовой отделке.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Также на участке стоит сразу 2 бани, 2 хозпостройки, беседка и погреб. Площадь дачного участка составляет 10 соток. Он выровнен и засеян газоном. Неподалеку от дачи есть лес и несколько озер.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Что касается времяпрепровождения, то совсем рядом (в пешей доступности) находится известный  санаторий «Веста». В нем можно получить полный комплекс санаторно-оздоровительных процедур, а зимой даже покататься на лыжах (там есть лыжный склон).

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

Дача огорожена забором. Подъездные пути чистятся круглогодично.

Стоимость дачи под Дзержинском – 116,9 тысяч долларов.

Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом

 
 
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Неподалеку от Дзержинска сейчас продается дача, в которой есть почти все для круглогодичного проживания. Она расположена в неплохом месте, полностью обставлена...
 
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