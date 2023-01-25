8 тысяч долларов за участок под Минском. Результаты сегодняшнего аукциона по продаже земли

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882007101000429 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 8 тысяч долларов.

Напомним, что в сентябре прошлого года участок в этой деревне также продан единственному заявителю за 12 600 рублей, или 5 061 доллар США. На октябрьском аукционе 2022 года торгов по лоту не было из-за отсутствия заявлений.