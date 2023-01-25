Продажа квартиры, расширение жилплощади, юридические нюансы. Задайте свой вопрос риэлтеру

Источник материала: realt.by

Сколько придется доплатить, чтобы переехать из старой квартиры в новостройку? Как определить стоимость своего жилья? Как продать квартиру, если в ней прописан уехавший родственник? На эти и другие вопросы готовы ответить специалисты «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» . Заполняйте заявку: на все вопросы мы ответим по почте, а самые интересные ответы опубликуем.

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