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«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

23.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что говорят люди, поменявшие Минск на пригород? Чем свой дом лучше квартиры? Чем их отдых на газоне круче прогулок по проспекту? Что за городом может затмить походы в театр и ресторан? Ответы на эти вопросы дали наши герои, которые на себе прочувствовали все прелести и сложности переезда.  Партнер материала — пылесосы Dreame, которые облегчают домашние заботы и берут на себя вопросы чистоты в загородном доме.

«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

«Первые пару месяцев провели в спартанских условиях»

Инна и Сергей о собственном доме в Смолевичах не сильно мечтали — молодой семье нравился Минск. Но на покупку собственной квартиры средств не было, впереди маячила перспектива жить с маленьким ребенком на съемных .

- Мы стояли на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В 2014 году появилась возможность дешево купить участок в Смолевичах. Решили, что будем поэтапно строить дом, - говорит Инна.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Супруги все силы бросили на стройку - и через пару лет дом был готов.

- Ну, почти готов. Без туалета, чистовой отделки и мебели, - смеется Инна. - Из съемной квартиры мы перебрались в конце лета 2019 года, чтобы больше не платить за аренду 300 долларов каждый месяц. Эти деньги пошли на завершение стройки. Пару месяцев, правда, пришлось провести в спартанских условиях.

Супруги все доделывали постепенно, комнату за комнатой. Какие-то сложные и дорогостоящие работы разбивали на этапы. Где-то приглашали специалистов, где-то обходились своими силами. Например, декоративный кирпич в зоне кухни и в прихожей клеил Сергей — получилось неплохо. Красил стены и делал потолки в спальнях тоже сам.

Были и проблемы — сантехники, которые занимались системой отопления, некачественно спаяли одну трубу и владельцы долго не могли понять, почему падает давление в системе. Потом в ванной и коридоре начали сыреть стены, вздуваться ламинат. Чтобы найти место утечки, пришлось разбивать плитку в санузле, штробить стяжку.

- Неприятно, когда приходится переделывать, - говорит Инна. - Но, это наверное, была самая большая проблема в нашем доме.

Жить и параллельно заниматься ремонтом — значит постоянно делать генеральную уборку. Помогал строительный пылесос. Теперь, когда ремонт завершен, уборка делается гораздо проще.

Мы решили протестировать в доме робот-пылесос Dreame Bot L10s Pro. Он деловито «обмерил» все комнаты, определил фронт работ и, пока мы разговаривали под кофе с хозяйкой дома, сделал уборку.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями
Робот-пылесос Dreame Bot L10s Pro оснащен навигацией с использованием технологии LiDAR, технологией 3D-сканирования на основе структурированного света. В комплект входят две вращающиеся насадки для влажной уборки.

- До того как мы положили плитку во дворе, в дом с обувью вносились кучи песка, - говорит Инна, наблюдая за работой пылесоса. - Попадая в прихожую, он дальше разносился по всем комнатам. Младшая дочь только недавно начала ходить, большую часть времени проводит на полу, значит, его нужно постоянно держать в чистоте. Думаю, что робот в таких случаях — идеальное решение.

Семье нравится их дом — просторный, уютный, на 140 «квадратов». Проект удачный — одноэтажный, с тремя большими спальнями, санузлом, светлым пространством кухни-гостиной. Добавьте гардеробную, котельную и пристроенный гараж - и получим идеальный загородный дом для жизни семьи с двумя детьми.

- Дом со встроенным гаражом - прекрасная идея, - делится Инна. - Особенно это понимаешь зимой: чтобы выехать утром, не нужно чистить машину. Когда у тебя на руках еще и маленький ребенок, это очень удобно.

Важное, чуть ли не главное отличие дома от квартиры по мнению супругов - нет соседей ни сверху, ни сбоку, ни под тобой. 


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

- Нам «везло» на соседей в Минске — одни курили в смежном туалете, вторые выбрасывали всё подряд в окно. В одной из квартир нас терроризировала соседка снизу: ей казалось, что мы специально постоянно прыгаем и стучим по полу.

