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Госзастройщик снизил цены на квартиры в доме на Карастояновой. В чем причина?

25.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В последние месяцы мы не раз рассказывали про стройку дома на улице Лилии Карастояновой в Минске. Здесь уже несколько лет УКС Центрального района возводит десятиэтажный каркасный дом. Первоначально многоэтажку с паркингом собирались сдать еще год назад, однако из-за низкой заинтересованности дольщиков (как минимум ввиду высоких цен на паркинг) постройка застопорилась. Сегодня в газете «Звязда» опубликовали новые цены на оставшиеся квартиры. Возможно, это поможет распродать жилье и наконец сдать дом.

Госзастройщик снизил цены на квартиры в доме на Карастояновой. В чем причина?

Напомним, что многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями в районе диспетчерской станции «Карастояновой» − это здание на 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру. С внешней стороны дом опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. 

Сейчас дом-крепость, ради которого снесли несколько частных домов, выглядит почти готовым. С внутренней стороны многоэтажки не хватает балконных ограждений, кое-где не заделаны фасады, отсутствует благоустройство.

Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, однако затем жилье стало доступным для всех желающих. Это сделали для того, чтобы распродать все квартиры, ведь очередники их брали неохотно ввиду высокой стоимости машиноместа и высоких процентных ставок по кредитам. Но это тоже не дало ожидаемого результата. Видимо в том числе поэтому сейчас на квартиры снизили цены.

В данный момент к продаже предлагается 23 однокомнатные квартиры площадью от 39 до 45 квадратов. Согласно изменениям, внесенным  в предыдущую декларацию, все желающие теперь могут приобрести квартиры в доме по стоимости 3400 рублей (около 1290 долларов) за «квадрат». В эту сумму входит и машиноместо. Отметим, что еще совсем недавно метр тут предлагали по 1390 долларов. То есть, снижение получилось значительным. Так, если раньше 40-метровая однушка с паркингом обходилась неочереднику в 56 тысяч долларов, то теперь – примерно в 52 тысячи долларов.

Госзастройщик снизил цены на квартиры в доме на Карастояновой. В чем причина?

Также изменилась стоимость  административных и торговых помещений. Цена «квадрата» в офисах (их в продаже осталось 7) теперь составляет 3300 рублей.

Сдать дом планируют к апрелю.

Принимать заявления на квартиры и встроенные помещения будут с 31 января  в офисе застройщика. Отмечается, что при приеме документов при прочих равных предпочтение будет отдаваться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (без направлений).

Госзастройщик снизил цены на квартиры в доме на Карастояновой. В чем причина?

 
Теги: Минск
 
 
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В последние месяцы мы не раз рассказывали про стройку дома на улице Лилии Карастояновой в Минске. Здесь уже несколько лет УКС Центрального района возводит...
 
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