Власти ответили дольщикам, почему до сих пор не могут достроить дом на Карастояновой в Минске

В ответе на коллективное обращение участников долевого строительства объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в границах улиц Пригородной, Гая» за подписью замглавы администрации Олега Фролова, в частности, сообщается:

«На протяжении всего периода строительства объекта наблюдается низкая заинтересованность со стороны потенциальных дольщиков в долевом строительстве ввиду высокой стоимости машиноместа и высоких процентных ставок по кредитам. В связи с недостаточностью желающих из категории многодетных граждан, в августе 2021 года было принято решение Мингорисполкома, разрешающее строительство 56 квартир нуждающимися, без направлений администраций района. Также с апреля 2022 года предприятие получило возможность реализовать квартиры на коммерческой основе. Вместе с тем, данная мера не принесла ожидаемого результата».

В письме рассказывается, что предприятие пыталось завлечь потенциальных дольщиков рекламой на радио, в метро и в инстаграме, отправило более 500 писем крупным предприятиям и организациям, обратилось в государственное риэлтерское агентство и даже заключило партнерские договоры с двумя банками. Однако ожидаемого результата это не принесло.