Жить за городом семье нравится — в доме простор, вышел во двор - свежий воздух, тишина. Участок большой - 15 соток. Сергей говорит, что на его благоустройство придется еще потратиться - посадить газон, сад, сделать отмостку, подсыпку. Но это его не пугает - все со временем сделается.

- Места хватает, за домом еще и баню с хамамом хочу построить, чтобы в любой день после работы можно было приехать и расслабиться, - делится планами владелец. 

Район "Липки" за несколько последних лет сильно изменился, ожил, в центре поставили детскую и спортивную площадки, положили асфальт. Супругам есть с чем сравнивать:

- Сразу, конечно, было о чем взгрустнуть после всех минских удобств — район новый, мы чуть ли не единственные на улице, дороги плохие, - вспоминает Инна. - Все дела привязаны к машине. На работу в Минск, в садик, в магазин — без нее никак. Всю свою неделю нужно продумывать наперед, никакой импровизации. Сейчас я в декрете с младшей дочкой, старшая в школу и обратно добирается на автобусе. Только на кружки возим ее на машине, но это уже не выглядит большой проблемой.

«В первое же утро из окна спальни мы увидели синее небо и сосны»

Минчане Ольга и Кирилл и их трое детей четыре месяца назад сменили прописку — переехали из квартиры в Уручье в частный дом. При этом по документам они остались минчанами — их новое жилье находится в Соколе, который является частью Октябрьского района Минска.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

— Мы жили в трехкомнатной квартире в Уручье, и меня все устраивало — я люблю город, — говорит Ольга. — Но у мужа была мечта о собственном доме, с участком, с баней. Он посматривал на участки возле Минска, искал варианты. Но я готова была согласиться только на дом в городе. Правда, такие стоят баснословно дорого.

Весной 2021-го муж увидел информацию о застройке в Соколе. Здесь семья никогда раньше не бывала и удивилась, узнав, что это тоже Минск, только в 20 километрах от МКАД. Район в Соколе, куда они приехали, новый, состоящий из 80 двухквартирных таунхаусов. На тот момент заселенных домов было немного, для покупки предлагались таунхаусы на этапе коробки — без окон, стяжек.

— Этот вариант устраивал и меня, и мужа — свой дом, свой участок и это Минск, — говорит Ольга. — Улицы уже были с асфальтом, с фонарями, рядом лес, вдоль улиц сосны и березы. Инфраструктура тоже понравилась — есть школа, два детских сада, магазины. В итоге мы заключили договор с УКСом — и через год переехали в свой дом.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Что он из себя представляет? Это двухэтажный таунхаус на две отдельные квартиры по 140 «квадратов». На первом этаже прихожая, котельная, жилая комната, гостиная с выходом на террасу и задний двор, санузел, просторная кухня. Лестница от застройщика винтовая, сваренная из металла, ступени деревянные. Под крышей находятся еще три спальни, ванная комната, гардеробная.

Чистовую отделку в доме семья постепенно меняет под свои вкусы. В гостиной, например, обои в полосочку от УКСа уступили место более современным. Еще предстоит разобраться с такими же обоями на втором этаже.

Супруги специально выбрали дом в начале улицы — чтобы было меньше соседей. Совсем без них в двухквартирном таунхаусе не получится, квартиры отделяет общая стена. Звукоизоляция здесь приличная: соседей совершенно не слышно.

— Первый восторг от жизни за городом получили в первое же утро после заселения — из окна спальни увидели синее небо и сосны, — делится впечатлениями Ольга. — Было очень непривычно для нас, живших в серой панельке с видом на серые панельки.

