|
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
14.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неподалеку от Дзержинска сейчас продается
Дача огорожена забором. Подъездные пути чистятся круглогодично.
Стоимость
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рядом – известный санаторий, леса и озера. Недалеко от Минска продается уютная дача с гостевым домом
Неподалеку от Дзержинска сейчас продается дача, в которой есть почти все для круглогодичного проживания. Она расположена в неплохом месте, полностью обставлена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)