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Власти ответили дольщикам, почему до сих пор не могут достроить дом на Карастояновой в Минске
17.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В декабре мы
В ответе на коллективное обращение участников долевого строительства объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в границах улиц Пригородной, Гая» за подписью замглавы администрации Олега Фролова, в частности, сообщается:
«На протяжении всего периода строительства объекта наблюдается низкая заинтересованность со стороны потенциальных дольщиков в долевом строительстве ввиду высокой стоимости машиноместа и высоких процентных ставок по кредитам. В связи с недостаточностью желающих из категории многодетных граждан, в августе 2021 года было принято решение Мингорисполкома, разрешающее строительство 56 квартир нуждающимися, без направлений администраций района. Также с апреля 2022 года предприятие получило возможность реализовать квартиры на коммерческой основе. Вместе с тем, данная мера не принесла ожидаемого результата».
В письме рассказывается, что предприятие пыталось завлечь потенциальных дольщиков рекламой на радио, в метро и в инстаграме, отправило более 500 писем крупным предприятиям и организациям, обратилось в государственное риэлтерское агентство и даже заключило партнерские договоры с двумя банками. Однако ожидаемого результата это не принесло.
«Несмотря на принимаемые предприятием меры по привлечению граждан и юридических лиц для строительства объекта, остаток нереализованных квартир составляет 26 однокомнатных, также не реализовано 24 машиноместа и 7 встроенных помещений. С января 2022 года было заключено всего 27 договоров. Отсутствие дольщиков по данному объекту не позволяет осуществлять строительство в предусмотренных объемах и сроках».
Для окончания строительства дома предприятие обратилось в Мингорисполком о включении объекта в перечень для кредитования в рамках Указа Президента «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования в экономике». Данный вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения. В настоящий момент срок строительства дома продлен до 15 марта 2023 года.
Напомним, что многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями возводится в районе диспетчерской станции «Карастояновой» по заказу УКСа Центрального района. Для того чтобы поместить здесь новостройку пришлось снести несколько частных домов.
Здание имеет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны дом опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, однако затем жилье стало доступным для всех желающих.
В данный момент дом-крепость выглядит почти готовым. С внутренней стороны многоэтажки не хватает балконных ограждений, кое-где не заделаны фасады, отсутствует благоустройство.
Среди оставшихся в продаже квартир – однокомнатные площадью от 39 до 45 квадратов. Претендовать на это жилье могут как нуждающиеся, так и все желающие. Обязательным условием покупки является паркинг, который стоит 54,6 тысячи рублей. Нуждающимся метр предлагают по 1995 рублей для нормативной площади и 2700 рублей выше нормы (762 и 1032 доллара − соответственно). Что касается всех желающих, то для них «квадрат» стоит 1390 долларов: в эту цену сразу входит и машиноместо. Согласно сентябрьской
Получается, что стоимость 40-метровой однушки с паркингом для очередников сейчас составляет около 53 тысяч долларов, а для неочередников – около 56 тысячи долларов.
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В декабре мы рассказывали про «зависшую» стройку дома на улице Лилии Карастояновой в Минске. Этот каркасный дом УКСа Центрального района возводит тут с 2020 года....
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