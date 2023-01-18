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С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

18.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сейчас в Минск Мире продается квартира с чисто «мужским» ремонтом. Студия с дизайнерским ремонтом находится на 24-м этаже, откуда открывается вид на весь новый район. На жилье обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора», ну а мы рассмотрели объект подробнее.

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

Так, эта стильная квартира находится на улице Братской, 10. Это – дом «Марина 5», возведенный в квартале «Эмиратс» одним из первых, еще в 2018 году.

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

Площадь квартиры – 50 квадратных метров. Потолки – 2,7 метра. Планировка – открытое пространство с разнообразными выделенными зонами. При входе попадаешь в кухню-гостиную, а справа – находится спальная зона.

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого
С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

Из панорамных окон открываются виды на весь район. «Уголок» возле французского балкона оформлен в виде подиума. Судя по черному кожаному креслу, там предполагается зона релакса.

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

В объявлении обращает на себя внимание дизайнерский ремонт с чисто мужским характером. Вся квартира выдержана в серых тонах с дерзкими красными и желтыми акцентами. В студии достаточно много брутальных деталей − грубый потолок без отделки, боксерская груша, мотоциклетные шлемы, лофтовые полки и перегородки из металлической сетки.

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

Ну а в зоне спальни будущего владельца встретит отпечаток губной помады.

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

Стоимость этой однокомнатной квартиры − 122 тысячи долларов (2470 долларов – за «квадрат»).

С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в Минск Мире продается квартира с чисто «мужским» ремонтом. Студия с дизайнерским ремонтом находится на 24-м этаже, откуда открывается вид на весь новый...
 
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