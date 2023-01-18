«Поездка на такси – доллар, завтрак в кафе – 3». Белорус переехал на Бали и теперь строит там отель

«Именно на Бали я поймал ощущение полноты жизни»

На Бали Сергей вместе с женой и двумя детьми переехал два года назад. Вообще, отдых в холодное время года для его семьи давно стал традицией. Среди стран, где уже успели «перезимовать» белорусы − Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Куба. С целью отогреться от отечественных морозов в первый раз попали и на Бали:

− Врачи порекомендовали нам морской климат, чтобы дети получали побольше солнца, чтобы вырабатывался витамин D, чтобы было меньше аллергий. На Бали мы приехали два года назад, и честно говоря, так очаровались, что захотели тут остаться. А ведь мы уже побывали во многих местах. Я до этого два года жил в Америке, год жил в Англии, но нигде не было такого желания. А на Бали захотелось задержаться на более долгое время, что мы и сделали. Вот с тех пор собственно здесь и живем. Что нравится? Да – все! Здесь крутая атмосфера, относительно невысокие цены, потрясающие люди, климат, ну и океан − конечно. Знаете, именно на Бали я поймал ощущение полноты жизни. Я узнал, что она может быть не рутинной, а яркой, насыщенной впечатлениями и эмоциями.

Попав на Бали и оценив местный рынок недвижимости, Сергей решил, что это та сфера, в которую стоит вложиться. Отметим, что опыт работы с недвижимостью у мужчины уже был. За плечами – открытие двух гостиниц в Беларуси (одну из них продали). На острове внимание белоруса также привлек отельный бизнес. Сперва Сергей хотел купить готовую недвижимость, но посмотрев несколько вариантов и изучив местные реалии, пришел к выводу, что лучше построить отель с нуля.