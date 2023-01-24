Минчан зовут переехать в область (есть вариант и на Нарочи). Какие предлагают квартиры и почем?

Минчанам-очередникам (по направлениям администраций) тут предлагают однокомнатные квартиры площадью 40 «квадратов» и двухкомнатные квартиры площадью около 60 «квадратов». Жилье будет сдаваться без отделки.

Ввод домов в эксплуатацию запланирован на март этого года.