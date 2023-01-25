Госзастройщик снизил цены на квартиры в доме на Карастояновой. В чем причина?

Сейчас дом-крепость, ради которого снесли несколько частных домов, выглядит почти готовым. С внутренней стороны многоэтажки не хватает балконных ограждений, кое-где не заделаны фасады, отсутствует благоустройство.

Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, однако затем жилье стало доступным для всех желающих. Это сделали для того, чтобы распродать все квартиры, ведь очередники их брали неохотно ввиду высокой стоимости машиноместа и высоких процентных ставок по кредитам. Но это тоже не дало ожидаемого результата. Видимо в том числе поэтому сейчас на квартиры снизили цены.

В данный момент к продаже предлагается 23 однокомнатные квартиры площадью от 39 до 45 квадратов. Согласно изменениям, внесенным в предыдущую декларацию, все желающие теперь могут приобрести квартиры в доме по стоимости 3400 рублей (около 1290 долларов) за «квадрат». В эту сумму входит и машиноместо. Отметим, что еще совсем недавно метр тут предлагали по 1390 долларов. То есть, снижение получилось значительным. Так, если раньше 40-метровая однушка с паркингом обходилась неочереднику в 56 тысяч долларов, то теперь – примерно в 52 тысячи долларов.