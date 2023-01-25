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Продажа квартиры, расширение жилплощади, юридические нюансы. Задайте свой вопрос риэлтеру

25.01.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сколько придется доплатить, чтобы переехать из старой квартиры в новостройку? Как определить стоимость своего жилья? Как продать квартиру, если в ней прописан уехавший родственник? На эти и другие вопросы готовы ответить специалисты «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ». Заполняйте заявку: на все вопросы мы ответим по почте, а самые интересные ответы опубликуем. 

Ждем вопросы до 1 февраля включительно. Если мы выберем ваш вопрос для публикации, он будет размещен без имени и адреса электронной почты.

Продажа квартиры, расширение жилплощади, юридические нюансы. Задайте свой вопрос риэлтеру

 
 
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Сколько придется доплатить, чтобы переехать из старой квартиры в новостройку? Как определить стоимость своего жилья? Как продать квартиру, если в ней прописан...
 
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