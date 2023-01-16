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Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
16.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стройка на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова (недалеко от метро «Каменная Горка») вот-вот подойдет к финишу. Один из двух монолитно-каркасных домов от «Минскстроя» сдан в эксплуатацию еще осенью, второй – обещают закончить этим летом. За время строительства квартиры в «каркасниках» застройщик предлагал как очередникам, так и всем желающим. На данный момент свободные квартиры есть в строящейся высотке. Также на рынке появились первые предложения по продаже готовых квартир. Мы посмотрели, что сейчас происходит на стройплощадке, и узнали актуальные цены.
Первая высотка на 20 этажей и 3 подъезда уже полностью готова. Квартиры тут сдавались без чистовой отделки, а значит − новоселы скорее всего только приступили к ремонтам. Рядом с домом – паркинг. Места в нем шли в нагрузку к квартирам.
Второй дом рассчитан на 4 подъезда, 17 этажей и 319 квартир. Рядом также есть трехуровневая стоянка на 200 машино-мест. Здание будет сдано летом. Сейчас тут утепляются фасады, внутри отделочники оштукатуривают стены, а специализированные управления осуществляют электромонтажные и сантехнические работы.
Что касается свободных квартир, то по последней декабрьской декларации всем желающим тут
Есть в данный момент предложения и для очередников – их ждут однокомнатные квартиры площадью от 40 до 50 квадратных метров. Стоимость квадрата для льготников с учетом нормируемой площади − 2090 рублей; для превышающей норму − 3090 рублей. Покупка паркинга для очередников также обязательна. Получается, самую маленькую квартиру с машино-местом, будучи нуждающимся, можно купить чуть меньше, чем за 40 тысяч долларов.
Кстати, в сданном доме уже появились первые квартиры на продажу. К примеру, сейчас на вторичке предлагается 45-метровая однушка на 11-м этаже. За
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Как выглядят новые дома на Притыцкого с метром от 800 долларов. Здесь уже появились квартиры на вторичке
Стройка на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова (недалеко от метро «Каменная Горка») вот-вот подойдет к финишу. Один из двух монолитно-каркасных домов...
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