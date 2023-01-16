Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Два многоэтажных дома на Притыцкого (№ 113 и 115) находятся наискосок от торгового центра Green City. Для того, чтобы попасть в ТЦ, будущим жильцам будет необходимо пересекать оживленную трассу через подземный переход.

До Green City от новостроек − около 300 метров, до входа в метро − около 500.