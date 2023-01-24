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Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов
24.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, тихо строится в районе метро «Грушевка» с 2020 года. Первые два подъезда девятиэтажного комплекса под поэтичным названием «Гармония» сдали совсем недавно, вторую половину дома – еще возводят. На старте продаж застройщик привлекал дольщиков относительно невысокими ценами, а что происходит со стоимостью сейчас? Мы посмотрели, как идет стройка, и узнали актуальный ценник на квартиры.
Напомним, что строит «Гармонию» компания «Арэса-Сервис». Жилой «каркасник» на 5 подъездов растет на месте старых двухэтажных домов, которые были снесены. Комплекс будет состоять из девятиэтажного дома со встроенным магазином и многоуровневой стоянки на 300 машиномест. В соседях у новостройки − жилая пятиэтажка и налоговая инспекция Московского района.
Строительство первых двух подъездов стартовало в сентябре 2020 года, а завершилось в конце 2022-го (хотя должно было – в 2021-м). Перед новостройкой уже появилась детская площадка. Когда достроят весь дом, игровая и спортивная зоны займут весь двор.
Сейчас в первой части дома идут ремонты, а рядом уже гудит новая стройка. В настоящий момент тут возводят 3-й и 4-й подъезды. К сожалению, начало года на стройке было
Из приятных бонусов – подъезды со сквозными проходами (на улицу и во двор), потолки по 2,7 метра, лифты OTIS, собственные кладовки в подвале (не у всех квартир).
Что и почем продается?
Что касается цен, то на старте продаж в сентябре 2020-го цена за метр в ЖК
На данный момент в сданных подъездах все квартиры уже проданы. Пару вариантов есть на вторичке – к примеру,
Если говорить о строящихся секциях, то там свободные квартиры еще есть. Правда, как рассказали нам в отделе продаж, их уже – немного:
− Квартиры есть, но смотря, какие вас интересуют. К примеру, в третьей секции осталась всего одна трешка 78 метров на четвертом этаже. Есть пару полноценных двушек по 68 метров – на 4-м и на 9-м этажах.
Чуть больше выбор квартир в четвертой секции – тут есть 42-метровая однушка, 58-метровые двушки, 98-метровые трешки и 116-метровые четырешки.
− А когда паркинг начнут строить?
− Планируем где-то через месяц начать. Сейчас еще идет расселение двухэтажного дома, скоро этот процесс уже завершится. Паркинг будет открытого типа. Ориентировочная стоимость парковочного места – от 3 до 5 тысяч долларов примерно.
− А что по срокам сдачи дома? Когда реально сдадут?
− Можно рассчитывать на ноябрь этого года.
Цена за метр при 100% оплате такая: однушки − 1200 долларов, двушки – 1080, трешки – 1000-1080, четырешки – 900-950. Также дольщики могут воспользоваться рассрочкой, но «квадрат» при этом вырастет до 1300 долларов.
Посчитаем, во сколько обойдется квартира, если вносить всю сумму целиком. Получается, что однушка площадью 42 «квадрата» будет стоить 50,4 тысячи долларов, двушка площадью 58 «квадратов» − 62,8 тысячи долларов, двушка в 68 «квадратов» − 74 тысячи долларов, 78-метровая трешка – 85 тысяч долларов, 98-метровая трешка без кладовой – 98 тысяч долларов, 116-метровая четырешка – 105 тысяч долларов (если на первом этаже) и 114 тысяч долларов (с кладовой, не на первых этажах).
Стоит отметить, что «Гармония» располагается в тихом обжитом квартале. Рядом есть школы и детские сады (правда, последние, говорят, переполнены). До метро «Грушевка» и проспекта Дзержинского можно дойти за 10 минут, до ближайшего детсада – за 3 минуты, до школы – за 5 минут. Также рядом с новым жилым комплексом можно найти сквер «Полянка».
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Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, тихо строится в районе метро «Грушевка» с 2020 года. Первые два подъезда...
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