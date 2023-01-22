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Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

22.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня мы покажем вам очень недорогую дачу, в которой есть почти все для отличного загородного отдыха. Во-первых – живописная местность недалеко от Минска, во-вторых – канализация и другие удобства (даже стиральная машина), в третьих – участок с плодовыми деревьями и газоном. Рассмотрели дачу-малютку за 25 тысяч долларов внимательно.

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

Этот домик находится в садовом товариществе «У Озера», что в 35 км от МКАД в Логойском направлении. Асфальт ведет почти до дач, по гравийке надо проехать около километра.

Сам дом − каркасно-засыпной, утеплен (10 см), накрыт мягкой черепицей, в нем установлены стеклопакеты и металлическая дверь. 

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ
Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

Площадь постройки, возведенной в 2020 году, небольшая − всего 38 «квадратов». При этом внутри дача не выглядит тесной. Она полностью отделана и меблирована (мебель входит в стоимость). В доме выделены гостиная с большими окнами, спальня и кухня. В каждой комнате для тепла и прохлады работают мощные конвекторы.

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ
Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ
Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ
Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ
Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

Санузел также находится в доме – тут есть душевая кабина (нагрев воды осуществляется проточным водонагревателем) и стиральная машина. Вода на даче – сезонная, заведена в дом, канализация местная.

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

Дача стоит на участке в 10 соток. Территория полностью огорожена забором из профнастила и частично штакетником с ленточным фундаментом (въездные ворота и калитка.) На участке высажены плодовые деревья, газонная трава и клубника. 

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

Рядом с участком, кстати, оборудованная детская площадка с качелями и спортивной зоной.

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

Что касается товарищества, то оно – современное, в летний период тут работает магазин. В километре от СТ – остановка на которой останавливаются маршрутки и автобусы до Минска.

Для любителей природы сообщаем, что дом находится вблизи лесных массивов, с богатыми ягодными и грибными местами. В 500 метрах от дачи ест водоем − озеро Тадулино с оборудованным пляжем.

Стоимость дачи в Логойском районе – 25 тысяч долларов.

Обнаружили под Минском совсем недорогую дачу, но со стиралкой, канализацией и в современном СТ

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы покажем вам очень недорогую дачу, в которой есть почти все для отличного загородного отдыха. Во-первых – живописная местность недалеко от Минска,...
 
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