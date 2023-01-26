Семья хотела купить дом под Минском, но в итоге построила коттедж своими руками. Заехали к ним в гости

— Когда дети были маленькие, нам очень хотелось выезжать куда-то на природу, а никаких родственников в деревне не было, и мы решили построить что-то свое, — рассказывает Анна, как все начиналось. — Мой муж по профессии строитель, и он был за то, чтобы купить готовый дом. Но все варианты, которые были недалеко от Минска, нам казались неподходящими.

И дом все-таки решили строить. Семья обратила внимание на большой участок — 40 соток.

— Муж решил позвать друзей-товарищей. Мы разделили этот участок на три семьи, и нам осталось 13 соток.

Когда построили коробку и уже можно было браться за внутреннюю отделку, семья решила заняться ландшафтом.

— Сначала мы думали сделать газон поменьше, чтобы меньше было травы косить, — улыбается Анна. — И решили выкопать пруд. Плюс к этому у нас на участке уклон около двух метров. Ты берёшь землю из пруда — и подсыпаешь. И все получается красиво. У нас появился большой пруд на участке. Там даже рыба водится. Около террасы мы посадили елку, которая условно азывается новогодней. Живую елку мы не ставим не рубим, а украшаем на улице.