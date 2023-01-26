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Семья хотела купить дом под Минском, но в итоге построила коттедж своими руками. Заехали к ним в гости

26.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Анна и ее семья когда-то выбрали жизнь за городом, но не смогли найти дом, в котором им хотелось бы жить. Решение проблемы было одно  построить его своими руками. За пять лет пустой участок стал настоящим раем для художницы и ее близких: пруд во дворе, большая студия в подвале, терраса для уютных посиделок, две собаки и роспись на стенах. 

Семья хотела купить дом под Минском, но в итоге построила коттедж своими руками. Заехали к ним в гости

— Когда дети были маленькие, нам очень хотелось выезжать куда-то на природу, а никаких родственников в деревне не было, и мы решили построить что-то свое, —  рассказывает Анна, как все начиналось. — Мой муж по профессии строитель, и он был за то, чтобы купить готовый дом. Но все варианты, которые были недалеко от Минска, нам казались неподходящими.

И дом все-таки решили строить. Семья обратила внимание на большой участок — 40 соток.

— Муж решил позвать друзей-товарищей. Мы разделили этот участок на три семьи, и нам осталось 13 соток.

Когда построили коробку и уже можно было браться за внутреннюю отделку, семья решила заняться ландшафтом.

— Сначала мы думали сделать газон поменьше, чтобы меньше было травы косить, — улыбается Анна. — И решили выкопать пруд. Плюс к этому у нас на участке уклон около двух метров. Ты берёшь землю из пруда — и подсыпаешь. И все получается красиво. У нас появился большой пруд на участке. Там даже рыба водится. Около террасы мы посадили елку, которая условно азывается новогодней. Живую елку мы не ставим не рубим, а украшаем на улице.


Семья хотела купить дом под Минском, но в итоге построила коттедж своими руками. Заехали к ним в гости

Анна говорит, что дом практически полностью строили своими руками. Основное делал муж, а Анна с детьми помогали. На все ушло пять лет.

— У нас было только две бригады, которые помогали нам. Одна — выложила стены блоками и поштукатурила дом снаружи, а вторая — занималась крышей. Все остальное делал мой муж: и отопление, и полы...  

Самое ценное место в доме для Анны — это ее мастерская. Героиня занимается творчеством: рисует, создает декор для дома и букеты.

— В мастерской очень комфортная температура. Когда заходишь сюда летом — это просто волшебство! Это большое помещение, около 40 квадратных метров. Сначала мы думали сделать здесь домашний кинотеатр. Но пока мы все планировали, ко мне на мастер-классы приходили знакомые и друзья. Вначале мы собирались на первом этаже за обеденным столом, но это не всегда комфортно, когда приходит семья. Так возникла идея перенести стол на второй этаж и оборудовать мастерскую.


Семья хотела купить дом под Минском, но в итоге построила коттедж своими руками. Заехали к ним в гости

Еще в доме есть сауна и постирочная — два в одном.

— Это очень мужу хотелось. Здесь он тоже делал все своими руками. А на Новый год в качестве подарка попросил себе двери для сауны, — смеется Анна.


Семья хотела купить дом под Минском, но в итоге построила коттедж своими руками. Заехали к ним в гости

Сейчас, через несколько лет жизни за городом, Анна признается, что раньше не могла поверить, что кто-то между квартирой в городе и домом может выбрать дом.  

— Когда раньше я слышала, что кто-то никогда не вернется из дома в квартиру, думала: вот страдные люди! В городе же больше возможностей, больше движения, близко транспорт, все в шаговой доступности. Но, пожив в доме, я бы и в страшном сне не хотела вернуться в город. Здесь ты постоянно находишься в живом месте. Я иногда думаю: вот я такая маленькая, а у меня столько земли и пространства…

Весь рассказ Анны смотрите в нашем видео.

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Теги: Минск
 
 
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Анна и ее семья когда-то выбрали жизнь за городом, но не смогли найти дом, в котором им хотелось бы жить. Решение проблемы было одно — построить его своими руками....
 
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