Главные опасения после переезда: как отреагируют дети, которые привыкли к своим минским школам и садикам? Сначала супруги думали, что будут возить их из Сокола в Уручье. Потом решили, что это всё же не вариант. Поэтому старший сын ходит в местную школу, средний ребенок — в садик с бассейном. С малышкой Ольга пока находится дома.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Работа у Кирилла и детские кружки в Минске, нужно каждый день садиться за руль. Но, как говорит Ольга, дороги хорошие, скоростные, время в пути пролетает незаметно.

— Пока больше восторга, я не чувствую себя оторванной от города. Наоборот, в этом районе есть свои фишки. Например, фермерский рынок в сезон — такая мини-Комаровка. Есть пиццерия, кафе с дискотекой, клуб фитнеса. Чего не хватает, так это кофеен, где можно купить кофе с собой.

В бытовом плане по сравнению с квартирой в доме гораздо больше уборки, считает Ольга. Во-первых, больше площадь, два этажа. Больше окон — 12 штук, каждое нужно периодически мыть. Во-вторых, на участке благоустройства еще нет, поэтому вся грязь с обувью заносится внутрь. И если на первом этаже с ежедневной уборкой помогает робот-пылесос, то лестницу и второй этаж Ольга убирает вручную.

Пока мы пили кофе, хозяйка дома протестировала вертикальный пылесос Dreame V12 Cordless Vacuum Cleaner, с которым мы приехали в гости. Он аккумуляторный, работает так тихо, что разговор с Ольгой не прерывался.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями
Мотор пылесоса Dreame V12 Cordless Vacuum Cleaner вращается со скоростью 150 тысяч оборотов в минуту, создавая высокую мощность всасывания. Заряда хватает на 90 минут работы в стандартном режиме, на 30 минут — в мощном и на 10 минут в режиме максимальной производительности.

— С ним убирать гораздо удобнее, чем с проводным, а на лестнице он и вовсе незаменим, — делится впечатлениями Ольга во время «тест-драйва». — Главные плюсы в том, что нет проводов, он мощный, при этом легкий. Щетка маневренная, можно пропылесосить любой закоулок.

Свой дом требует приложения усилий и на улице — дворников здесь нет, всё нужно делать самим.

— Зимой, когда выпал первый снег, мы очень радовались — вокруг было так красиво, — рассказывает Ольга. — Правда, потом это стало проблемой — только расчистил двор, а его опять замело по пояс.

Несмотря на эти неожиданные для городского жителя сложности, Ольга и Кирилл не жалеют о переезде — мечта о комфортной жизни в своем доме и при этом в городе, похоже, сбылась.

«Пока не было большого окна, мы смотрели в телевизор»

Екатерина и Олег к загородной жизни шли неторопливо — стройку в Острошицком городке затеяли еще в 2015 году, а минскую прописку на деревенскую сменили лишь два года назад.

— Я в городе родилась и выросла, и не очень понимала, как жить в собственном доме, — рассказывает Екатерина. — Нужно было попробовать. Сначала мы приезжали сюда по выходным — что-то достраивали, занимались благоустройством. Позапрошлым летом дети сказали: а давайте поживем здесь до осенних каникул. Потом продлили себе деревню до зимних каникул. Так и остались. При этом отделка еще не была готова — стены и полы красили уже в процессе, кухни не было — просто доски, мебель по минимуму.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Дом деревянный, с мансардным этажом. Дерево супруги выбрали потому, что им хотелось жить в доме из натуральных материалов. Вторая причина — экономическая целесообразность: деревянный дом на тот момент выходило дешевле построить.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Два года дом не только обживался и обрастал мебелью, но и претерпевал изменения. Например, в гостиной раньше было стандартное окно. Теперь панорамное, практически на всю ширину стены.

— Пока не было большого окна, мы смотрели в телевизор, — говорит Олег. — Когда всё же решились и вырезали проем, диван начали разворачивать к нему — наблюдать за сменяемостью природы. Так появилось и окно в зоне кухни — приятно готовить и смотреть не в стену.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Отопление электрическое — в комнатах стоят электроконвекторы. Олег говорит, что до этого у них был пеллетный камин, к которому были подключены радиаторы. Нужно было каждые три дня засыпать в бункер пеллеты, убирать золу и терпеть специфический запах. Электричеством обогревать дом проще и эффективнее. Тем более, что есть специальный тариф для отопления — получается не так уж и дорого. Все коммуникации подчиняются системе умного дома с голосовым помощником. 

