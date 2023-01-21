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Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира

21.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минск полон сюрпризов − жилые дома тут можно найти в самых неожиданных местах. К примеру, прямо в сердце промышленной зоны рядом с кольцевой и Заводским районом. Именно тут находится поселок Минской овощной фабрики (МОФ), спрятавшийся между деревнями Большое Стиклево и Большой Тростенец. Сейчас в этом тихом месте продается очень симпатичная трехкомнатная квартира. Рассказываем про необычный поселок и про жилье в нем.

Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира
Единственная улица поселка. Скриншот Яндекс. Зеркала.

Поселок МОФ − эксклав деревни Большое Стиклево (которая – уже Минск) в анклаве Минского района внутри Минска. Звучит сложно, а выглядит вот так.

Строился поселок для работников Минской овощной фабрики в 70-80-е годы. Сегодня он представляет собой тихий квартальчик из одной улицы – Фабричной. Сама улица со всех сторон окружена промзоной и представляет собой две линии типовых домов. Все жилье в поселке рассчитано на одну или две семьи. Мы пытались найти панорамы или фотографии единственной улицы поселка, но в сети их крайне немного. Поэтому просто посмотрим на квартал сверху. Можно заметить, что тут много зелени, но со всех сторон поселок окружают разнообразные предприятия − завод виноградных вин «Пять континентов», несколько СТО, склады «Евроопта» и собственно овощная фабрика.

Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира

Когда-то улица принадлежала исключительно материнскому предприятию, а местные жители официально были прописаны прямо на «Минской овощной фабрике». Но уже в «нулевых» во время приватизации жителей присоединили к Большому Стиклево. Сегодня проживающие в МОФ обслуживаются в поликлинике №17 на Герасименко, посещают детские сады и школы Заводского района.

Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира

Именно здесь в кирпичном доме по улице Фабричной, 12 сейчас продается трехкомнатная квартира. Площадь жилья – 119 квадратных метров.

Квартира имеет отдельный вход и занимает весь второй этаж. Все комнаты в квартире изолированные, в одной из комнат есть французское окно до пола. Из бонусов таунхауса − высокие потолки, два санузла, большой подвал.

Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира
Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира
Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира

Судя по фотографиям, в доме сделан современный качественный ремонт. Все удобства тоже в наличии − центральная канализация и водопровод, отопление − собственный котел.

К дому примыкает собственный участок земли площадью 14 соток. Рядом с домом высажены плодовые деревья.

Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира
Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира
Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира

Стоит отметить, что никакой особой инфраструктуры в МОФ нет. Ближайшие продукты – в торговом центре «Яркий» в Стиклево, либо в небольшом магазинчике в многоэтажке рядом с Минской овощной фабрикой, также в паре километров есть ТЦ «МОМО» на Партизанском проспекте. До школ и детских садов придется пройти или проехать. Относительно недалеко находится метро «Могилевская» − до нее 5 минут на машине или 15 минут общественным транспортом.

Стоимость данной квартиры – 99 тысяч долларов (832 доллара за«квадрат»).

 
Теги: Минск
 
 
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Минск полон сюрпризов − жилые дома тут можно найти в самых неожиданных местах. К примеру, прямо в сердце промышленной зоны рядом с кольцевой и Заводским районом....
 
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Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
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