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Минчан зовут переехать в область (есть вариант и на Нарочи). Какие предлагают квартиры и почем?
24.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если в Минске решить квартирный вопрос никак не получается, возможно, имеет смысл отъехать от столицы на 50-150 километров. Тем более, и предложения для очередников – есть. Прямо сейчас минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предлагают жилье в новостройках Мяделя и Логойска. Варианты появились в газете "Минский курьер". Рассказываем о них.
Первое предложение касается Нарочанского края. В его неофициальной столице – Мяделе – сейчас строится кирпичный дом на 32 квартиры и 2 подъезда. Четырехэтажка расположится на улице Школьной. Отметим, что расстояние от Минска до Мяделя составляет около 130 километров. Зато главный белорусский курорт (Нарочь) и сразу нескольких озер (Мядель, Мястро, Белое и другие) будут на расстоянии нескольких километров.
Стоимость метра для очередников − 2154 рубля. Таким образом, однокомнатная квартира на Нарочи обойдется примерно в 86 тысяч рублей (или 33 тысячи долларов).
Заявления на квартиры будут приниматься до 14 февраля.
Еще один вариант - живописный Логойск, что находится в 30 километрах от Минска. В настоящий момент возводят две пятиэтажки для очередников. Речь идет о домах № 33 и 35 на улице Минской в Логойске. Это будут кирпичные здания с лифтами. Каждый дом рассчитан на 60 квартир и 3 подъезда.
Стоимость метра для очередников − 1737 рублей. Таким образом, вся четырехкомнатная квартира обойдется примерно в 163 тысячи рублей (или 67 тысяч долларов).
Ввод домов в эксплуатацию запланирован на апрель этого года.
Отмечается, что в квартирах не предусматривается финишная внутренняя отделка, установка дверных блоков в межкомнатных перегородках, электрических плит, сантехнических приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды).
Заявления на квартиры будут приниматься до 14 февраля.
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Если в Минске решить квартирный вопрос никак не получается, возможно, имеет смысл отъехать от столицы на 50-150 километров. Тем более, и предложения для очередников –...
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