— Одно из главных открытий — нам всем хватает места, — делится впечатлениями Екатерина. — Мы жили в маленькой квартирке на 47 «квадратов», а в доме у нас у каждого своя комната, просторная ванная, огромная гостиная. И мы друг другу не мешаем.

Но 140 «квадратов» в двух уровнях требуют ухода — Екатерина говорит, что в своем доме нужно постоянно поддерживать порядок.

— Мы, родители, не превратились в обслуживающий персонал — дети стараются помогать. У нас в семье распределены обязанности. Младшая дочь, например, заведует посудомойкой — загружает ее, разгружает. Старшая варит супы по выходным. Сын косит, помогает папе.

Уборку первого этажа поручили Кеше — так в семье называют робот-пылесос. Здесь он вычищает всё до пылинки, даже в углах.

— Качество уборки выше, чем у классического пылесоса, — говорит хозяйка дома. — У нас в доме нет порогов — мы сознательно создавали безбарьерную среду — и робот свободно перемещается по комнатам первого этажа. Так что в частном доме он просто необходим.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями
Dreame Bot L10s Pro с гибкой системой настроек может убирать отдельные заданные участки, объезжать запретные зоны и останавливать уборку сразу после голосовой команды.

Владельцы отмечают, что свой дом в содержании и обслуживании дороже квартиры. Также важно, чтобы все системы жизнеобеспечения были изначально смонтированы надежно — это не город, где после звонка приедет сантехник и починит канализацию. Еще деревня учит планированию и запасливости: тут если чего-то не купил, то сбегать по-быстрому не получится, в шаговой доступности нет магазинов.

— Жизнь за городом дороже сама по себе, больше ограничивает и обязывает, — говорит Екатерина. — По-хорошему, в семье нужны две машины, а значит нужно больше тратить на страховку, транспортный налог, обслуживание. Дети учатся в гимназии в Боровлянах — нужно их отвезти и привезти — это уже затраты на бензин. Бывает, что машина ломается, тогда кооперируемся с соседями — утром мы детей завозим, а после учебы они забирают и привозят. Нам повезло — наши соседи стали близкими друзьями. Детям тоже классно — на улице много одногодок, они ходят друг к другу в гости, дружат.


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

Котов и собак в этой семье сразу несколько — успевай только их клички запоминать.

— Специально мы их не заводили — они сами к нам приходят, — говорит Екатерина. — Когда еще строились, «приблындалась» кошка Джесси. Потом она принесла котят. Весь выводок разбрелся кто куда, а черный Север остался — решил, видимо, что это его дом. С нами еще живет дворняга Фокси. А недавно прибился молодой пес и никуда не уходит. Работает как звонок — предупреждает нас лаем о гостях во дворе. Может, нужен кому из читателей Realt?


«Жизнь за городом дороже сама по себе». Переехали из квартир в частные дома — и делятся впечатлениями

В Минске Екатерина работала начальником отдела сбыта. В деревне профиль ее деятельности изменился радикально — теперь она ландшафтный дизайнер.

— Мне не хотелось повторять то, как было на даче родителей, когда все растения и цветы, купленные беспорядочно в больших количествах, хаотично высаживались в цветниках и клумбах. На собственном участке я хотела понимания, что я делаю, зачем, что должно получиться в итоге. Так что я училась на ландшафтного дизайнера в первую очередь для себя. В итоге это стало моей новой профессией.

Предпочитаете городской комфорт или вид на лес из окон? У Dreame есть решения для любого ритма жизни. Наслаждайтесь событиями вокруг вас, а надежные и быстрые пылесосы наведут порядок дома!

 
Теги: Минск
 
 
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