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Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ
22.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня мы покажем вам очень недорогую дачу, в которой есть почти все для отличного загородного отдыха. Во-первых – живописная местность недалеко от Минска, во-вторых – канализация и другие удобства (даже стиральная машина), в третьих – участок с плодовыми деревьями и газоном. Рассмотрели дачу-малютку за 25 тысяч долларов внимательно.
Площадь постройки, возведенной в 2020 году, небольшая − всего 38 «квадратов». При этом внутри дача не выглядит тесной. Она полностью отделана и меблирована (мебель входит в стоимость). В доме выделены гостиная с большими окнами, спальня и кухня. В каждой комнате для тепла и прохлады работают мощные конвекторы.
Что касается товарищества, то оно – современное, в летний период тут работает магазин. В километре от СТ – остановка на которой останавливаются маршрутки и автобусы до Минска.
Для любителей природы сообщаем, что дом находится вблизи лесных массивов, с богатыми ягодными и грибными местами. В 500 метрах от дачи ест водоем − озеро Тадулино с оборудованным пляжем.
Стоимость
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Сегодня мы покажем вам очень недорогую дачу, в которой есть почти все для отличного загородного отдыха. Во-первых – живописная местность недалеко от Минска,...
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