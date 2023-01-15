Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

В продаже на Realt появилось сразу несколько агроусадеб и вариантов, которые могли бы ими стать. Их необязательно рассматривать как бизнес — они могут служить просто как загородное жилье. Важно и то, что все они находятся на расстоянии до 50 километров от МКАД и стоят не дороже обычной однушки. Смотрим, как они выглядят.
Станки, Пуховичское направление, 35 км от МКАД
Объект официально оформлен как агроусадьба. Место для этого подходящее — вокруг леса, недалеко озеро Материнское. Путь до Минска занимает всего 25 минут.
Основной дом двухэтажный, на 89 «квадратов». Он деревянный, внутри отделка из вагонки.
Отопление печное, причем на первом этаже стоит большая печь с лежанкой, в комнатах на втором этаже — камины.
Вода здесь из скважины, канализация местная.
На 40 сотках (15 соток из них - ЛПХ) в окружении вековых дубов стоят еще баня, гостевой домик, навесы, зона барбекю. Имеется пруд.
В Узденском районе тоже есть места укромные и живописные. Эта деревня как раз из таких — рядом нет шумных трасс и производств, вокруг леса. При этом сюда удобно добираться как по Слуцкой, так и по Брестской трассе.
Здесь продается дом со свежим ремонтом — стены обшиты блок-хаусом, установлены окна ПВХ. Общая площадь — 54 м2.
В доме две жилые комнаты с мебелью, подсобное помещение, кухня и крытая терраса с террасной доской на полу (пристроена к дому в 2021 году). Рядом с террасой - зона барбекю.
За домом расположен сарай-пристройка, в котором можно хранить садовый инвентарь, инструмент, дрова.
Отопление печное - зимой можно воспользоваться русской печью либо камином. Вода из скважины.
На участке есть своя баня. Туалет и душевая расположены в отдельном сооружении.
Размер участка — 15 соток. Он ровный, прямоугольной формы, огражден. На нем растет много плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Деревня расположена в окружении лесов, в 20 километрах от Дзержинска. Здесь продается целая усадьба — деревянные дом и баня рядом с берегом озера. В объявлении говорится, что ранее она сдавалась в посуточную аренду и на нее был хороший спрос.
Дом компактный, из бруса, на 67 м2. В нем находятся кухня, гостиная, парилка с душем, санузел и две комнаты.
Второе строение побольше — 75м2. В нем просторная гостиная с камином и две комнаты на втором этаже.
Оба дома оборудованы всеми коммуникациями (вода горячая и холодная, канализация, свет). Вода из своей скважины, также есть колодец. На участке залит фундамент под еще один дом.
Участок 22 сотки, крайний в деревне, расположен широкой стороной к воде.
Стоимость - 49 900 долларов. Возможен обмен на квартиру в Минске или Дзержинске.
Глушка, Пуховичское направление, 50 км от МКАД
Это тихая деревня, вытянувшаяся вдоль берега Свислочи. Места живописные, при этом с хорошей транспортной доступностью. Ближайший город — Марьина Горка.
Здесь продаётся обжитый и благоустроенный хутор на просторном земельном участке в 25 соток на берегу реки. Место подходит для экотуризма.
Дом двухэтажный, имеет оригинальную архитектуру. Довольно просторный — общая площадь — 134 м2.
Отопление паровое, на твердом топливе. В гостиной имеется большой камин в художественном кафеле. На кухне еще и печь есть, в которой можно готовить.
На втором этаже расположены спальни и бильярдная.
На участке находятся и другие постройки — гараж и баня.