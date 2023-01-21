Нашли минский квартал, о котором никто не знает. Он в центре промзоны, но тут продается уютная квартира

Судя по фотографиям, в доме сделан современный качественный ремонт. Все удобства тоже в наличии − центральная канализация и водопровод, отопление − собственный котел.

К дому примыкает собственный участок земли площадью 14 соток. Рядом с домом высажены плодовые деревья.