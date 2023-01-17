"Перед сном я мечтала о своей комнате". Белорусы рассказали о том, как десятки лет прожили в общежитии

Ира живет в общагах 9 лет: "Соседка разговаривала, стоя под нашей дверью"

Общажная жизнь началась у Иры (имя изменили по просьбе героини) со студенческих времен. 4 года она делила жилплощадь с однокурсницами. В 2018 девушка переехала в одно минское общежитие вместе с мужем. Паре выделили отдельную комнату, в корпусе коридорного типа.

- На этаже по две кухни, душа, 4 туалета для всего этажа. Все это на 10 комнат. Конкретно в нашей комнате также находился собственный умывальник, что было очень удобно, ведь не набегаешься на кухню, чтобы мыть каждую кружку, - рассказывает Ира. - Соседи - разные люди: несколько семей с маленькими детьми, бездетные семейные пары, а также были люди без семей, которые просто занимали койко-место и жили с соседями по комнате.

Отношения с соседями были дружелюбными и спокойными. Некоторых жителей, по словам героини, не было слышно даже в выходные дни. Но было и несколько человек, которые любили нарушать покой криками в общем коридоре.

- Сосед из одного крыла мог кричать что-то соседу из другого крыла, вместо того, чтобы подойти ближе и тихо поговорить. Также смущало то, что некоторые матери выводили своих маленьких детей играть прямо в коридор. Их не останавливало то, что пол там был достаточно грязным, особенно к концу дня, когда все жильцы возвращались с работы. Также их не смущало, что дети бегали, кричали, стучали в двери, мешались под ногами на кухне. В такие моменты мне было очень страшно, особенно когда несешь из кухни в комнату кастрюлю с горячей едой.