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С боксерской грушей и поцелуем на стене. В Минске продается чисто мужская студия. Дорого
18.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сейчас в Минск Мире продается квартира с чисто «мужским» ремонтом. Студия с дизайнерским ремонтом находится на 24-м этаже, откуда открывается вид на весь новый район. На жилье
В объявлении обращает на себя внимание дизайнерский ремонт с чисто мужским характером. Вся квартира выдержана в серых тонах с дерзкими красными и желтыми акцентами. В студии достаточно много брутальных деталей − грубый потолок без отделки, боксерская груша, мотоциклетные шлемы, лофтовые полки и перегородки из металлической сетки.
Стоимость этой однокомнатной
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Сейчас в Минск Мире продается квартира с чисто «мужским» ремонтом. Студия с дизайнерским ремонтом находится на 24-м этаже, откуда открывается вид на весь новый...
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