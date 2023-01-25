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8 тысяч долларов за участок под Минском. Результаты сегодняшнего аукциона по продаже земли

25.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.

8 тысяч долларов за участок под Минском. Результаты сегодняшнего аукциона по продаже земли
Фото носит иллюстративный характер

Участникам аукциона было предложено 3 лота – земельных участка в деревнях Черниковщина, Гончаровка и Старина.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624882007101000429 находится в д. Черниковщина. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 15 соток. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 8 тысяч долларов

Напомним, что в сентябре прошлого года участок в этой деревне также продан единственному заявителю за 12 600 рублей, или 5 061 доллар США. На октябрьском аукционе  2022 года торгов по лоту не было из-за отсутствия заявлений.

Лот № 2 – участок № 1 с кадастровым номером №624882001601000415 расположен в д. Гончаровка. Земельный надел насчитывает 10,66 сотки. Нет возможности подключения жилого дома (будущего объекта строительства) к инженерным сетям. 

Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 3 – участок с кадастровым номером №624882006601000244 находится в д. Старина. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.

Лот был оценен в 20 000 рублей. Желающих купить участок не нашлось.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории...
 
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