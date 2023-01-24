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Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

24.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, тихо строится в районе метро «Грушевка» с 2020 года. Первые два подъезда девятиэтажного комплекса под поэтичным названием «Гармония» сдали совсем недавно, вторую половину дома – еще возводят. На старте продаж застройщик привлекал дольщиков относительно невысокими ценами, а что происходит со стоимостью сейчас? Мы посмотрели, как идет стройка, и узнали актуальный ценник на квартиры.

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

Напомним, что строит «Гармонию» компания «Арэса-Сервис». Жилой «каркасник» на 5 подъездов растет на месте старых двухэтажных домов, которые были снесены. Комплекс будет состоять из девятиэтажного дома со встроенным магазином и многоуровневой стоянки на 300 машиномест. В соседях у новостройки − жилая пятиэтажка и налоговая инспекция Московского района. 

Строительство первых двух подъездов стартовало в сентябре 2020 года, а завершилось в конце 2022-го (хотя должно было – в 2021-м). Перед новостройкой уже появилась детская площадка. Когда достроят весь дом, игровая и спортивная зоны займут весь двор.

Сейчас в первой части дома идут ремонты, а рядом уже гудит новая стройка. В настоящий момент тут возводят 3-й и 4-й подъезды. К сожалению, начало года на стройке было омрачено гибелью рабочего.

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов
Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов
Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

К последней секции, в которой помимо жилья будет и магазин со входом со стороны улицы, строители пока что не приступали. Также еще не начато строительство паркинга за домом. Он должен появиться на месте старой двухэтажки, которая готовится к сносу.

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

В доме запроектированы одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 40 до 116 квадратных метров. Всего на этаже располагается по 5, 6, 7 или 8 квартир, в зависимости от подъезда. В каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия. Жилье сдается без отделки.

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов
Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

Из приятных бонусов – подъезды со сквозными проходами (на улицу и во двор), потолки по 2,7 метра, лифты OTIS, собственные кладовки в подвале (не у всех квартир).

Что и почем продается?

Что касается цен, то на старте продаж в сентябре 2020-го цена за метр в ЖК начиналась от 1300 долларов. Однако застройщик практически сразу стал предлагать различные акции, и приобрести квартиру можно было по стоимости от 950 долларов за «квадрат». К примеру, за столько предлагалось жилье на первых этажах при 100%-й оплате.

На данный момент в сданных подъездах все квартиры уже проданы. Пару вариантов есть на вторичке – к примеру, однушка площадью около 40 метров сейчас предлагается за 58 тысяч долларов, 65-метровая двушка с кладовой – за 78,5 тысяч долларов, а 86-метровая трешка − за 103,9 тысяч долларов.

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

Если говорить о строящихся секциях, то там свободные квартиры еще есть. Правда, как рассказали нам в отделе продаж, их уже – немного:

− Квартиры есть, но смотря, какие вас интересуют. К примеру, в третьей секции осталась всего одна трешка 78 метров на четвертом этаже. Есть пару полноценных двушек по 68 метров – на 4-м и на 9-м этажах.

Чуть больше выбор квартир в четвертой секции – тут есть 42-метровая однушка, 58-метровые двушки, 98-метровые трешки и 116-метровые четырешки.

− А когда паркинг начнут строить?

− Планируем где-то через месяц начать. Сейчас еще идет расселение двухэтажного дома, скоро этот процесс уже завершится. Паркинг будет открытого типа. Ориентировочная стоимость парковочного места – от 3 до 5 тысяч долларов примерно.

− А что по срокам сдачи дома? Когда реально сдадут?

− Можно рассчитывать на ноябрь этого года.

Цена за метр при 100% оплате такая: однушки − 1200 долларов, двушки – 1080, трешки – 1000-1080, четырешки – 900-950. Также дольщики могут воспользоваться рассрочкой, но «квадрат» при этом вырастет до 1300 долларов.

Посчитаем, во сколько обойдется квартира, если вносить всю сумму целиком. Получается, что однушка площадью 42 «квадрата» будет стоить 50,4 тысячи долларов, двушка площадью 58 «квадратов» − 62,8 тысячи долларов, двушка в 68 «квадратов» − 74 тысячи долларов, 78-метровая трешка – 85 тысяч долларов, 98-метровая трешка без кладовой – 98 тысяч долларов, 116-метровая четырешка – 105 тысяч долларов (если на первом этаже) и 114 тысяч долларов (с кладовой, не на первых этажах).

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

Стоит отметить, что  «Гармония» располагается в тихом обжитом квартале. Рядом есть школы и детские сады (правда, последние, говорят, переполнены). До метро «Грушевка» и проспекта Дзержинского можно дойти за 10 минут, до ближайшего детсада – за 3 минуты, до школы – за 5 минут. Также рядом с новым жилым комплексом можно найти сквер «Полянка».

Два подъезда уже сданы. Посмотрели, как на «розочке» возводят комплекс с метром от 900 долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс, запрятанный среди пятиэтажек в районе улицы Розы Люксембург, тихо строится в районе метро «Грушевка» с 2020 года. Первые два подъезда...
 
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