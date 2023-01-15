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Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

15.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В продаже на Realt появилось сразу несколько агроусадеб и вариантов, которые могли бы ими стать. Их необязательно рассматривать как бизнес — они могут служить просто как загородное жилье. Важно и то, что все они находятся на расстоянии до 50 километров от МКАД и стоят не дороже обычной однушки. Смотрим, как они выглядят.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Станки, Пуховичское направление, 35 км от МКАД

Объект официально оформлен как агроусадьба. Место для этого подходящее — вокруг леса, недалеко озеро Материнское. Путь до Минска занимает всего 25 минут.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Основной дом двухэтажный, на 89 «квадратов». Он деревянный, внутри отделка из вагонки.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Отопление печное, причем на первом этаже стоит большая печь с лежанкой, в комнатах на втором этаже — камины.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Вода здесь из скважины, канализация местная.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

На 40 сотках (15 соток из них - ЛПХ) в окружении вековых дубов стоят еще баня, гостевой домик, навесы, зона барбекю. Имеется пруд.

Эту усадьбу продают за 39 900 долларов.

Борки, Слуцкое направление, 51 км от МКАД

В Узденском районе тоже есть места укромные и живописные. Эта деревня как раз из таких — рядом нет шумных трасс и производств, вокруг леса. При этом сюда удобно добираться как по Слуцкой, так и по Брестской трассе.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Здесь продается дом со свежим ремонтом — стены обшиты блок-хаусом, установлены окна ПВХ. Общая площадь — 54 м2.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

В доме две жилые комнаты с мебелью, подсобное помещение, кухня и крытая терраса с террасной доской на полу (пристроена к дому в 2021 году). Рядом с террасой - зона барбекю.

За домом расположен сарай-пристройка, в котором можно хранить садовый инвентарь, инструмент, дрова.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Отопление печное - зимой можно воспользоваться русской печью либо камином. Вода из скважины.

На участке есть своя баня. Туалет и душевая расположены в отдельном сооружении.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Размер участка — 15 соток. Он ровный, прямоугольной формы, огражден. На нем растет много плодовых деревьев и ягодных кустарников.

За все это просят 27 500 долларов.

Юхновичи, Брестское направление, 50 км от МКАД

Деревня расположена в окружении лесов, в 20 километрах от Дзержинска. Здесь продается целая усадьба — деревянные дом и баня рядом с берегом озера. В объявлении говорится, что ранее она сдавалась в посуточную аренду и на нее был хороший спрос.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Дом компактный, из бруса, на 67 м2. В нем находятся кухня, гостиная, парилка с душем, санузел и две комнаты.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Второе строение побольше — 75м2. В нем просторная гостиная с камином и две комнаты на втором этаже.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Оба дома оборудованы всеми коммуникациями (вода горячая и холодная, канализация, свет). Вода из своей скважины, также есть колодец. На участке  залит фундамент под еще один дом.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Участок 22 сотки, крайний в деревне, расположен широкой стороной к воде.

Стоимость49 900 долларов. Возможен обмен на квартиру в Минске или Дзержинске.

Глушка, Пуховичское направление, 50 км от МКАД

Это тихая деревня, вытянувшаяся вдоль берега Свислочи. Места живописные, при этом с хорошей транспортной доступностью. Ближайший город — Марьина Горка.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Здесь продаётся обжитый и благоустроенный хутор на просторном земельном участке в 25 соток на берегу реки. Место подходит для экотуризма.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки
Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Дом двухэтажный, имеет оригинальную архитектуру. Довольно просторный — общая площадь — 134 м2.

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

 
Теги: Минск
 
 
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В продаже на Realt появилось сразу несколько агроусадеб и вариантов, которые могли бы ими стать. Их необязательно рассматривать как бизнес — они могут...
 
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