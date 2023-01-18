С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

В объявлении обращает на себя внимание дизайнерский ремонт с чисто мужским характером. Вся квартира выдержана в серых тонах с дерзкими красными и желтыми акцентами. В студии достаточно много брутальных деталей − грубый потолок без отделки, боксерская груша, мотоциклетные шлемы, лофтовые полки и перегородки из металлической сетки.