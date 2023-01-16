«Снимаю видео — а на меня выходит стадо оленей». Семья купила старый дом в Беловежской пуще и сделала усадьбу

Источник материала: realt.by

Наталья и ее муж купили старый дом в деревне Маковище в Беловежской пуще. Думали, что после ремонта перевезут сюда родителей, но не получилось. Тогда решили сделать агроусадьбу. Наталья рассказала, что деревня была почти заброшенной, а сейчас возрождается (туда по инициативе нашей героини даже провели газ!). Поговорили про то, в каком состоянии был дом, что пришлось переделывать, а еще об особенностях жизни в пуще и про пожилых соседей.

— Мы были самыми первыми, кто купил в этой деревне землю с государственного аукциона, — говорит Наталья . — Друг, который до нас купил участок в соседней деревне, рассказал нам, что есть такая деревня Маковище в Беловежской пуще — там можно купить какую-то земельку. Беловежская пуща — это бренд, где всегда хотелось остановиться. Здесь совершенно уникальный воздух: его хочется резать кусочками, упаковывать и увозить с собой, потому что надышаться им невозможно. Здесь энергетика простора, свободы. Деревня не скученная: лес с трех сторон, а с одной стороны поле. Я здесь ничего не боюсь, могу ходить в полной темноте.

Сейчас семья воспитывает детей-школьников, а когда они подрастут, думают, чтобы и самим переехать сюда жить на постоянку.

— Когда мы здесь появились в 2011 году, это была полностью заброшенная деревня. Местные жители — это пожилые люди около 80 лет. И было пару дач. По нумерации здесь 46 домов, но половины из них в реальности не существует.

Мы купили участок — построили дом, потом купили второй участок — построили еще один дом. И началось возрождение этой деревни. Нам удалось провести газ. Местные жители этого не хотели, нам пришлось их уговаривать. Дачники заборы покрасили, где-то окна поменяли. Местная власть асфальт по деревне провела, мусорные контейнеры поставили. Несколько семей приехали, чтобы жить здесь постоянно... Сами местные жители на нашей усадьбе продают яйца, творог, молоко.