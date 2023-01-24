"Министр культуры по утрам ходил в сарай за яйцами". Поговорили со старожилами довоенного элитного дома с бассейнами в санузлах

- В 49-м году ордер на квартиру получил мой дедушка. До войны он был председателем Пинского облисполкома, а потом уже работал в Совмине. Когда началась война дедушка находился в Кисловодске. Мама к тому моменту уже закончила школу, но все еще не знала куда поступать. Война и определила ее судьбу. Бабушка рассказывала, что весь руководящий состав с семьями погрузили на баржи для эвакуации. Они сплавлялись три дня. Хорошо, что вода в реке была пресной, потому что ни еды, ни чистой воды никто с собой не брал. В чем были - так и поехали. Уже в Москве мама решила пойти в военкомат. Поскольку ей было всего 16 лет, на фронт ее не взяли, но отправили в военное училище связи в Саратов. Моего папу она встретила на войне. В 1945-м они поженились. Я была самой младшей в семье среди двух старших братьев, - рассказывает о родных героиня. Сейчас в живых никого из них нет. Связь женщина поддерживает лишь с племянниками, которые живут в другой стране. - Всех детей мама рожала в Беларуси. Так как папе по работе приходилось часто переезжать, нас в определенный момент решили оставить на бабушку, чтобы не прерывать учебный процесс. Мне тогда было 8 лет.