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Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

16.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Стройка на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова (недалеко от метро «Каменная Горка») вот-вот подойдет к финишу. Один из двух монолитно-каркасных домов от «Минскстроя» сдан в эксплуатацию еще осенью, второй – обещают закончить этим летом. За время строительства квартиры в «каркасниках» застройщик предлагал как очередникам, так и всем желающим. На данный момент свободные квартиры есть в строящейся высотке. Также на рынке появились первые предложения по продаже готовых квартир. Мы посмотрели, что сейчас происходит на стройплощадке, и узнали актуальные цены.  

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Два многоэтажных дома на Притыцкого (№ 113 и 115) находятся наискосок от торгового центра Green City. Для того, чтобы попасть в ТЦ, будущим жильцам будет необходимо пересекать оживленную трассу через подземный переход.

До Green City от новостроек − около 300 метров, до входа в метро − около 500. 

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Первая высотка на 20 этажей и 3 подъезда уже полностью готова. Квартиры тут сдавались без чистовой отделки, а значит − новоселы скорее всего только приступили к ремонтам. Рядом с домом – паркинг. Места в нем шли в нагрузку к квартирам.

Возле новостройки – все лаконично: лавочки, тротуары, небольшие туи. Большую детскую площадку и спортивные тренажеры уже монтируют во дворе строящегося дома. Зона для спорта и отдыха будет общей для жильцов обеих многоэтажек.

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Второй дом рассчитан на 4 подъезда, 17 этажей и 319 квартир. Рядом также есть трехуровневая стоянка на 200 машино-мест. Здание будет сдано летом. Сейчас тут утепляются фасады, внутри отделочники оштукатуривают стены, а специализированные управления осуществляют электромонтажные и сантехнические работы.

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Что касается свободных квартир, то по последней декабрьской декларации всем желающим тут предлагали однушки площадью 40-43 квадратных метра. Стоимость «квадрата» в однокомнатных квартирах при 100%-й оплате составляла 2750 рублей. Плюсом к квартире необходимо приобретать машино-место в паркинге. Оно стоит 23,3 тысячи рублей.

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Получается, что 40-метровая однушка с машино-местом обойдется в сумму около 133 тысяч рублей (или 50 тысяч долларов). Отметим, что озвученная цена действует только до 23 января − по предыдущим декларации «квадрат» в однушках стоил на 150 рублей дороже.

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

Есть в данный момент предложения и для очередников – их ждут однокомнатные квартиры площадью от 40 до 50 квадратных метров. Стоимость квадрата для льготников с учетом нормируемой площади − 2090 рублей; для превышающей норму − 3090 рублей. Покупка паркинга для очередников также обязательна. Получается, самую маленькую квартиру с машино-местом, будучи нуждающимся, можно купить чуть меньше, чем за 40 тысяч долларов.

Кстати, в сданном доме уже появились первые квартиры на продажу. К примеру, сейчас на вторичке предлагается 45-метровая однушка на 11-м этаже. За квартиру с черновой отделкой и местом в паркинге просят 65 тысяч долларов. На фотографиях к объявлению можно посмотреть, как выглядит черновая отделка.

Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке

 
Теги: Минск
 
 
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Стройка на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова (недалеко от метро «Каменная Горка») вот-вот подойдет к финишу. Один из двух монолитно-каркасных домов...
 
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