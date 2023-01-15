Усадьбы в хороших местах, не дальше 50 км от Минска. Цена - не дороже однушки

В доме две жилые комнаты с мебелью, подсобное помещение, кухня и крытая терраса с террасной доской на полу (пристроена к дому в 2021 году). Рядом с террасой - зона барбекю.

За домом расположен сарай-пристройка, в котором можно хранить садовый инвентарь, инструмент, дрова.