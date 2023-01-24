Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

Если говорить о строящихся секциях, то там свободные квартиры еще есть. Правда, как рассказали нам в отделе продаж, их уже – немного:

− Квартиры есть, но смотря, какие вас интересуют. К примеру, в третьей секции осталась всего одна трешка 78 метров на четвертом этаже. Есть пару полноценных двушек по 68 метров – на 4-м и на 9-м этажах.

Чуть больше выбор квартир в четвертой секции – тут есть 42-метровая однушка, 58-метровые двушки, 98-метровые трешки и 116-метровые четырешки.

− А когда паркинг начнут строить?

− Планируем где-то через месяц начать. Сейчас еще идет расселение двухэтажного дома, скоро этот процесс уже завершится. Паркинг будет открытого типа. Ориентировочная стоимость парковочного места – от 3 до 5 тысяч долларов примерно.

− А что по срокам сдачи дома? Когда реально сдадут?

− Можно рассчитывать на ноябрь этого года.

Цена за метр при 100% оплате такая: однушки − 1200 долларов, двушки – 1080, трешки – 1000-1080, четырешки – 900-950. Также дольщики могут воспользоваться рассрочкой, но «квадрат» при этом вырастет до 1300 долларов.

Посчитаем, во сколько обойдется квартира, если вносить всю сумму целиком. Получается, что однушка площадью 42 «квадрата» будет стоить 50,4 тысячи долларов, двушка площадью 58 «квадратов» − 62,8 тысячи долларов, двушка в 68 «квадратов» − 74 тысячи долларов, 78-метровая трешка – 85 тысяч долларов, 98-метровая трешка без кладовой – 98 тысяч долларов, 116-метровая четырешка – 105 тысяч долларов (если на первом этаже) и 114 тысяч долларов (с кладовой, не на первых этажах).